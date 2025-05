MÄRKTE USA/Entspannung im Zollstreit USA/EU treibt Wall Street an

DOW JONES--Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street am Dienstag in den ersten Handelstag nach der Feiertagspause starten. Zu Wochenbeginn blieben die Börsen in den USA wegen des "Memorial Day" geschlossen. Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und der EU treibt das Sentiment an. Die zusätzlichen Zölle von 50 Prozent auf Einfuhren aus der EU sollen nun erst ab dem 9. Juli und nicht bereits Anfang Juni erhoben werden, falls es bis dahin keinen neuen "Deal" zu den Handelsbeziehungen gibt. Der Future auf den S&P-500 steigt um 1,4 Prozent, für den Nasdaq-Future geht es um 1,6 Prozent nach oben.

Der Auftragseingang langlebiger Güter ging im April zwar kräftig zurück, aber nicht so deutlich wie erwartet. Nach der Eröffnung wird noch der Index des Verbrauchervertrauens für Mai veröffentlicht.

Gespanntes Warten auf Nvidia-Zahlen

Im Technologie-Sektor sind die Blicke vor allem auf die Ergebnisse von Nvidia für das erste Quartal gerichtet, die am Mittwoch nach Handelsende veröffentlicht werden. Dabei werden die Investoren vor allem auf Aussagen achten, wie sich die Chip-Nachfrage in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld entwickelt, und wie Handels- und Regulierungsentscheidungen das Unternehmen beeinflussen könnten. Für die Aktie geht es vorbörslich um 2,5 Prozent nach oben. HP und Dell legen ihre Quartalszahlen am Mittwoch und Donnerstag vor.

Die Apple-Aktie (+1,8%) holt einen Grossteil der Verluste vom Freitag wieder auf. US-Präsident Donald Trump hatte mit Zöllen von 25 Prozent auf in Indien gefertigte iPhones gedroht. Trump fordert, dass in den USA nur iPhones verkauft werden, die dort auch hergestellt wurden.

Für eine Übernahme des britischen Halbleiterherstellers Alphawave IP Group hat Qualcomm abermals mehr Zeit bekommen. Wie Alphawave mitteilte, wurde die Frist, ein festes Angebot zu unterbreiten, zum dritten Mal auf kommenden Montag verlängert. Qualcomm hatte Anfang April mitgeteilt, dass der US-Konzern eine Übernahme von Alphawave erwägt. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Qualcomm steigen um 1,8 Prozent.

Salesforce (+1,0%) steht offenbar vor einer milliardenschweren Übernahme. Der US-Anbieter von Unternehmenssoftware wolle Informatica, einen Spezialisten für Datenmanagement-Software, für rund 8 Milliarden US-Dollar übernehmen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

Die Tesla-Aktie gewinnt 2,3 Prozent, nachdem Elon Musk erklärt hat, er sei "super fokussiert" auf die Führung seiner Unternehmen, und US-Präsident Trump zusätzliche Zölle auf die Europäische Union bis Anfang Juli verschoben hat. Dass die Verkäufe des US-Elektroautoherstellers in Europa im April um die Hälfte eingebrochen sind, belastet nicht.

Dollar erholt - Ölpreise wenig bewegt vor Opec-Treffen

Der Dollar erholt sich leicht von den jüngsten Abgaben. Der Dollar-Index steigt um 0,2 Prozent. Die Unsicherheit in Bezug auf die US-Zölle bleibt aber hoch, heisst es. Die Märkte müssten eine gewisse Wahrscheinlichkeit für anhaltend hohe Zölle einpreisen.

Die Ölpreise zeigen sich mit leichten Abgaben. Der Ölmarkt erscheint vor dem Treffen der Opec+ und ihrer am Wochenende anstehenden Entscheidung über Produktionssteigerungen stabil, so die Commerzbank. Die relative Widerstandsfähigkeit des Öls sei wahrscheinlich auf die Erleichterung am Markt darüber zurückzuführen, dass die Drohung neuer US-Zölle gegen die EU vorerst aufgeschoben wurde, meint die Commerzbank. Es blieben jedoch viele Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich der US-Sanktionspolitik.

Am Anleihemarkt liegt der Fokus auf den am Berichtstag stattfindenden Auktionen. "Die heutigen Treasury-Auktionen sind der ultimative Angebotstest", so Ahmad Assiri von Pepperstone. Nachdem die 30-jährige Rendite die Marke von 5,15 Prozent geknackt und damit das höchste Niveau seit 2007 erreicht habe, konzentriere sich die Street nun voll und ganz auf die Nachfrage. Angeboten würden 183 Milliarden Dollar, verteilt auf 2-, 5- und 7-jährige Anleihen.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:06 % YTD

EUR/USD 1,1363 -0,2% 1,1386 1,1380 +10,0%

EUR/JPY 163,77 +0,8% 162,53 162,56 -0,2%

EUR/CHF 0,9389 +0,5% 0,9344 0,9340 +0,0%

EUR/GBP 0,8381 -0,1% 0,8393 0,8391 +1,5%

USD/JPY 144,13 +1,0% 142,76 142,86 -9,3%

GBP/USD 1,3557 -0,1% 1,3564 1,3562 +8,3%

USD/CNY 7,1837 +0,1% 7,1730 7,1708 -0,5%

USD/CNH 7,1907 +0,2% 7,1781 7,1784 -2,1%

AUS/USD 0,6450 -0,6% 0,6489 0,6494 +4,8%

Bitcoin/USD 109.714,70 +0,3% 109.399,15 110.275,20 +17,3%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,02 61,58 -0,9% -0,56 -13,8%

Brent/ICE 64,26 64,81 -0,8% -0,55 -13,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3293,75 3340,20 -1,4% -46,45 +27,2%

Silber 28,98 29,36 -1,3% -0,38 +5,1%

Platin 949,55 957,14 -0,8% -7,59 +9,3%

Kupfer 4,81 4,81 0% 0,00 +18,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

