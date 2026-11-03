MÄRKTE USA/Etwas fester - Apple und Palantir unter Druck

DOW JONES--Überwiegend mit kleinen Kursgewinnen starten die US-Aktien in den Handel am Dienstag. Der Dow-Jones-Index sinkt um 0,5 Prozent auf 51.736 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 0,3 Prozent, der Nasdaq-Composite legt um 0,6 Prozent zu. Vor dem Ergebnis der US-Kongresswahl dominiert weiterhin Zurückhaltung, wie es heisst. Beide Häuser des Kongresses - Repräsentantenhaus und Senat - werden derzeit von den Republikanern, der Partei des US-Präsidenten Donald Trump , dominiert.

Trump hat sich bisher als eifriger Verfechter der Künstlichen Intelligenz (KI) gezeigt. Doch die wachsende KI-Skepsis der Wähler, die um ihre Jobs fürchten und dem Bau von Datenzentren kritisch gegenüberstehen, könnte die Republikaner ihre Mehrheit kosten. Auch die seit dem Amtsantritt Trumps und nicht zuletzt durch den Iran-Krieg gestiegenen Lebenshaltungskosten sind ein Thema, das viele Wähler beschäftigt.

Im Blick stehen daneben Zahlen und Ausblick von Apple. Der iPhone-Hersteller hat zwar im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, doch enttäuschte die Unternehmensprognose der Bruttomarge, denn Apple rechnet mit höheren Preisen für Speicherchips. Die Apple-Aktie fällt um 3,4 Prozent.

Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen von Palantir (-4,4%) aufgenommen, obwohl diese die Erwartungen übertroffen haben. Das Unternehmen meldete jedoch ein langsameres Wachstum neuer Verträge.

Die Aktien von Pfizer gewinnen 0,5 Prozent, nachdem der Pharmakonzern bei Vorlage seines Quartalsausweises den Ausblick erhöht hat. Der Umsatz mit Covid-Produkten ist weiter gesunken. Pfizer setzt daher verstärkt auf Krebstherapien und Mittel zur Gewichtsreduktion.

Auch der Chemiekonzern Dupont ist zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr, was der Aktie zu einem Plus von 6,3 Prozent verhilft. Shopify (-9,3%) hat mit Umsatz und operativem Bruttoergebnis die Erwartungen von Analysten verfehlt.

An Konjunkturdaten werden nur die Auftragseingänge der Industrie und die Stellenangebote jeweils aus dem September veröffentlicht.

Die schon am Vortag kräftig gefallenen Ölpreise geben weiter nach. Der Preis für das Barrel Brentöl sinkt um 0,8 Prozent auf 103,97 Dollar. Die Akteure am Ölmarkt setzten weiter auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg, heisst es. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen wieder an; die Zehnjahresrendite steigt um 4 Basispunkte auf 4,93 Prozent. Der Dollar tendiert gut behauptet.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.735,71 -0,5 -248,27 51.983,98

S&P-500 7.561,83 +0,3 +20,43 7.541,40

NASDAQ Comp 25.320,12 +0,6 +155,76 25.164,36

NASDAQ 100 28.180,02 +0,7 +190,20 27.989,82

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,60 +0,02 4,62 4,56

5 Jahre 4,73 +0,03 4,74 4,68

10 Jahre 4,93 +0,04 4,94 4,89

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1187 +0,0 0,0002 1,1185 1,1196

EUR/JPY 177,08 +0,2 0,4000 176,68 176,7200

EUR/CHF 0,9172 +0,2 0,0016 0,9156 0,9177

EUR/GBP 0,8333 -0,1 -0,0010 0,8343 0,8341

USD/JPY 158,26 +0,2 0,3200 157,94 157,8300

GBP/USD 1,3422 +0,1 0,0017 1,3405 1,3414

USD/CNY 6,6701 +0,3 0,0221 6,6480 6,6480

USD/CNH 6,6702 +0,4 0,0241 6,6461 6,6471

AUS/USD 0,6979 -0,2 -0,0017 0,6996 0,7015

Bitcoin/USD 77.213,03 +0,6 482,10 76.730,93 77.353,25

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,13 -0,3 -0,33 96,46

Brent/ICE 103,97 -0,8 -0,80 104,77

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.947,53 +0,0 0,11 3.947,42

Silber 50,06 -1,1 -0,57 50,63

Platin 1.438,21 -0,8 -11,04 1.449,25

(Angaben ohne Gewähr)

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November 03, 2026 09:43 ET (14:43 GMT)