Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’336 -0.4%  SPI 20’151 -0.4%  Dow 53’187 -0.5%  DAX 25’958 -0.5%  Euro 0.9328 0.2%  EStoxx50 6’427 -0.3%  Gold 4’481 -0.9%  Bitcoin 56’930 3.1%  Dollar 0.7989 0.2%  Öl 93.8 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Moderna44811242Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Shein-Aktie: Zölle belasten Wachstum und Gewinn vor Hongkong-IPO
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
Alibaba-Aktie rutscht ab: Gewinneinbruch setzt unter Druck
Walmart hebt Prognose an - Warum die Aktie dennoch fällt
Suche...
Plus500 Depot

Coinbase Aktie 110289664 / US19260Q1076

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.08.2026 14:51:40

MÄRKTE USA/Etwas leichter - Renditen mit Erholung nach Vortagesrückgang

Coinbase
133.63 CHF 4.04%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Mit Abgaben dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 fällt um 0,5 Prozent. Hauptthema sind weiterhin die Entwicklungen am US-Anleihemarkt, nachdem das US-Finanzministerium am Vortag angekündigt hatte, künftig mehr langlaufende Anleihen zurückzukaufen. Konkret sollen Rückkaufoperationen für Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren oder mehr mit Wirkung zum 9. September von derzeit 2 auf mindestens 4 Milliarden Dollar pro Operation verdoppelt werden.

Der Schritt wurde an der Wall Street als Signal gewertet, dass Finanzminister Scott Bessent über den Ausverkauf bei Anleihen beunruhigt ist. In der Folge ging es für die Renditen 10- und 30-jähriger steil nach unten. Aktuell kommt es jedoch zu einer Gegenbewegung. So steigt die Rendite im Zehnjahresbereich um 6 Basispunkte auf 4,71 Prozent, bei den Langläufern geht es um 6 Basispunkte auf 5,26 Prozent nach oben.

Analysten begründen die Erholung der Renditen auch damit, dass ein nachhaltiger Rückgang der Kreditkosten unwahrscheinlich sei, da es keine Anzeichen dafür gebe, dass die USA ihr Defizit eindämmen würden. "Über die erhöhte Flexibilität bei der Steuerung der Marktliquidität hinaus sehen wir die Ankündigung in erster Linie als ein Signal, dass die US-Politik bei der Bewältigung der besorgniserregend hohen Refinanzierungskosten am langen Ende der (Treasury-)Kurve durchaus kreativ werden könnte", merkt die Bank Metzler an.

Die Entscheidung des US-Finanzministeriums, die Rückkäufe langfristiger Anleihen zu erhöhen, stärke die Risikobereitschaft, so Analyst Chris Turner von der ING. Die Ankündigung deute darauf hin, dass Finanzminister Bessent bereit sei, einzuschreiten, um die steigenden langfristigen Kreditkosten einzudämmen, meint er. Dies reduziere eine der Hauptbedrohungen für Risikoanlagen in diesem Sommer, belaste den Dollar als sicheren Hafen und stütze die Währungen der Schwellenländer, ergänzt Turner. Der Dollar baut seine Vortagesverluste aus - der Dollar-Index fällt um weitere 0,1 Prozent.

Der Goldpreis gibt dagegen einen Grossteil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Die Feinunze reduziert sich um 1,2 Prozent auf 4.452 Dollar, nach einem Hoch von rund 4.580 Dollar zur Wochenmitte in Folge der stark gefallenen Renditen. Teilnehmer verweisen auf die Erholung der Renditen am Anleihemarkt.

Die Ölpreise legen weiter zu. Für Brent geht es um 3,1 Prozent auf 94,45 Dollar nach oben. "Die USA haben keine Gespräche mit dem Iran geplant, während die Lage in der Strasse von Hormus weiter angespannt bleibt, mit eingeschränktem Schiffsverkehr und anhaltenden Meinungsverschiedenheiten über die Bedingungen für eine Wiedereröffnung", heisst es von Sucden Financial.

Die Konjunkturdaten des Tages liefern bislang keinen Impuls. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist in der vergangenen Woche gesunken, nachdem sie fast einen Monat lang gestiegen war. Der Philadelphia-Fed-Index für August fiel mit 47,4 über der Prognose von 41,1 aus, die dem Wert aus dem Vormonat entsprochen hat. Nach der Startglocke folgt noch der Index der Frühindikatoren für Juli.

Bei den Einzelwerten geht es vorbörslich für die Aktien von Walmart um 7,3 Prozent nach unten. Der Einzelhandelskonzern hebt nach höheren Umsätzen im zweiten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr an. Der Einzelhändler rechnet nun mit einem Anstieg des Nettoumsatzes um 4 bis 5 Prozent, verglichen mit einer früheren Prognose von plus 3,5 bis 4,5 Prozent. Die Prognose liegt jedoch unter den Erwartungen der Analysten. Die Investitionsausgaben sollen zudem etwa 4 Prozent des Nettoumsatzes betragen, nach einer früheren Prognose von rund 3,5 Prozent des Nettoumsatzes.

Die Aktien von Krypto-Handelsplattformen legen deutlich zu. US-Präsident Donald Trump hat den Kongress aufgefordert, ein Kryptowährungsgesetz zu verabschieden. Dies schob Bitcoin zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Juni. Aktuell geht es für die Kryptowährung um 3.8 Prozent auf 71.691 Dollar nach oben. Am Aktienmarkt steigen Coinbase um 5,2 Prozent, Robinhood um 3,1 Prozent und Strategy um 9 Prozent.

Die Aktien von Coty fallen um 18,2 Prozent. Das Kosmetikunternehmen meldete einen höheren Verlust und prognostizierte für das laufende Quartal einen Umsatzrückgang, da die Verbraucher zunehmend wählerischer werden. Deere (+2,5%) übertraf im dritten Quartal die Erwartungen, obwohl das Geschäft mit grossen Landmaschinen weiterhin schwach war. Das Unternehmen profitierte von Zollrückerstattungen in Höhe von 110 Millionen Dollar. Analysten schätzten, dass diese rund 30 Cent zum Gewinn je Aktie von 5,10 Dollar beitrugen. Die Wall Street hatte laut Factset mit 4,69 Dollar je Aktie gerechnet.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,19 +0,01 4,20 4,16

5 Jahre 4,39 +0,04 4,40 4,33

10 Jahre 4,71 +0,06 4,71 4,63

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:12

EUR/USD 1,1682 +0,0 0,0005 1,1677 1,1669

EUR/JPY 185,46 +0,4 0,7800 184,68 184,8500

EUR/CHF 0,9323 +0,1 0,0013 0,9310 0,9326

EUR/GBP 0,8571 -0,1 -0,0008 0,8579 0,8574

USD/JPY 158,75 +0,4 0,5900 158,16 158,3900

GBP/USD 1,3627 +0,2 0,0024 1,3603 1,3608

USD/CNY 6,7232 -0,1 -0,0063 6,7295 6,7295

USD/CNH 6,7242 -0,1 -0,0070 6,7312 6,7298

AUS/USD 0,7107 -0,2 -0,0016 0,7123 0,7125

Bitcoin/USD 71.690,93 +3,8 2.623,07 69.067,86 68.588,13

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,88 +3,6 3,05 85,83

Brent/ICE 94,45 +3,1 2,83 91,62

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.452,22 -1,5 -68,87 4.521,09

Silber 65,91 -1,5 -1,01 66,92

Platin 1.787,81 -2,0 -36,69 1.824,50

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2026 08:52 ET (12:52 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Coinbase

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Coinbase

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

14:15 Logo WHS Aktien finden, BEVOR die große Bewegung startet! Live Trading heute ab 14:45 Uhr
12:57 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
12:36 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
11:40 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweizer Aktien – Rückenwind aus der Wirtschaft/Freeport-McMoRan / Newmont – Gold und Kupfer im Doppelpack
09:35 Marktüberblick: Dollar unter Druck – Edelmetalle haussieren
08:49 Pharma-Schwergewichte erneut gefragt
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’952.35 19.44 S6HB9U
Short 15’246.81 13.83 SDBWJU
Short 15’813.81 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’335.69 20.08.2026 15:36:34
Long 13’741.89 19.18 SYB31U
Long 13’433.31 13.70 SNB4VU
Long 12’874.37 8.94 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Coinbase 133.63 4.04% Coinbase

Meistgelesene Nachrichten

Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag schwächer
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet

Top-Rankings

Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
So hat Carl Icahn im zweiten Quartal 2026 investiert
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.