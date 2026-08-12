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12.08.2026 18:29:41

MÄRKTE USA/Etwas fester - Verbraucherpreise mildern Zinssorgen

H&R Block
42.39 CHF -3.40%
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DOW JONES--Die Rückkehr des KI-Optimismus verhilft an den US-Börsen zur Wochenmitte vor allem den Technologiewerten zu Kursgewinnen, während der breite Markt gestützt wird von nachlassenden Zinserhöhungssorgen. Bremsend wirkt jedoch der andauernde Iran-Krieg. Hier ist immer noch keine Einigung in Sicht. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,1 Prozent auf 53.841 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,5 Prozent. Händler verweisen auf überraschend starke Zahlen von Coreweave und Super Micro Computer. Beide Unternehmen berichteten von einer starken KI-bezogenen Nachfrage und gaben optimistische Ausblicke. Coreweave springen um rund 19 Prozent nach oben, Super Micro Computer steigen um 13,2 Prozent.

Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten für Juli deckten sich exakt mit den Konsensprognosen von Ökonomen und liefern somit kein Störfeuer. Sie stiegen zum Vormonat in der Gesamtrate um 0,1 Prozent und in der Kernrate um 0,2 Prozent. Die jeweiligen Jahresraten betrugen 3,4 und 2,5 Prozent. Damit hat sich die monatliche Preisentwicklung erwartungsgemäss wieder beschleunigt, nachdem im Juni in der Gesamtrate ein Rückgang um 0,4 Prozent und in der Kernrate eine Stagnation verzeichnet worden war.

Die Mehrheit der Beobachter erwartet bei der nächsten Zinssitzung der US-Notenbank im September noch keine Zinserhöhung. Ein solcher Schritt wird nach den nun vorgelegten Daten mit einer Wahrscheinlichkeit von 42 Prozent eingepreist; kurz zuvor waren es rund 50 Prozent gewesen. Die hohen Ölpreise, ein geringeres Energieangebot und die ungebrochen starke Nachfrage der Verbraucher sprächen aber dafür, die Zinsen im weiteren Jahresverlauf anzuheben, heisst es.

Etwas Unterstützung erhält die Börse von sinkenden Anleiherenditen. Die Zehnjahresrendite fällt nach den Preisdaten um 1 Basispunkt auf 4,67 Prozent. Der Dollar tendiert kaum verändert. Am Ölmarkt geben die Ölpreise leicht nach, nachdem die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche überraschend gestiegen sind. Ausbleibende Neuigkeiten zum Iran-Krieg und der Strasse von Hormus stützen auf der anderen Seite. Das Barrel Brentöl verbilligt sich aktuell um 0,3 Prozent auf 88,68 Dollar. Der Goldpreis profitiert von den nachgebenden Marktzinsen. Die Feinunze verteuert sich um 1,3 Prozent.

Unter den Einzelwerten an der Börse legen H&R Block um rund 15 Prozent zu. Das Steuerberatungsunternehmen hat mit Geschäftszahlen und Ausblick positiv überrascht. Positiv werden auch die jeweiligen Zahlen von Lumentum (+14,4%) und Nebius (+27%) aufgenommen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.841,27 +0,1 +49,42 53.791,85

S&P-500 7.748,17 +0,3 +19,97 7.728,20

NASDAQ Comp 26.579,49 +0,5 +134,04 26.445,45

NASDAQ 100 29.770,16 +0,8 +244,68 29.525,48

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,19 -0,03 4,22 4,16

5 Jahre 4,36 -0,02 4,40 4,34

10 Jahre 4,67 -0,01 4,70 4,65

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1535 -0,0 -0,0005 1,1540 1,1540

EUR/JPY 183,72 -0,1 -0,1100 183,83 183,7600

EUR/CHF 0,9367 +0,1 0,0011 0,9356 0,9359

EUR/GBP 0,8538 -0,1 -0,0006 0,8544 0,8541

USD/JPY 159,26 -0,0 -0,0100 159,27 159,2300

GBP/USD 1,3507 +0,0 0,0003 1,3504 1,3508

USD/CNY 6,7433 -0,0 -0,0017 6,7450 6,7450

USD/CNH 6,7459 0,0 -0,0003 6,7462 6,7461

AUS/USD 0,7067 +0,1 0,0007 0,706 0,7059

Bitcoin/USD 63.420,78 -0,4 -279,35 63.700,13 63.785,32

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,97 -0,3 -0,23 83,2

Brent/ICE 88,68 -0,3 -0,23 88,91

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.423,58 +1,3 56,74 4.366,84

Silber 65,79 +1,7 1,11 64,68

Platin 1.770,20 +1,5 25,95 1.744,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

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