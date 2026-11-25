DOW JONES--Ein anhaltender Abverkauf im Technologie-Sektor drückt die Wall Street zur Wochenmitte erneut ins Minus. Der Dow-Jones-Index verliert 1,7 Prozent auf 49.173 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 fällt um 2,5 Prozent, und für die technologielastigen Nasdaq-Futures geht es um bis 3,7 Prozent abwärts. Nachdem die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-CEO zu Wochenbeginn noch für ein Kursfeuerwerk gesorgt hatte, kam es am Vortag erneut zu kräftigen Abgaben bei den Technologie-Werten. Im Vorfeld von "Thanksgiving" am Donnerstag, an dem in den USA kein Handel stattfindet, dürften sich die Anleger zudem zurückhalten. Am Freitag findet nur eine verkürzte Sitzung statt.

Für anhaltende Verunsicherung sorgt die Anthropic-Aktie, die am Vortag, ihrem vierten Handelstag, unter den Ausgabepreis von 83 Dollar gefallen ist. Die Papiere büssen weitere 6,5 Prozent auf 76,51 Dollar ein. Viele Anleger beschäftigten sich weiterhin mit den ungelösten Fragen nach dem Tempo des KI-Ausbaus und der Wahrscheinlichkeit, dass die grössten Branchen-Akteure die Gewinnerwartungen erfüllen könnten, heisst es. Im Fokus stehe dabei Anthropic.

Die Nvidia-Aktie fällt um weitere 8,7 Prozent. Die Aufmerksamkeit richte sich nun verstärkt auf Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen von US-Exportbeschränkungen für Chips und neuen Zöllen gegen China. Auch die Fähigkeit von Nvidia, hohe Summen zur Beschleunigung des KI-Wachstums auszugeben, werde infrage gestellt, heisst es.

Der Kerninflationsdruck in den USA hat im Oktober etwas deutlicher als erwartet zugenommen, wobei auch die persönlichen Einkommen unerwartet stark zulegten. Bei der Kernrate lag der Anstieg auf Jahressicht mit 3,3 Prozent leicht über der Marktschätzung von 3,2 Prozent. "Da eine Zinserhöhung der Fed im Dezember nahezu vollständig eingepreist ist, sind die Daten für die Wahrscheinlichkeiten im Januar wichtiger als für den Zinsentscheid im nächsten Monat, auch wenn wir die Risiken kurzfristig weiterhin nach oben gerichtet sehen", merkte Monex schon vor Bekanntgabe der Daten an.

Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal 2026 stärker gewachsen als zunächst berichtet. Das Bruttoinlandsprodukt stieg auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg von 3,6 Prozent gerechnet, nach einer ersten Schätzung von plus 3,4 Prozent. Dagegen lagen die wöchentlichen Erstanträge leicht unter der Markterwartung.

Dazu kommt erneut die Zoll-Thematik. Die USA haben neue Zölle gegenüber China und dutzende weitere Länder angekündigt, die nach Ansicht der Trump-Regierung amerikanischen Unternehmen schaden, indem sie ihre heimische Industrieproduktion unterstützen. Nachdem die am "Liberation Day" angekündigten Zölle in der Zwischenzeit aber vom Obersten Gerichtshof der USA einkassiert wurden, habe das Thema an Schrecken verloren, heisst es.

Dell verlieren mit dem Technologie-Ausverkauf 7,9 Prozent. Der Konzern hat seine Prognose angehoben, nachdem sich der Umsatz im dritten Quartal verdoppelt hat. Der Ausbau der KI treibt die Nachfrage nach den Servern des Unternehmens weiterhin an. HP (+11,1%) hat im vierten Geschäftsquartal einen höheren Umsatz verzeichnet.

Für die Ölpreise geht es nach oben. Das Barrel der Sorte Brent steigt um 1,9 Prozent auf 93,10 Dollar. Die Ölpreise verharren jedoch weiter nahe ihren Mehrmonatstiefs, heisst es. "Die Situation im Nahen Osten bleibt jedoch fragil, und erneute Spannungen könnten eine starke Preiserholung auslösen", sagt Konstantinos Chrysikos von Kudo.com.

Die Renditen der US-Anleihen zeigen sich mit Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 7 Basispunkte auf 4,83 Prozent. Mit der Bekanntgabe der PCE-Inflationsdaten weiten sich die Abgaben der Renditen leicht aus.

Der Goldpreis baut seine Verluste weiter aus und rutscht unter das Niveau von 3.500 Dollar je Feinunze. Die Daten hätten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen verstärkt, heisst es. Teilnehmer verweisen zudem auf Sorgen über potenzielle US-Zollpläne. Die Feinunze verliert 2,6 Prozent auf 3.462 Dollar.

Der Dollar zeigt sich kaum bewegt von den vermeldeten US-Konjunkturdaten. Der Dollar-Index legt um 0,1 Prozent zu. Der von Nvidia angeführte Optimismus beginne nachzulassen, was den Dollar nach Erreichen eines 20-Monats-Hochs am Montag zuletzt zu einem kleinen Rücksetzer veranlasst habe, so die Analysten von Monex.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.172,81 -1,7 -845,89 50.018,70

S&P-500 7.024,21 -2,5 -176,88 7.201,09

NASDAQ Comp 22.891,66 -3,5 -841,88 23.733,54

NASDAQ 100 25.240,67 -3,7 -973,50 26.214,17

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,60 -0,07 4,68 4,59

5 Jahre 4,62 -0,09 4,73 4,61

10 Jahre 4,83 -0,07 4,93 4,82

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:35

EUR/USD 1,0948 -0,2 -0,0016 1,0964 1,0971

EUR/JPY 174,41 -0,1 -0,2100 174,62 174,7200

EUR/CHF 0,9082 -0,9 -0,0078 0,9160 0,9164

EUR/GBP 0,8381 +0,3 0,0025 0,8356 0,8361

USD/JPY 159,29 +0,0 0,0400 159,25 159,2500

GBP/USD 1,3058 -0,4 -0,0055 1,3113 1,3118

USD/CNY 6,6752 +0,2 0,0112 6,6640 6,6640

USD/CNH 6,6724 +0,1 0,0076 6,6648 6,6651

AUS/USD 0,6577 -0,9 -0,0061 0,6638 0,6643

Bitcoin/USD 57.932,98 -3,2 -1.917,30 59.850,28 59.940,98

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,71 +0,8 0,66 82,05

Brent/ICE 93,1 +1,9 1,70 91,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.462,20 -2,6 -91,46 3.553,66

Silber 38,97 -4,7 -1,90 40,87

Platin 1.234,61 -3,3 -41,56 1.276,17

(Angaben ohne Gewähr)

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November 25, 2026 09:47 ET (14:47 GMT)