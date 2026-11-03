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03.11.2026 15:42:40
MÄRKTE USA/Etwas fester - Apple und Palantir unter Druck
DOW JONES--Überwiegend mit kleinen Kursgewinnen starten die US-Aktien in den Handel am Dienstag. Der Dow-Jones-Index sinkt um 0,5 Prozent auf 51.736 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 0,3 Prozent, der Nasdaq-Composite legt um 0,6 Prozent zu. Vor dem Ergebnis der US-Kongresswahl dominiert weiterhin Zurückhaltung, wie es heisst. Beide Häuser des Kongresses - Repräsentantenhaus und Senat - werden derzeit von den Republikanern, der Partei des US-Präsidenten Donald Trump, dominiert.
Trump hat sich bisher als eifriger Verfechter der Künstlichen Intelligenz (KI) gezeigt. Doch die wachsende KI-Skepsis der Wähler, die um ihre Jobs fürchten und dem Bau von Datenzentren kritisch gegenüberstehen, könnte die Republikaner ihre Mehrheit kosten. Auch die seit dem Amtsantritt Trumps und nicht zuletzt durch den Iran-Krieg gestiegenen Lebenshaltungskosten sind ein Thema, das viele Wähler beschäftigt.
Im Blick stehen daneben Zahlen und Ausblick von Apple. Der iPhone-Hersteller hat zwar im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, doch enttäuschte die Unternehmensprognose der Bruttomarge, denn Apple rechnet mit höheren Preisen für Speicherchips. Die Apple-Aktie fällt um 3,4 Prozent.
Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen von Palantir (-4,4%) aufgenommen, obwohl diese die Erwartungen übertroffen haben. Das Unternehmen meldete jedoch ein langsameres Wachstum neuer Verträge.
Die Aktien von Pfizer gewinnen 0,5 Prozent, nachdem der Pharmakonzern bei Vorlage seines Quartalsausweises den Ausblick erhöht hat. Der Umsatz mit Covid-Produkten ist weiter gesunken. Pfizer setzt daher verstärkt auf Krebstherapien und Mittel zur Gewichtsreduktion.
Auch der Chemiekonzern Dupont ist zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr, was der Aktie zu einem Plus von 6,3 Prozent verhilft. Shopify (-9,3%) hat mit Umsatz und operativem Bruttoergebnis die Erwartungen von Analysten verfehlt.
An Konjunkturdaten werden nur die Auftragseingänge der Industrie und die Stellenangebote jeweils aus dem September veröffentlicht.
Die schon am Vortag kräftig gefallenen Ölpreise geben weiter nach. Der Preis für das Barrel Brentöl sinkt um 0,8 Prozent auf 103,97 Dollar. Die Akteure am Ölmarkt setzten weiter auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg, heisst es. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen wieder an; die Zehnjahresrendite steigt um 4 Basispunkte auf 4,93 Prozent. Der Dollar tendiert gut behauptet.
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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
DJIA 51.735,71 -0,5 -248,27 51.983,98
S&P-500 7.561,83 +0,3 +20,43 7.541,40
NASDAQ Comp 25.320,12 +0,6 +155,76 25.164,36
NASDAQ 100 28.180,02 +0,7 +190,20 27.989,82
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,60 +0,02 4,62 4,56
5 Jahre 4,73 +0,03 4,74 4,68
10 Jahre 4,93 +0,04 4,94 4,89
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr
EUR/USD 1,1187 +0,0 0,0002 1,1185 1,1196
EUR/JPY 177,08 +0,2 0,4000 176,68 176,7200
EUR/CHF 0,9172 +0,2 0,0016 0,9156 0,9177
EUR/GBP 0,8333 -0,1 -0,0010 0,8343 0,8341
USD/JPY 158,26 +0,2 0,3200 157,94 157,8300
GBP/USD 1,3422 +0,1 0,0017 1,3405 1,3414
USD/CNY 6,6701 +0,3 0,0221 6,6480 6,6480
USD/CNH 6,6702 +0,4 0,0241 6,6461 6,6471
AUS/USD 0,6979 -0,2 -0,0017 0,6996 0,7015
Bitcoin/USD 77.213,03 +0,6 482,10 76.730,93 77.353,25
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 96,13 -0,3 -0,33 96,46
Brent/ICE 103,97 -0,8 -0,80 104,77
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 3.947,53 +0,0 0,11 3.947,42
Silber 50,06 -1,1 -0,57 50,63
Platin 1.438,21 -0,8 -11,04 1.449,25
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2026 09:43 ET (14:43 GMT)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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