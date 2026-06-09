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09.06.2026 14:53:40

MÄRKTE USA/Entspannung im Iran-Krieg dürfte weiter stützen

Nuvalen a
96.85 CHF 36.49%
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DOW JONES--Die US-Börsen dürften ihre Erholungsbewegung am Dienstag fortsetzen. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,4 Prozent im Plus. Der Nasdaq-Future gewinnt 0,8 Prozent angesichts sich weiter erholender Halbleiteraktien nach dem jüngsten Ausverkauf. Im Iran-Krieg hat sich die Lage vorerst entspannt, nachdem sowohl der Iran als auch Israel ihre wechselseitigen Angriffe eingestellt haben. Darauf kommen die Ölpreise weiter zurück. Aktuell verbilligt sich das Barrel Brentöl um 1,6 Prozent auf 92,70 Dollar.

Der Dollar wertet nach dem kräftigen Anstieg am Freitag im Sog steigender Marktzinsen etwas ab. Der Euro steigt auf etwa 1,1570 Dollar. Der Dollar sei als sicherer Hafen momentan nicht gefragt, dazu dürfte die EZB am Donnerstag die Zinsen erhöhen, heisst es. Am Anleihemarkt kommen die Renditen leicht zurück; die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 4,54 Prozent. Der Goldpreis tendiert gut behauptet.

Konjunkturseitig war das Handelsbilanzdefizit im April etwas geringer als von Analysten erwartet. Das im März verzeichnete Defizit fiel in zweiter Lesung niedriger aus als vorläufig gemeldet. Nach der Startglocke folgen Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser im Mai.

Unter den Einzelwerten springen Nuvalent vorbörslich um 39 Prozent auf 123 Dollar nach oben. Der britische Pharmakonzern GSK kauft das Biotechnologieunternehmen für 10,6 Milliarden Dollar bzw. 124 Dollar je Aktie.

Im Chipsektor verteuern sich Marvell Technology um 3,3 Prozent. Intel gewinnen 2,2, AMD 2 und Nvidia 0,2 Prozent. Der Kurs von Broadcom - der enttäuschende Ausblick des Unternehmens war mit Auslöser der heftigen Kursverluste im Sektor - klettert um 1,1 Prozent.

Eine Gewinnwarnung drückt den Kurs von Vail Resorts um rund 5 Prozent. Dem Betreiber von Ski-Resorts haben schwacher Schneefall und ein geringeres Besucheraufkommen den Umsatz verhagelt.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,14 -0,02 4,17 4,13

5 Jahre 4,27 -0,01 4,30 4,26

10 Jahre 4,54 -0,01 4,58 4,54

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20

EUR/USD 1,1573 +0,3 0,0039 1,1534 1,1544

EUR/JPY 185,37 +0,4 0,6500 184,72 184,7900

EUR/CHF 0,9203 +0,0 0,0003 0,9200 0,9198

EUR/GBP 0,8632 -0,2 -0,0013 0,8645 0,8649

USD/JPY 160,16 -0,0 -0,0100 160,17 160,0500

GBP/USD 1,3403 +0,5 0,0065 1,3338 1,3345

USD/CNY 6,7715 -0,2 -0,0117 6,7832 6,7825

USD/CNH 6,7724 -0,2 -0,0115 6,7839 6,7831

AUS/USD 0,7061 +0,2 0,0016 0,7045 0,7059

Bitcoin/USD 62.627,18 -1,3 -845,52 63.472,70 64.197,30

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,41 -2,1 -1,89 91,3

Brent/ICE 92,7 -1,6 -1,55 94,25

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.338,43 +0,2 9,84 4.328,59

Silber 68,59 +0,6 0,42 68,17

Platin 1.778,61 +1,4 24,11 1.754,50

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)

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