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03.11.2026 18:33:40

MÄRKTE USA/Etwas fester - Apple und Palantir nach Zahlen schwach

Apple
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DOW JONES--Überwiegend im Plus zeigen sich US-Aktien am Dienstag. Der Dow-Jones-Index sinkt zwar gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,4 Prozent auf 51.770 Punkte. Der S&P-500 gewinnt jedoch 0,5 Prozent, der Nasdaq-Composite legt um 1,0 Prozent zu. Vor dem Ergebnis der US-Kongresswahl dominiert weiterhin Zurückhaltung, wie es heisst. Beide Häuser des Kongresses - Repräsentantenhaus und Senat - werden derzeit von den Republikanern, der Partei des US-Präsidenten Donald Trump, kontrolliert.

Trump hat sich bisher als eifriger Verfechter der Künstlichen Intelligenz (KI) gezeigt. Doch die wachsende KI-Skepsis der Wähler, die um ihre Jobs fürchten und dem Bau von Datenzentren kritisch gegenüberstehen, könnte die Republikaner ihre Mehrheit kosten. Auch die seit dem Amtsantritt Trumps und nicht zuletzt durch den Iran-Krieg gestiegenen Lebenshaltungskosten sind ein Thema, das viele Wähler beschäftigt.

Unter den Konjunkturdaten des Tages stiegen die Auftragseingänge der Industrie im September stärker als erwartet. Die Zahl der offenen Stellen erreichte im September überraschend den höchsten Stand seit vier Monaten. Die Daten sprechen tendenziell für weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank, kommentieren die Analysten von BMO.

Im Blick stehen daneben Zahlen und Ausblick von Apple. Der iPhone-Hersteller hat zwar im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, doch enttäuschte die Unternehmensprognose der Bruttomarge, denn Apple rechnet mit höheren Preisen für Speicherchips. Die Apple-Aktie fällt um 2,1 Prozent.

Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen von Palantir (-2,1%) aufgenommen, obwohl diese die Erwartungen übertroffen haben. Das Unternehmen meldete jedoch ein langsameres Wachstum neuer Verträge.

Die Aktien von Pfizer fallen um 1 Prozent, nachdem der Pharmakonzern bei Vorlage seines Quartalsausweises den Ausblick erhöht hat. Der Umsatz mit Covid-Produkten ist weiter gesunken. Pfizer setzt daher verstärkt auf Krebstherapien und Mittel zur Gewichtsreduktion.

Auch der Chemiekonzern Dupont ist zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr, was der Aktie zu einem Plus von rund 9 Prozent verhilft. Shopify (-5,4%) hat mit Umsatz und operativem Bruttoergebnis die Erwartungen von Analysten verfehlt.

Die schon am Vortag kräftig gefallenen Ölpreise geben weiter nach. Der Preis für das Barrel Brentöl sinkt um 1,2 Prozent auf 103,50 Dollar. Die Akteure am Ölmarkt setzten weiter auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg, heisst es. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen wieder an, auch gestützt von den besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten; die Zehnjahresrendite steigt um 6 Basispunkte auf 4,96 Prozent. Der Dollar tendiert gut behauptet.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.769,51 -0,4 -214,47 51.983,98

S&P-500 7.581,08 +0,5 +39,68 7.541,40

NASDAQ Comp 25.424,72 +1,0 +260,35 25.164,36

NASDAQ 100 28.257,60 +1,0 +267,78 27.989,82

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,62 +0,04 4,64 4,56

5 Jahre 4,75 +0,06 4,76 4,68

10 Jahre 4,96 +0,06 4,97 4,89

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1194 +0,1 0,0009 1,1185 1,1196

EUR/JPY 177,46 +0,4 0,7800 176,68 176,7200

EUR/CHF 0,9184 +0,3 0,0028 0,9156 0,9177

EUR/GBP 0,8341 -0,0 -0,0002 0,8343 0,8341

USD/JPY 158,5 +0,4 0,5600 157,94 157,8300

GBP/USD 1,3419 +0,1 0,0014 1,3405 1,3414

USD/CNY 6,6701 +0,3 0,0221 6,6480 6,6480

USD/CNH 6,6698 +0,4 0,0237 6,6461 6,6471

AUS/USD 0,6972 -0,3 -0,0024 0,6996 0,7015

Bitcoin/USD 77.615,14 +1,2 884,21 76.730,93 77.353,25

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,06 -0,4 -0,40 96,46

Brent/ICE 103,5 -1,2 -1,27 104,77

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.928,48 -0,5 -18,94 3.947,42

Silber 49,68 -1,9 -0,95 50,63

Platin 1.428,77 -1,4 -20,48 1.449,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 12:33 ET (17:33 GMT)

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.064 13.12 157882376
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Long 16.8186 4.64 159745108
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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 15’765.36 13.71 S1BOGU
Short 16’369.71 8.76 S4B01U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’175.39 19.48 SYBDTU
Long 13’865.85 13.83 SNASBU
Long 13’287.18 8.86 SNBW3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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