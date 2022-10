MÄRKTE USA/Etwas leichter erwartet - Zurückhaltung vor Geschäftszahlen

NEW YORK (Dow Jones)--Etwas leichter wird die Eröffnungstendenz an der Wall Street am Donnerstag erwartet. Teilnehmer rechnen mit einem zurückhaltenden Geschäft, weil die Technologiegiganten Apple und Amazon am Abend nach Börsenschluss Geschäftszahlen vorlegen. Auch Intel ist dann an der Reihe. Am Vortag hatten enttäuschende Ergebniszahlen von Technologieunternehmen wie Alphabet und Microsoft den Markt gebremst und vor allem die Nasdaq-Indizes nach unten gezogen, am späten Abend nach Börsenschluss kam dann noch Meta mit enttäuschenden Zahlen.

Händler monieren, dass diese Unternehmen wegen ihrer hohen Bewertungen sehr anfällig für jegliche Anzeichen struktureller oder zyklischer Probleme seien. "Die Erkenntnis, dass die Macht der grossen Technologieunternehmen nicht immun gegen die Konjunkturabschwächung ist, hat sich durchgesetzt. Die Hoffnungen haben sich zerschlagen, dass sie in dieser US-Gewinnsaison Widerstandsfähigkeit zeigen würden", sagt Susannah Streeter, Analystin bei Hargreaves Lansdown.

Vorbörsliche Unternehmenszahlen erfreuen

Bereits vor Börsenstart haben einige Unternehmen Quartalszahlen ausgewiesen, die überwiegend nach der positiven Seite ausschlugen. Caterpillar (+4,1%) hat aufgrund starker Nachfrage einen höheren bereinigten Gewinn vorzuweisen. Die Honeywell-Aktie (+6,4%) wird von einem erhöhten Ausblick getrieben. Auch Merck & Co (+1,6%) hat nach starken Umsatz- und Gewinnkennziffern die Prognose angehoben. McDonald's (+3,7%) hat mit höherpreisigem Angebot den Umsatz in den USA angekurbelt. Zudem wird noch vor Börsenstart das BIP für das zweite Quartal veröffentlicht.

Die Meta-Aktie reagiert vorbörslich mit einem Kurseinbruch um ein Fünftel auf den Zahlenausweis. Der Facebook-Mutterkonzern hat wegen schwacher Einnahmen aus Digitalwerbung im dritten Quartal erneut einen Umsatzrückgang verbucht. Zudem verfehlte der Gewinn die Erwartungen. Die Ford-Aktie reduziert sich um 1,3 Prozent. Eine Abschreibung in Milliardenhöhe hat den US-Autobauer im dritten Quartal in die Verlustzone gedrückt.

Der Dollar erholt sich von den Verlusten der vergangenen Tage, der Dollar-Index rückt um 0,4 Prozent vor. Nächster Impuls dürfte die EZB-Leitzinsentscheidung um 14.15 Uhr MESZ sein.

Am Anleihemarkt setzt sich die jüngste Schwäche fort. Hier lastet weiter die Perspektive eines möglicherweise sanfteren Kurses der US-Notenbank. Die Ölpreise legen leicht zu und bauen damit ihre Gewinne aus der laufenden Woche etwas aus.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,45 +2,9 4,42 371,5

5 Jahre 4,25 +5,9 4,19 298,8

7 Jahre 4,16 +6,9 4,10 272,4

10 Jahre 4,07 +6,4 4,00 255,7

30 Jahre 4,19 +4,5 4,14 228,6

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:50 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0045 -0,4% 1,0063 1,0068 -11,7%

EUR/JPY 147,37 -0,1% 146,56 147,56 +12,6%

EUR/CHF 0,9950 +0,1% 0,9940 1,0146 -4,1%

EUR/GBP 0,8676 +0,0% 0,8678 0,8676 +3,3%

USD/JPY 146,68 +0,2% 145,64 146,55 +27,4%

GBP/USD 1,1578 -0,4% 1,1595 1,1604 -14,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2518 +0,8% 7,2255 7,1887 +14,1%

Bitcoin

BTC/USD 20.545,36 -1,0% 20.755,74 20.877,02 -55,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,15 87,91 +0,3% +0,24 +26,2%

Brent/ICE 95,99 95,69 +0,3% +0,30 +30,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 107,02 104,32 +2,6% +2,70 +52,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.661,73 1.664,78 -0,2% -3,05 -9,2%

Silber (Spot) 19,37 19,65 -1,4% -0,28 -16,9%

Platin (Spot) 948,75 955,38 -0,7% -6,63 -2,2%

Kupfer-Future 3,54 3,57 -0,9% -0,03 -20,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2022 08:03 ET (12:03 GMT)