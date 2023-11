MÄRKTE USA/Etwas fester erwartet - Nvidia nach Zahlen volatil

(Technische Wiederholung)

NEW YORK (Dow Jones)--Auf einen Start leicht im Plus an der Wall Street deuten die Futures auf die Aktienindizes am Mittwoch hin. Die Anleger dürften aber zögern, vor der Feiertagspause neue Engagements in grösserem Ausmass einzugehen. Am Donnerstag bleiben die Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag findet lediglich ein verkürzter Handel statt.

Im Blick stehen für den ganzen Technologiesektor die Ergebnisse von Nvidia, die nach Börsenschluss am Dienstag veröffentlicht wurden. Der KI-Chiphersteller übertraf die Umsatz- und Gewinnerwartungen, die Aktie zeigt sich volatil und schwankt zwischen Gewinnen und Verlusten. Händler begründen die partielle Zurückhaltung damit, dass die Aktie in diesem Jahr bereits 240 Prozent gestiegen ist.

Einige Teilnehmer sind ohnehin skeptisch, ob der Technologiesektor nicht bereits zu heiss gelaufen ist. Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, sagt: "Bestimmte Marktsektoren, vor allem Techwerte, werden als ein wenig überkauft wahrgenommen". Der technologielastige Nasdaq-100 ist 2023 bisher um 45,6 Prozent gestiegen, während der S&P-500 um 18,2 Prozent zugelegt hat.

Im Fokus stehen daneben noch Konjunkturdaten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe haben erneut die Robustheit des Arbeitsmarkts gezeigt. Dafür gingen die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter deutlicher zurück als erwartet.

Dollar gut behauptet - Öl unter Druck

Der Dollar zeigt sich minimal befestigt, der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent. Der Greenback ist Anfang des Monats unter Verkaufsdruck geraten und befindet sich nun in der Nähe des überverkauften Bereichs, was eine Erholung ermöglichen könnte, so Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin bei Swissquote Bank. "Der Ausverkauf des Dollar könnte angesichts des vorsichtigen Tons der US-Notenbank und des deutlichen Rückgangs der langfristigen US-Anleiherenditen bald seinen Tiefpunkt erreichen", ergänzt die Expertin.

Die Anleihen legen leicht zu. Im Gegenzug fällt die Rendite der zehnjährigen Titel um 1,7 Basispunkte auf 4,38 Prozent. Teilnehmer setzen weiter auf ein Ende der Zinserhöhungen und auf Zinssenkungen im kommenden Jahr.

Die Ölpreise stehen unter Druck. Hier lasten erneut Nachfragesorgen. Die Teilnehmer warten daneben auf die Tagung der Opec+ an diesem Wochenende. Der Fokus liege darauf, ob die Kartellführer Saudi-Arabien und Russland ihre Lieferkürzungen, die sie über die OPEC+-Beschränkungen hinaus vorgenommen haben, zurücknehmen.

HP nach Zahlen schwach

Bei den Einzelwerten geht es für HP um 2,5 Prozent nach unten. Das Unternehmen litt in seinem vierten Geschäftsquartal unter einer schwächeren Nachfrage nach PCs und Druckern, schnitt aber dennoch im Rahmen der Erwartungen ab und bestätigte den Gewinnausblick für 2023/24.

Urban Outfitters wartete mit einem starken Rückgang der vergleichbaren Umsätze im Berichtsquartal auf. Der Kurs fällt darauf um 6,5 Prozent. Der Einzelhändler Nordstrom schaffte es trotz gesunkener Umsätze, schwarze Zahlen zu schreiben, die zudem etwas höher ausfielen als von Analysten geschätzt. Der Kurs gibt um 0,8 Prozent nach.

Autodesk werden um 6,6 Prozent nach unten genommen. Das Softwareunternehmen übertraf zwar die Erwartungen für das Berichtsquartal, präsentierte aber nur einen durchwachsenen Ausblick.

Deere hat zwar die Ergebnisserwartungen übertroffen, jedoch mit dem Ausblick enttäuscht. Die Aktie des Landtechnikherstellers gibt 5,9 Prozent ab.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,85 -2,6 4,87 42,9

5 Jahre 4,38 -2,7 4,41 37,9

7 Jahre 4,40 -2,6 4,42 42,8

10 Jahre 4,37 -2,4 4,39 48,7

30 Jahre 4,53 -2,7 4,55 55,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Uhr Di, 17:18 % YTD

EUR/USD 1,0912 +0,0% 1,0903 1,0934 +1,9%

EUR/JPY 162,25 +0,3% 162,37 161,70 +15,6%

EUR/CHF 0,9640 -0,0% 0,9641 0,9651 -2,6%

EUR/GBP 0,8704 -0,0% 0,8709 0,8723 -1,7%

USD/JPY 148,68 +0,3% 148,95 147,88 +13,4%

GBP/USD 1,2535 -0,0% 1,2518 1,2536 +3,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1585 +0,2% 7,1522 7,1410 +3,3%

Bitcoin

BTC/USD 36.533,77 +0,4% 36.502,04 36.958,92 +120,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,76 77,77 -3,9% -3,01 -2,6%

Brent/ICE 80,81 82,45 -2,0% -1,64 -1,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 43,635 43,85 -0,5% -0,22 -51,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.001,38 1.998,43 +0,1% +2,95 +9,7%

Silber (Spot) 23,83 23,78 +0,2% +0,06 -0,6%

Platin (Spot) 941,02 937,50 +0,4% +3,52 -11,9%

Kupfer-Future 3,78 3,81 -0,9% -0,03 -0,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

