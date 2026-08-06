Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.08.2026 18:28:39
MÄRKTE USA/Etwas leichter - Steigende Marktzinsen belasten Aktien
DOW JONES--Die US-Aktien tendieren im Verlauf des Donnerstagshandels etwas leichter. Der Dow-Jones-Index verliert gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,7 Prozent auf 53.968 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 0,3 Prozent. Der Nasdaq-Composite gibt um 0,2 Prozent nach. Belastend wirkten wieder erwachte Zweifel an der Tragfähigkeit der massiven KI-Investitionen, die vor allem den Chipsektor nach unten zögen, sagen Händler. Auch steigende Marktzinsen dämpften die Kauflust. Übergeordnet stütze aber die Hoffnung, dass die Strasse von Hormus bald wieder geöffnet wird. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge stehen der Iran und der Oman kurz vor einer Einigung über die Einrichtung zweier Schifffahrtsrouten, über die die Meerenge in beide Richtungen passiert werden könnte. Der Brentölpreis steigt indessen um 3,8 Prozent auf 82,47 Dollar, nachdem er in den vergangenen Tagen kräftig gefallen war.
Konjunkturseitig lagen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche knapp unter der Konsensschätzung von Ökonomen. Sie bewegen sich jedoch noch immer auf recht niedrigem Niveau, was von einer guten Beschäftigungslage zeugt. Die Produktivität ausserhalb der Landwirtschaft stieg im zweiten Quartal stärker als angenommen. Der Anstieg der Lohnstückkosten fiel dabei geringer aus als erwartet.
In Reaktion auf die Daten legen die Anleiherenditen leicht zu. Die Zehnjahresrendite steigt um 6 Basispunkte auf 4,67 Prozent. Der Dollarindex tendiert gut behauptet.
Die Aktien der Speicherchiphersteller Western Digital und Sandisk fallen um 11,4 und 5,5 Prozent, zeigen sich damit aber deutlich erholt von ihren Tagestiefs. Beide Unternehmen haben am Mittwoch nach Börsenschluss überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt. Bei Sandisk habe aber die Umsatz- und Margenprognose für das laufende Geschäftsquartal unter den Konsensschätzungen gelegen, heisst es. Der Ausblick von Western Digital werde als konservativ gelesen. Seagate, die anfangs noch in "Sippenhaft" genommen wurden, schaffen den Dreh ins Plus und gewinnen 2,3 Prozent.
Der Ölkonzern Conocophillips hat derweil im Quartal dank höherer Ölpreise mehr verdient als erwartet und den Ausblick bestätigt. Die Aktie steigt um 1 Prozent. Nach der Schlussglocke folgt Airbnb.
SpaceX stehen mit dem Ende der Haltefrist für bestimmte Aktienpakete im Fokus. Am Donnerstag endet diese Frist für bis zu 911,5 Millionen Aktien, wie aus dem Prospekt zum Börsengang hervorgeht. Die Zahl entspricht 140 Prozent der unmittelbar nach dem IPO erhältlichen Aktien. SpaceX tendieren 1,2 Prozent höher, hatten allerdings am Mittwoch im Zuge von Gewinnmitnahmen fast 14 Prozent eingebüsst. Vor der Zahlenvorlage am späten Dienstag sei die Aktie hochgekauft worden, so Marktteilnehmer.
===
INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
DJIA 53.967,69 -0,7 -381,43 54.349,12
S&P-500 7.702,79 -0,3 -20,76 7.723,55
NASDAQ Comp 26.310,02 -0,2 -53,42 26.363,44
NASDAQ 100 29.359,98 -0,4 -127,81 29.487,79
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,24 +0,06 4,25 4,18
5 Jahre 4,39 +0,07 4,40 4,32
10 Jahre 4,67 +0,06 4,68 4,60
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:15
EUR/USD 1,1514 -0,3 -0,0037 1,1551 1,1548
EUR/JPY 182,45 +0,1 0,2100 182,24 181,9800
EUR/CHF 0,936 +0,4 0,0037 0,9323 0,9320
EUR/GBP 0,8561 -0,2 -0,0017 0,8578 0,8572
USD/JPY 158,44 +0,4 0,7000 157,74 157,5400
GBP/USD 1,345 -0,1 -0,0016 1,3466 1,3467
USD/CNY 6,7488 -0,0 -0,0009 6,7497 6,7497
USD/CNH 6,7511 +0,0 0,0030 6,7481 6,7476
AUS/USD 0,7024 -0,5 -0,0033 0,7057 0,7057
Bitcoin/USD 64.595,93 -0,3 -206,36 64.802,29 64.575,91
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 77,98 +3,7 2,76 75,22
Brent/ICE 82,47 +3,8 3,02 79,45
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.225,02 -0,5 -20,38 4.245,40
Silber 60,88 -1,9 -1,20 62,08
Platin 1.715,12 -1,1 -19,74 1.734,86
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/cbr
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 12:28 ET (16:28 GMT)
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
18:00
|Freundlicher Handel: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Western Digital Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Sandisk am 06.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tendieren weiter bergauf -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.