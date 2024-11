MÄRKTE USA/Fester - Bessent-Nominierung als Finanzminister kommt gut an

DOW JONES--Die US-Börsen zeigen sich nach den Freitags-Aufschlägen zu Wochenbeginn erneut fester. Der Dow-Jones-Index notiert kurz nach der Startglocke 0,7 Prozent höher bei 44.624 Punkten. Der S&P-500 steigt um 0,5 Prozent, während der Nasdaq-Composite um 0,7 Prozent zulegt.

Zuletzt hatten besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerdaten das Sentiment an den US-Börsen gestützt. Die Daten zeigten, dass die US-Wirtschaft weiter robust dasteht, heisst es. Konjunkturseitig hat sich am Berichtstag der Chicago Fed National Activity Index im Oktober etwas abgeschwächt. Die Daten sorgen jedoch für keine Impulse.

Positiv wird am Markt die Nominierung von Hedgefonds-Manager Scott Bessent als Finanzminister durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump aufgenommen. Im Falle einer Bestätigung durch den Senat wäre Bessent damit betraut, Trumps Wahlkampfversprechen in die Tat umzusetzen.

"Die Märkte interpretieren Trumps Wahl als positiv für die Wirtschaft, da Bessent versuchen könnte, die Politik in Richtung wachstumsorientierter Themen zu lenken, im Gegensatz zu kontroverseren Massnahmen", sagt Jan von Gerich, Chefanalyst bei Nordea.

Dollar, Anleiherenditen und Gold geben deutlich nach

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach der Nominierung von Bessent deutlich leichter. Der Dollar-Index gibt um 0,8 Prozent nach. "Bessent wird als Gegenpol zu Trumps extremsten wirtschaftlichen Ansichten gesehen", sagt Kathleen Brooks von XTB. Er befürworte weniger Staatsausgaben und werde voraussichtlich einen langsamen und stetigen Ansatz bei potenziell inflationären Handelszöllen befürworten. Dies könnte die Risikostimmung verbessern und die Zuflüsse in den Dollar als sicheren Hafen verringern, so Brooks.

Am Anleihemarkt geben die Renditen nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt um 11,8 Basispunkte auf 4,29 Prozent.

Die Ölpreise geben nach der jüngsten Aufwärtsbewegung im Gefolge der gestiegenen Spannungen rund um den Ukraine-Krieg nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 1,9 Prozent. "Die geopolitischen Unsicherheiten halten die Ölpreise volatil", so die Analysten von ANZ Research.

Auch der Goldpreis sinkt deutlich, nachdem das Edelmetall zuletzt mit den erhöhten geopolitischen Sorgen als vermeintlich sicherer Anlagehafen verstärkt gefragt war. Der Preis für die Feinunze reduziert sich um 2,7 Prozent.

Unter den Einzelwerten legen Zoom Video Communications (+4,6%) und Agilent Technologies (+0,6%) Quartalszahlen vor.

Peabody Energy verlieren 0,5 Prozent, nachdem Anglo American eine Vereinbarung über den Verkauf seines verbleibenden Kokskohlegeschäft an das Bergbauunternehmen für bis zu rund 3,8 Milliarden Dollar unterzeichnet hatte.

Quantum Computing steigen um rund 22 Prozent und D-Wave Quantum um rund 15 Prozent, nachdem Amazon Web Services Quantum Embark, ein neues Beratungsprogramm für Kunden, eingeführt hatte.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.624,44 +0,7% 327,93 +18,4%

S&P-500 6.001,90 +0,5% 32,56 +25,8%

Nasdaq-Comp. 19.131,24 +0,7% 127,59 +27,5%

Nasdaq-100 20.907,35 +0,6% 131,12 +24,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,30 -7,9 4,37 -12,5

5 Jahre 4,19 -10,6 4,30 19,1

7 Jahre 4,22 -11,2 4,33 25,2

10 Jahre 4,29 -11,8 4,41 40,9

30 Jahre 4,48 -10,4 4,58 50,9

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:23 Fr, 17:27 % YTD

EUR/USD 1,0527 +0,4% 1,0472 1,0393 -4,7%

EUR/JPY 161,77 +0,1% 161,61 160,93 +4,0%

EUR/CHF 0,9331 -0,1% 0,9333 0,9297 +0,6%

EUR/GBP 0,8358 +0,4% 0,8318 0,8308 -3,7%

USD/JPY 153,66 -0,4% 154,35 154,85 +9,1%

GBP/USD 1,2596 +0,1% 1,2589 1,2510 -1,0%

USD/CNH (Offshore) 7,2369 -0,1% 7,2478 7,2619 +1,6%

Bitcoin

BTC/USD 97.754,95 -0,4% 98.120,90 98.649,10 +124,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,98 71,24 -1,8% -1,26 +0,1%

Brent/ICE 73,75 75,17 -1,9% -1,42 -1,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 48,34 46,94 +3,0% +1,41 +23,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.642,47 2.716,33 -2,7% -73,86 +28,1%

Silber (Spot) 30,39 31,34 -3,0% -0,95 +27,8%

Platin (Spot) 951,13 965,98 -1,5% -14,84 -4,1%

Kupfer-Future 4,12 4,09 +0,8% +0,03 +4,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2024 09:44 ET (14:44 GMT)