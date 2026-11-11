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11.11.2026 18:46:40

MÄRKTE USA/Fest - Technologieaktien wieder en vogue - Coreweave versprüht KI-Optimismus

CoreWeave
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Am US-Aktienmarkt geht es am Mittwoch steil nach oben - insbesondere bei Aktien aus dem Technologiesektor. Neue positive Signale aus der KI-Branche sorgen für eine Rückkehr des KI-Optimismus und Kauflaune. Dazu kommen Neupositionierungen auf niedrigeren Niveaus, nachdem es in der Vorwoche zu teils sehr kräftigen Einbussen gekommen war wegen Bedenken, dass die bei den US-Zwischenwahlen siegreichen Demokraten das KI-Geschäft stärker regulieren könnten.

Der eng gefasste Dow-Jones-Index liegt zur Mittagszeit in New York nur knapp im Plus mit 0,3 Prozent, der breite S&P-500-Index kommt dagegen um 1,5 Prozent voran. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes gewinnen sogar bis zu 2,9 Prozent.

Die positive Stimmung wird von am Vortag deutlich gestiegenen Anleiherenditen als Folge einer unerwartet hoch ausgefallenen US-Inflation im Oktober, begleitet von falkenhaften Kommentaren von US-Notenbankern, kaum noch gebremst. Dazu wird am Berichtstag am US-Anleihemarkt wegen des Feiertags Veterans Day nicht gehandelt. Die US-Zehnjahresrendite war am Dienstag erstmals seit rund zehn Tagen wieder über die Marke von 5,0 Prozent gestiegen.

Der Dollar zieht vor diesem Hintergrund weiter an, der Euro wird mit 1,1091 Dollar gehandelt, verglichen mit etwa 1,1210 vor Veröffentlichung der Inflationsdaten am Dienstag. Der Goldpreis zeigt sich nach seinem Rückgang am Vortag nochmals 0,7 Prozent tiefer, weil höhere Zinsen Gold als Anlage weniger attraktiv machen. Dazu verteuert der gestiegene Dollar das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum.

Auch Gegenwind von den Ölpreisen wird am Aktienmarkt kaum wahrgenommen. Sie ziehen nach den jüngsten starken Verlusten wieder an, Brent-Öl um 1,6 Prozent auf knapp 93 Dollar. Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran hatten die Preise zuletzt gedrückt, allerdings lassen konkrete Fortschritte bislang auf sich warten.

Der Rechenzentrenbetreiber Coreweave verbreitet mit einer überraschend optimistischen Umsatzprognose für das Gesamtjahr KI-Optimismus. Das unterstreiche die andauernd hohe Nachfrage nach KI-Rechenleistung, betonen Marktteilnehmer. Das Unternehmen rechnet mit Umsätzen über den bisherigen Markterwartungen. Dazu fiel der Umsatz im dritten Quartal über den Prognosen aus. Die Zahlen hellen auch deswegen die Stimmung auf, weil Coreweave wegen seiner hohen Verschuldung von rund 50 Milliarden US-Dollar zuletzt vor dem Hintergrund gestiegener US-Marktzinsen unter Druck gestanden hatte. Für die Aktie geht es um rund 25 Prozent nach oben.

KI-Rückenwind liefere auch die Entwicklung bei den KI-Riesen Anthropic und OpenAI, heisst es im Handel. Anthropic treibe seinen Börsengang trotz der jüngsten KI-Turbulenzen voran und einiges deute auf eine gute Aufnahme der Aktie hin, und OpenAI sorge mit starkem Wachstum für Schlagzeilen. Der Umsatz des ChatGPT-Entwicklers erreichte im dritten Quartal erstmals 10 Milliarden Dollar, was gegenüber dem Vorquartal eine Steigerung um rund 50 Prozent bedeutet. Dessen ungeachtet ist das Unternehmen operativ aber weiter defizitär unterwegs. Unterdessen hat die Führung von Taiwan Semiconductor Manufacturing, dem weltweit grössten Auftragschip-Hersteller, Pläne genehmigt, jeweils 500 Millionen Dollar in Anthropic und OpenAI zu investieren.

Die Kurse von Aktien mit KI-Fantasie wie AMD, Broadcom, Intel oder Micron schnellen zwischen 7 und 14 Prozent nach oben. Nvidia erholen sich nach den starken Einbussen der Vortage, ausgelöst von Untersuchungen gegen Unternehmenschef Jensen Huang wegen einer Affäre mit einer angeblichen chinesischen Spionin, um 4,7 Prozent. Hier bremsen weiter Spekulationen, dass Huang möglicherweise seinen Posten abgeben müsse.

Die Kurse der Datenspeicherhersteller Seagate und Western Digital legen um 13 bzw. rund 10 Prozent zu. GE Vernova verteuern sich um 3,0 Prozent. Das Unternehmen liefert Strominfrastruktur für Rechenzentren. Hier dürften auch stark ausgefallene Quartalszahlen und optimistische Erwartungen des deutschen Wettbewerbers Siemens Energy stützen.

McCormick liegen 2,0 Prozent schwächer im Markt. Die britische Wettbewerbsbehörde ist der Auffassung, dass die Fusion zwischen McCormick und Unilevers Lebensmittelsparte den Wettbewerb in Grossbritannien beeinträchtigen könnte. McCormick wurde eine Woche Zeit eingeräumt, um auf die Bedenken einzugehen und Abhilfemassnahmen vorzulegen.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.371,68 +0,3 +139,79 52.231,89

S&P-500 7.634,42 +1,5 +113,49 7.520,93

NASDAQ Comp 25.621,05 +2,2 +555,18 25.065,87

NASDAQ 100 28.555,62 +2,9 +814,82 27.740,80

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:25

EUR/USD 1,1091 -0,6 -0,0072 1,1163 1,1150

EUR/JPY 177,31 +0,1 0,1100 177,2 177,0400

EUR/CHF 0,9244 +0,4 0,0032 0,9212 0,9214

EUR/GBP 0,8355 -0,1 -0,0007 0,8362 0,8367

USD/JPY 159,85 +0,7 1,1200 158,73 158,7800

GBP/USD 1,3271 -0,5 -0,0070 1,3341 1,3326

USD/CNY 6,6703 0,0 0,0000 6,6703 6,6703

USD/CNH 6,6737 -0,0 -0,0026 6,6763 6,6783

AUS/USD 0,6849 -0,2 -0,0016 0,6865 0,6850

Bitcoin/USD 74.399,76 +0,9 627,46 73.772,30 72.930,67

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,79 +0,9 0,75 86,04

Brent/ICE 93,04 +1,7 1,55 91,49

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.002,16 -0,7 -28,77 4.030,93

Silber 52,15 +1,3 0,65 51,51

Platin 1.537,78 -0,2 -2,55 1.540,33

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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