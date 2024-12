MÄRKTE USA/Etwas leichter - Gewinnmitnahmen zum Wochenausklang

DOW JONES--An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in den Freitagshandel kleine Verluste ab. Die Futures auf die grossen Aktienindizes liegen vorbörslich alle etwa 0,3 Prozent im Minus. Händler rechnen mit geringen Umsätzen, weil viele Marktteilnehmer noch in der Weihnachtspause sein dürften. Die Nachrichtenlage ist dünn. Es stehen weder wichtige Konjunkturdaten noch Unternehmenstermine auf der Agenda.

Bremsend dürften die erneut steigenden Anleiherenditen wirken. Am Markt dominiert die Erwartung, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr die Zinsen langsamer senken wird. Neue Nahrung hatte diese Annahme am Donnerstag von den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe erhalten. Diese waren in der Vorwoche weniger stark gestiegen als erwartet, was von einer unverändert guten Beschäftigungslage zeugt.

Der Dollar kommt trotz der steigenden Marktzinsen leicht zurück; der Dollarindex sinkt um 0,2 Prozent. Der Euro erholt sich etwas dank steigender Anleiherenditen in der Eurozone , wird aber gebremst vom ausufernden französischen Haushaltsdefizit, das nach Einschätzung von Swissquote auch die neue Regierung nicht in den Griff bekommen dürfte.

Fester zeigen sich die Ölpreise. Die Akteure am Ölmarkt spekulierten auf weitere Wirtschaftsstimuli der chinesischen Regierung und eine in der Folge anziehende chinesische Ölnachfrage, heisst es aus dem Handel.

Die Musik spielt am Freitag eher in den Nebenwerten. Hier springen Grid Dynamics vorbörslich um fast 10 Prozent nach oben. Die Titel werden am 2. Januar in den S&P-Smallcap-600 aufgenommen. Sie ersetzen dort die Aktien von Revelyst, die knapp behauptet tendieren.

Viracta Therapeutics brechen um fast 14 Prozent ein. Das Unternehmen hat die klinische Studie zu einem Mittel zur Behandlung bestimmter Lymphome abgebrochen und auf Kostengründe verwiesen. Viracta erwägt nun "strategische Optionen", zu denen auch ein Verkauf des Unternehmens gehören könnte.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,34 +1,2 4,32 -8,5

5 Jahre 4,45 +1,0 4,44 44,9

7 Jahre 4,53 +1,7 4,51 55,6

10 Jahre 4,60 +2,6 4,58 72,4

30 Jahre 4,80 +3,4 4,76 82,9

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:40 Uhr Mo, 17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0433 +0,1% 1,0411 1,0394 -5,5%

EUR/JPY 164,61 +0,0% 164,16 163,27 +5,8%

EUR/CHF 0,9396 +0,3% 0,9366 0,9352 +1,3%

EUR/GBP 0,8307 -0,2% 0,8313 0,8302 -4,2%

USD/JPY 157,76 -0,1% 157,70 157,14 +12,0%

GBP/USD 1,2559 +0,3% 1,2524 1,2520 -1,3%

USD/CNH (Offshore) 7,3038 +0,0% 7,3022 7,3091 +2,5%

Bitcoin

BTC/USD 96.616,95 +0,9% 96.314,10 93.156,40 +121,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,32 69,62 +1,0% +0,70 +1,0%

Brent/ICE 73,84 73,26 +0,8% +0,58 -0,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 47,3 46,19 +2,4% +1,11 +20,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.627,87 2.633,35 -0,2% -5,49 +27,4%

Silber (Spot) 29,62 29,85 -0,8% -0,23 +24,6%

Platin (Spot) 937,00 939,25 -0,2% -2,25 -5,5%

Kupfer-Future 4,09 4,11 -0,3% -0,01 +3,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

