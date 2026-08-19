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19.08.2026 18:38:39

MÄRKTE USA/Entspannung am Anleihemarkt hebt Stimmung - Kursexplosion bei Moderna

JBS
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die US-Börsen zeigen sich am Mittwoch zur Mittagszeit in New York freundlich. Treiber sind deutlicher sinkende Renditen am Anleihemarkt, nachdem sie zuletzt auch aus Sorge über die Solidität der US-Staatsfinanzen immer weiter gestiegen waren - im 30-Jahresbereich auf ein 20-Jahres-Hoch. Auslöser für den nun zu beobachtenden Rückgang ist die Ankündigung des US-Finanzministeriums, zukünftig mehr langlaufende Anleihen zurückzukaufen, offenbar, um das die Staatsfinanzen belastende Renditeniveau zu senken.

Die Zehnjahresrendite fällt darauf um 5 Basispunkte auf 4,66 Prozent. Kräftig nach oben geht es für den Goldpreis, und zwar um über 160 Dollar auf 4.494 Dollar je Feinunze. Hier treiben der schwache Dollar und die sinkenden Anleiherenditen. Für den Dollar geht es mit den sinkenden Renditen deutlicher nach unten. Der Euro steigt auf 1,1670 Dollar, ein Zweieinhalbmonatshoch. Der Dow-Jones-Index legt um 0,4 Prozent zu, der breite S&P-500 um 0,6 Prozent. Die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes zeigen sich bis zu 0,6 Prozent im Plus.

Der Brent-Ölpreis zieht um 1,5 Prozent an vor dem Hintergrund der ausgelaufenen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran und der weiter fragilen Lage in der Strasse von Hormus.

Aktien mit KI-Fantasie stabilisieren sich, nachdem sie am Vortag noch sehr stark unter dem Anstieg der Renditen gelitten hatten. Als einen Belastungsfaktor hatten Teilnehmer da ausgemacht, dass die betreffenden Unternehmen in grossen Umfang lang laufende Anleihen ausgeben, um die riesigen KI-Investitionen zu finanzieren. Damit treten sie aber in direkten Wettbewerb mit staatlichen Kreditnehmern um die Gelder der Anleger.

Im Blick ist deswegen auch die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung von Ende Juli im späten Handel. Ob es für stärkere Impulse sorgen wird, bleibt abzuwarten. Marktbeobachtern zufolge brachten die Protokolle zuletzt kaum neue Erkenntnisse, was die nächste Zinsentscheidung betrifft.

Für massive Kursbewegungen sorgen positive Spätstudienergebnisse von Moderna und Merck & Co. Demnach reduziert ein personalisierter Krebsimpfstoff das Wiederauftreten von Melanomen. Moderna explodieren geradezu, die Aktie macht einen Satz um rund 130 Prozent nach oben. Für Merck geht es um gut 11 Prozent aufwärts. Im Sog springt der Kurs des Moderna-Wettbewerbers Biontech um gut 20 Prozent an, Novavax ziehen um 5,4 Prozent an. Pfizer verteuern sich um 3,2 Prozent.

Marvell Technology gewinnen 9,5 Prozent, nachdem das Unternehmen Google im Rahmen einer Partnerschaft zur Entwicklung kundenspezifischer Halbleiterprodukte eine Option zum Kauf seiner Aktien eingeräumt hat. Dabei geht es um insgesamt fast 59 Millionen Aktien.

Die als ADR auch an der Nasdaq notierte Aktie des südkoreanischen Chipriesen SK Hynix verteuert sich um 2,1 Prozent, nachdem der Aktienkurs an der Heimatbörse in Seoul noch stark gefallen war. Treiber ist die Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Wert von 28 Milliarden Dollar.

Die Aktie des Möbelherstellers La-Z-Boy knickt um rund 18 Prozent ein, belastet von unerwartetem Umsatzrückgang, der das Ergebnis zugleich in die Verlustzone drückte. Der Möbelhersteller gab zudem eine Umsatzprognose ab, die unter den aktuellen Schätzungen der Wall Street liegt.

Keysight Technologies verlieren 5,81 Prozent. Hier werden gute Nachrichten zum Verkauf genutzt nach einem 60-prozentigen Anstieg seit Jahresbeginn. Der Messtechnikexperte steigerte im vergangenen Quartal sowohl Gewinn als auch Umsatz und gab zudem einen über den Schätzungen liegenden Ausblick ab.

Pilgrim's Pride verteuern sich um gut 12 Prozent, JBS legen um 1,63 Prozent zu, nachdem JBS Pilgrim's Pride ein Angebot unterbreitet hat, die restlichen 18 Prozent der Anteile des Geflügelproduzenten zu übernehmen, die der weltgrösste Fleischkonzern JBS noch nicht besitzt.

Target bewegen sich um gut 5 Prozent nach oben. Der Einzelhändler hat die Prognose für das Geschäftsjahr erneut angehoben. Die Baumarktkette Lowe's hat dagegen die Prognose für 2026 gesenkt, nachdem im Berichtsquartal der Gewinn stagnierte und der Umsatz stieg. Die Aktie verteuert sich dennoch um 2,5 Prozent, nachdem sie in der Vorbörse noch gefallen war. Estee Lauder schiessen um gut 16 Prozent nach oben. Der Kosmetikkonzern konnte den Verlust bei steigenden Umsätzen verringern.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.563,12 +0,4 +219,72 53.343,40

S&P-500 7.736,34 +0,6 +44,58 7.691,76

NASDAQ Comp 26.443,62 +0,6 +153,91 26.289,71

NASDAQ 100 29.559,40 +0,2 +68,44 29.490,96

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,19 +0,01 4,19 4,14

5 Jahre 4,35 -0,01 4,37 4,32

10 Jahre 4,66 -0,05 4,71 4,64

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:02

EUR/USD 1,1670 +0,8 0,0096 1,1574 1,1579

EUR/JPY 184,87 +0,1 0,1400 184,73 184,7600

EUR/CHF 0,9325 -0,8 -0,0078 0,9403 0,9401

EUR/GBP 0,8573 +0,2 0,0020 0,8553 0,8551

USD/JPY 158,41 -0,8 -1,2100 159,62 159,5500

GBP/USD 1,3609 +0,6 0,0080 1,3529 1,3539

USD/CNY 6,7295 -0,2 -0,0131 6,7426 6,7425

USD/CNH 6,7289 -0,3 -0,0168 6,7457 6,7459

AUS/USD 0,7126 +0,6 0,0040 0,7086 0,7096

Bitcoin/USD 68.582,13 +6,2 4.023,98 64.558,15 64.706,66

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,63 +2,0 1,69 84,94

Brent/ICE 92,35 +1,5 1,33 91,02

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.496,63 +3,8 163,30 4.333,33

Silber 65,89 +4,1 2,59 63,30

Platin 1.799,32 +5,1 87,32 1.712,00

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 12:38 ET (16:38 GMT)

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