MÄRKTE USA/Etwas leichter - Anleiherenditen steigen wieder

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Mit den Aktienindizes an der Wall Street geht es am Mittwochmittag (Ortszeit) leicht nach unten. Nah an den Prognosen ausgefallene Inflationsdaten setzen zwar keinen stärkeren Impuls, sorgen aber auch für keine Erleichterung. Der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (Kern-PCE-Deflator) für Juli - ein von der US-Notenbank präferiertes Preismass - stieg exakt wie erwartet zum Vormonat um 0,2 und zum Vorjahr um 3,3 Prozent. Bei den Gesamtraten fiel der jeweilige Anstieg minimal höher aus als geschätzt. Der Preisanstieg liegt damit weiter deutlich über dem Zielwert der US-Notenbank von 2 Prozent und spricht eher für Zinserhöhungen.

Gespannt warten die Akteure nun auf den ersten Auftritt des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag und wie er sich dort zur Inflationsbekämpfung auslassen wird.

Der Dow-Jones-Index gibt um 0,3 Prozent nach, der breite S&P-500 um 0,1 Prozent. Die Nasdaq-Indizes kommen um bis zu 0,4 Prozent zurück. Nach dem Rückgang der Renditen am Anleihemarkt an den beiden Vortagen, geht es dort wieder etwas nach oben. Die Zehnjahresrendite steigt um 3 Basispunkte auf 4,67 Prozent.

Bremsend wirkt im Verlauf die Entwicklung bei den Ölpreisen. Sie gaben zunächst weiter deutlich nach angesichts von Berichten, dass sich der Iran und Oman auf eine temporäre Freigabe der Strasse von Hormus geeinigt haben sollen. Mittlerweile ziehen die Preise im Vergleich zum Vortag aber wieder an.

Der Dollar zieht mit den Marktzinsen etwas an, der Euro wird mit 1,1652 Dollar gehandelt. Der Goldpreis gibt um gut 1 Prozent nach auf 4.596 Dollar je Unze.

Für Zurückhaltung am Aktienmarkt dürfte sorgen, dass das KI-Flaggschiff Nvidia nach dem Handelsende seine Quartalszahlen präsentieren wird. Die zentrale Frage ist, ob sich aus Zahlen und Ausblick ablesen lässt, wie nachhaltig und rentabel die aktuell immer noch immensen KI-Investitionen weltweit sind. Die Nvidia-Aktie handelt 1,3 Prozent schwächer.

Intuit verlieren 4,5 Prozent. Der Experte für Steuer- und Buchhaltungssoftware hat für das kommende Jahr ein langsameres Umsatzwachstum in Aussicht gestellt. Zoom Communications werden 7,5 Prozent tiefer gestellt. Der Umsatz des Videokonferenzunternehmens stieg im zweiten Quartal zwar, allerdings verfehlt der Ausblick für das laufende Quartal die Erwartungen.

Meta Platforms hat mitgeteilt, im dritten Quartal im Zusammenhang mit dem Vergleich in einem Rechtsstreit um Jugendschutz in Sozialen Medien eine Belastung in Höhe von rund 10 Milliarden Dollar zu verbuchen. In der Gesamtkostenprognose für das laufende Geschäftsjahr von 165 bis 169 Milliarden Dollar ist dies noch nicht berücksichtigt. Die Aktie legt dennoch um 1,2 Prozent zu. Offenbar hat der Markt hier mit Schlimmerem gerechnet.

J.M. Smucker hat einen über Erwarten liegenden Umsatz und Gewinn gemeldet und die Prognosen erhöht. Die Aktie des Lebensmittel- und Getränkekonzerns zieht um 4,0 Prozent an.

Bei der Kaufhauskette Kohl's sind Gewinn und Umsatz zurückgegangen. Das Unternehmen erhöhte zwar den Ausblick, aber vornehmlich dank Zollrückerstattungen. Nach anfänglichen starken Verlusten liegt die Aktie nun 1,4 Prozent im Plus. Bath & Body Works hat die Gewinnprognose nach einem höheren Gewinn im Quartal angehoben. Das Papier des Seifen- und Duftwarenhändlers verteuert sich um gut 6 Prozent. Abercrombie & Fitch machen einen Satz um 36 Prozent, nachdem das Modeunternehmen die Prognose nach einem Gewinn- und Umsatzanstieg angehoben hat.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.444,40 -0,3 -133,00 53.577,40

S&P-500 7.668,21 -0,1 -9,07 7.677,28

NASDAQ Comp 26.053,87 -0,4 -97,44 26.151,30

NASDAQ 100 29.138,47 -0,2 -70,76 29.209,23

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,22 +0,02 4,23 4,17

5 Jahre 4,38 +0,03 4,39 4,33

10 Jahre 4,66 +0,03 4,67 4,62

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 19:00

EUR/USD 1,1652 -0,2 -0,0022 1,1674 1,1671

EUR/JPY 185,65 -0,1 -0,1800 185,83 185,9100

EUR/CHF 0,9383 +0,3 0,0030 0,9353 0,9365

EUR/GBP 0,8568 +0,2 0,0016 0,8552 0,8559

USD/JPY 159,3 +0,1 0,1400 159,16 159,2700

GBP/USD 1,3592 -0,4 -0,0057 1,3649 1,3631

USD/CNY 6,7225 +0,0 0,0022 6,7203 6,7203

USD/CNH 6,7233 +0,1 0,0066 6,7167 6,7179

AUS/USD 0,7168 +0,1 0,0008 0,716 0,7153

Bitcoin/USD 78.105,88 -0,1 -106,30 78.212,18 79.117,76

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,87 +0,6 0,51 82,36

Brent/ICE 88,96 +0,4 0,38 88,58

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.596,97 -1,3 -59,62 4.656,59

Silber 67,92 -1,1 -0,72 68,64

Platin 1.837,17 -1,1 -20,43 1.857,60

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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August 26, 2026 12:38 ET (16:38 GMT)