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29.09.2026 15:42:41

MÄRKTE USA/Fallende Ölpreise sorgen für leichtes Plus an der Wall Street

NVIDIA
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DOW JONES--Nachgebende Ölpreise sorgen an der Wall Street am Dienstag mehrheitlich für eine leicht positive Eröffnung. Der Dow-Jones-Index verliert 0,1 Prozent auf 51.431 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 klettert dagegen um 0,1 Prozent und die technologielastigen Nasdaq-Indizes erhöhen sich um bis zu 0,4 Prozent. So reduziert sich ein Barrel der Sorte Brent um 2,0 Prozent auf 103,18 Dollar. Die 10-jährige Rendite holt zwischenzeitliche leichte Abgaben wieder auf und notiert unverändert bei 5,25 Prozent.

Die Ölpreise geben aufgrund von Anzeichen für eine Erholung der Rohölexporte aus wichtigen Förderländern im Nahen Osten nach. Im September erreichten die Rohölexporte aus der Golfregion laut Daten von Kpler 80 Prozent des Vorkriegsniveaus. Unterdessen hat Saudi-Arabien nach einer Reparatur den Ölexport durch die Ost-West-Pipeline wieder aufgenommen, was auf eine sich verbessernde Versorgungslage hindeutet. "Dass die Ölpreise so hoch bleiben, dürfte an der Skepsis der Marktteilnehmer liegen, dass angesichts der angespannten Atmosphäre zwischen den Konfliktparteien dieses hohe Marktangebot nachhaltig sein wird", sagt Barbara Lambrecht, Rohstoffanalystin bei der Commerzbank.

Konjunkturseitig haben die Akteure mit Blick auf die Inflation bereits den Preisindex der Persönlichen Konsumausgaben in den USA im Blick, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Dazu kommt am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für September. Dagegen stehen am Berichtstag lediglich die Jolts-Daten zum Arbeitsmarkt und der Index des Verbrauchervertrauens für den September nach der Startglocke auf der Agenda.

Der Goldpreis holt einen Teil seiner Vortagesverluste wieder auf. Die Feinunze erhöht sich um 1,0 Prozent auf 4.156 Dollar. Ein kurzfristiger Anstieg bei Gold dürfte begrenzt sein, solange sich die US-Notenbank "im Inflationsbekämpfungsmodus befindet", so Carsten Menke von Julius Bär. Der Rückgang der Edelmetalle könnte sich jedoch in Grenzen halten, da er erwarte, dass die US-Notenbank die Zinsen seltener anheben werde, als derzeit an den Geldmärkten eingepreist sei.

Der Dollar baut seine Gewinne leicht aus und steigt auf ein Zweimonatshoch. Der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Grund sind die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen in den USA bereits im nächsten Monat. Laut LSEG preist der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 73 Prozent für eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im Oktober ein.

Im Fokus steht erneut der Sektor Künstliche Intelligenz (KI) mit dem geplanten Börsengang von Anthropic. Das Unternehmen hat seinen Umsatz zwar rasch gesteigert, verzeichnet jedoch gleichzeitig sich ausweitende Verluste, wie die Nachrichtenagentur Reuters nach Einsicht in eine Kopie des Börsenprospekts von Anthropic berichtete. Anthropic plant laut dem Bericht, in den kommenden Jahren 518 Milliarden Dollar für seinen Bedarf an Cloud-, Rechen- und Infrastrukturleistungen auszugeben.

Dagegen hat OpenAI nach eigenen Angaben die Veröffentlichung seines KI-Modells der nächsten Generation aufgrund von Sicherheitsbedenken verworfen. Forscher hatten diese während interner Tests geäussert. Dies ist eines der bisher deutlichsten Anzeichen dafür, dass Fehlverhalten von Agenten den rasanten Fortschritt der Branche bremsen könnte.

Bei den Einzelwerten geht es für die Nvidia-Aktie um weitere 0,9 Prozent nach oben. Hier treibt weiterhin die Aufstockung des Aktienrückkaufs um weitere 150 Milliarden Dollar.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.430,67 -0,1 -50,84 51.481,51

S&P-500 7.690,83 +0,1 +7,14 7.683,69

NASDAQ Comp 26.903,14 +0,3 +82,76 26.820,38

NASDAQ 100 30.397,00 +0,4 +120,19 30.276,81

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,94 +0,01 4,96 4,90

5 Jahre 5,08 +0,01 5,10 5,04

10 Jahre 5,25 +0,00 5,26 5,20

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:04 Uhr

EUR/USD 1,1344 -0,2 -0,0026 1,1370 1,1361

EUR/JPY 178,55 -0,2 -0,3800 178,93 179,0200

EUR/CHF 0,9456 -0,0 -0,0003 0,9459 0,9454

EUR/GBP 0,8576 0,0 0,0000 0,8576 0,8574

USD/JPY 157,41 +0,0 0,0600 157,35 157,5600

GBP/USD 1,3222 -0,2 -0,0030 1,3252 1,3245

USD/CNY 6,703 -0,1 -0,0073 6,7103 6,7103

USD/CNH 6,7081 -0,1 -0,0045 6,7126 6,7135

AUS/USD 0,6986 -0,4 -0,0028 0,7014 0,7017

Bitcoin/USD 84.248,36 +0,9 739,16 83.509,20 83.056,63

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,39 -2,4 -2,21 92,6

Brent/ICE 103,18 -2,0 -2,10 105,28

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.156,37 +1,0 42,10 4.114,27

Silber 60,91 -0,1 -0,06 60,97

Platin 1.684,35 -1,9 -32,68 1.717,03

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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