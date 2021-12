MÄRKTE USA/Dow gut behauptet - Nasdaq leichter

NEW YORK (Dow Jones)--Uneinheitlich bei nur kleineren Bewegungen haben sich die Leitindizes an der Wall Street am Dienstag präsentiert. Der S&P-500 hat gleich nach der Startglocke ein neues Rekordhoch markiert, drehte aber ins Minus ab. Der Dow-Jones verbuchte leichte Gewinne, während die Nasdaq-Indizes schwächer tendierten. Getragen wurde der Anstieg bei den Blue Chips von wachsender Zuversicht, dass die jüngste Pandemiewelle weniger gravierende Folgen für die Wirtschaft haben werde als frühere. Nach vier Handelstagen mit Aufschlägen war aber eine gewisse Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen unverkennbar.

Der Dow-Jones-Index schloss 0,3 Prozent höher bei 36.398 Punkten, der S&P-500 fiel um 0,1 Prozent, der technologielastige Nasdaq-Composite verlor 0,6 Prozent. Dabei gab es insgesamt 1.819 (Montag: 2.268) Kursgewinner und 1.537 (1.113) -verlierer. Unverändert schlossen 143 (99) Titel.

Neuen Studien zufolge verlaufen Infektionen mit der aktuell grassierenden Omikron-Variante des Coronavirus milder; das Risiko einer Hospitalisierung sei geringer. Einige Volkswirte haben gleichwohl ihre Wachstumsschätzungen für das erste Quartal des kommenden Jahres gesenkt. Marktteilnehmer verwiesen überdies darauf, dass sich die Bewegungen der Aktienkurse bei sehr dünnen Umsätzen vollziehe, was übertriebene Kursbewegungen zur Folge habe.

Enttäuschende Medikamentenstudie belastet Kiniksa

Die Nachrichtenlage war erneut sehr dünn. Konjunkturdaten von Rang standen ebenso wenig auf der Agenda wie wichtige Unternehmenstermine. Unter den Einzelwerten verloren Kiniksa Pharmaceuticals 2,9 Prozent. Ein Medikament des Unternehmens, das zur Behandlung von akutem Lungenversagen (ARDS) bei Covid-Patienten eingesetzt werden sollte, hat in einer Phase-III-Studie nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Schon am Montag hatte Pluristem Therapeutics mitgeteilt, dass sein ARDS-Kandidat in Phase-II-Studien nicht das angestrebt Ziel erreicht habe. Der Kurs von Pluristem war daraufhin um 17 Prozent abgesackt und gab nun um weitere 3,7 Prozent nach.

Die Apple-Aktie kam um 0,6 Prozent zurück. Das Unternehmen hat einige seiner New Yorker Geschäfte wegen der stark gestiegenen Corona-Zahlen geschlossen.

Mit der Aktie von Coinbase Global ging es um 6,8 Prozent abwärts. Der Kurs der Handelsplattform für Kryptowährungen folge diesen nach unten, hiess es. So fiel Bitcoin, die umsatzstärkste Kryptowährung, um 6,4 Prozent. Ethereum sank um 4,5 Prozent, Cardano um 4,7 Prozent und Terra um 8,7 Prozent.

Der Dollar zeigte sich bei dünnen Umsätzen volatil. Im späten Geschäft lag der Dollar-Index 0,1 Prozent im Plus. Hier stützte die Erwartung einer strafferen Geldpolitik in den USA. Zwischenzeitliche Verluste wurden erklärt mit dem Optimismus, dass die Omikron-Variante des Coronavirus keine weiteren scharfen Beschränkungen nötig machen werde. Der Dollar mache den Anschein, als ob er anfällig für positive Schlagzeilen über das Pandemiegeschehen in dieser Woche sei, sagte Marktanalyst Jeffrey Halley von Oanda.

Der Ölpreis profitierte von der Hoffnung, dass die Omikron-Variante des Coronavirus die Wirtschaft und damit die Ölnachfrage weniger stark belasten werde. Die Preise legten den fünften Tag in Folge zu.

Staatsanleihen zeigten sich am langen Ende kaum verändert. Am kurzen Ende wurden die Renditen vom erwarteten Anziehen der Zinsschraube getrieben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 36.398,21 +0,3% 95,83 +18,9%

S&P-500 4.786,36 -0,1% -4,83 +27,4%

Nasdaq-Comp. 15.781,72 -0,6% -89,54 +22,5%

Nasdaq-100 16.488,66 -0,5% -78,84 +27,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,75 5,3 0,70 63,7

5 Jahre 1,24 -0,3 1,25 88,3

7 Jahre 1,40 -0,4 1,41 75,4

10 Jahre 1,48 0,3 1,48 56,3

30 Jahre 1,90 1,5 1,89 25,3

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:13 Uhr Mo,17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1313 -0,1% 1,1326 1,1328 -7,4%

EUR/JPY 129,88 -0,2% 130,12 130,09 +3,0%

EUR/CHF 1,0376 -0,2% 1,0393 1,0399 -4,0%

EUR/GBP 0,8419 -0,1% 0,8430 0,8432 -5,7%

USD/JPY 114,81 -0,1% 114,88 114,84 +11,2%

GBP/USD 1,3437 -0,0% 1,3436 1,3435 -1,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3741 -0,0% 6,3743 6,3736 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 47.708,11 -6,5% 49.285,63 51.355,93 +64,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,02 75,57 +0,6% 0,45 +60,7%

Brent/ICE 78,98 78,60 +0,5% 0,38 +56,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.805,85 1.812,13 -0,3% -6,28 -4,9%

Silber (Spot) 23,03 23,05 -0,1% -0,02 -12,7%

Platin (Spot) 980,50 976,34 +0,4% +4,16 -8,4%

Kupfer-Future 4,43 4,47 -0,9% -0,04 +25,9%

