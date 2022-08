MÄRKTE USA/Etwas fester nach schwachem ADP-Bericht erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Etwas fester dürfte die Wall Street am Mittwoch in den Handel starten. Nach dem jüngsten Ausverkauf könnte zunächst etwas mehr Ruhe einkehren. Der Markt kämpft um eine Richtung, da die Arbeitsmarktdaten am Freitag möglicherweise den Anlass für einen Stimmungsumschwung bei den Anlegern bilden können. Einen Vorgeschmack liefert am Mittwoch der ADP-Beschäftigungsbericht für August, der deutlich schwächer ausfiel als erwartet. Dies wird am Aktienmarkt eher positiv aufgenommen, da es die Falkenhaftigkeit der Fed etwas abbremsen könnte.

Der S&P-500 ist in den drei vorangegangenen Sitzungen um 5,1 Prozent gefallen, nachdem der Präsident der US-Notenbank, Jerome Powell, am Freitag sich unerwartet aggressiv zu künftigen Zinserhöhungen geäussert hatte. Die Zentralbank werde an höheren Zinssätzen zur Inflationsbekämpfung festhalten, selbst wenn dies der Wirtschaft und dem Aktienmarkt schaden würde. "Die Märkte sind immer noch mit den Auswirkungen der falkenhaften Kommentare von Jackson Hole in der vergangenen Woche konfrontiert", sagte Neil Wilson, Analyst beim Broker Markets.com. Der S&P 500 liegt aktuell unter seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.

HP nach Zahlenausweis schwach

HP verbilligen sich vorbörslich um 6,8 Prozent, nachdem der Computer- und Druckerhersteller einen Umsatzrückgang vermeldet und den Ausblick gesenkt hat. Ursächlich seien rückläufige Verbraucherausgaben, so das Unternehmen.

Hewlett-Packard Enterprise (HPE) hat hingegen im dritten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Zwar senkte HPE ebenfalls die Gewinnprognose, doch berichtete CEO Antonio Neri auch von einer "andauernden Nachfrage". Die Aktien verlieren 0,7 Prozent.

Snap fallen um 6,7 Prozent. Das soziale Netzwerk wolle 20 Prozent der Belegschaft abbauen, berichtet das US-Technikportal The Verge.

Die Aktien von Alibaba (+1,8%) und JD.com (+1,7%) legen zu nach einem Bericht, wonach die chinesischen E-Commerce-Riesen zu den ersten Unternehmen gehören, die nach einem wichtigen bilateralen Abkommen über finanzielle Transparenz für eine Inspektion durch US-amerikanische Wirtschaftsprüfer ausgewählt wurden. Dabei geht es um eine Verhinderung des Delistung an US-Börsen.

US-Renditen mit Zinsfantasie im Aufwind

Zinsfantasien drücken leicht auf die US-Anleihen. Zunehmend wird bei der kommenden Notenbanksitzung im September mit einem grossen Zinsschritt um 75 Basispunkte gerechnet. Die Zehnjahresrendite steigt um 3 Basispunkte auf 3,14 Prozent.

Auch der Dollar profitiert von der erwartet falkenhaften Geldpolitik der Fed. Die UBS verweist zudem auf die Energiekrise in Europa und den trüben Konjunkturverlauf in China. Diese Entwicklungen stützten den vermeintlich sicheren Dollar-Hafen. Der Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent.

Rezessionssorgen drücken auf den Ölpreis. Die Sorten Brent und WTI fallen um jeweils rund 3 Prozent. Gold leidet unter den Leitzinsanhebungen rund um den Globus und unter dem festen Dollar. Die Feinunze verliert 0,7 Prozent.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,45 +2,5 3,43 272,4

5 Jahre 3,27 -0,5 3,27 200,8

7 Jahre 3,23 +1,4 3,21 178,6

10 Jahre 3,12 +1,5 3,11 161,3

30 Jahre 3,24 +2,0 3,22 134,0

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:48 Uhr Di, 18:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0008 -0,1% 1,0017 1,0023 -12,0%

EUR/JPY 138,77 -0,2% 138,64 139,05 +6,0%

EUR/CHF 0,9797 +0,4% 0,9752 1,0262 -5,6%

EUR/GBP 0,8608 +0,2% 0,8581 0,8600 +2,4%

USD/JPY 138,64 -0,1% 138,38 138,72 +20,4%

GBP/USD 1,1625 -0,3% 1,1675 1,1653 -14,1%

USD/CNH (Offshore) 6,8967 -0,4% 6,9020 6,9223 +8,5%

Bitcoin

BTC/USD 20.315,07 -0,6% 20.432,06 20.432,06 -56,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,16 91,64 -2,7% -2,48 +25,6%

Brent/ICE 96,06 99,31 -3,3% -3,25 +29,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 251,93 265,33 -5,0% -13,40 +344,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.712,72 1.723,83 -0,6% -11,11 -6,4%

Silber (Spot) 18,05 18,53 -2,6% -0,48 -22,6%

Platin (Spot) 848,93 851,00 -0,2% -2,08 -12,5%

Kupfer-Future 3,45 3,55 -2,8% -0,10 -22,2%

YTD zu Vortagsschluss

