MÄRKTE USA/Börsen mit leichten Aufschlägen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist am Ostermontag mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet. Während der Dow-Jones-Index wenig verändert bei 39.793 Punkte notiert, legt der S&P-500 um 0,1 Prozent zu. Der Nasdaq-Composite rückt um 0,4 Prozent vor.

Im Fokus stehen die bereits am Freitag veröffentlichten Inflationsdaten. Da am Karfreitag die Börsen geschlossen hatten, können die Händler erst jetzt darauf reagieren. Allerdings dürfe der Handel dünner als üblich verlaufen, da an vielen internationalen Handelsplätze wegen Ostern zu Wochenbeginn noch nicht gehandelt wird.

Wie das US-Handelsministerium am Karfreitag mitgeteilte hatte, stieg der Gesamtpreisindex (PCE) für persönliche Konsumausgaben in den 12 Monaten bis Februar wie am Markt erwartet um 2,5 Prozent. In der Kernrate war er auf 2,8 Prozent von revidiert 2,9 Prozent im Januar gesunken, was ebenfalls den Markterwartungen entsprach.

Die Daten dürften der Erwartung weiter Nahrung geben, dass die US-Notenbank im Juni mit Zinssenkungen beginnen dürfte, heisst es von Marktteilnehmern.

Der US-Notenbankchef Jerome Powell sieht die Fed indessen gut aufgestellt. Die aktuellen Leitzinsen würden die Zentralbank in eine gute Position versetzen, um auf eine Reihe von unterschiedlichen Konjunkturentwicklungen zu reagieren, so Powell am Freitag. Dazu gehöre die Möglichkeit, die Zinsen stärker als erwartet zu senken, wenn sich die Wirtschaft stark verlangsamt, oder sie länger auf dem derzeitigen Niveau zu halten, wenn sich die Inflation nicht so stark verlangsamt wie erwartet, sagte er.

Konjunkturseitig werden kurz nach Handelsbeginn noch Daten zu den Bauausgaben für Februar veröffentlicht sowie der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe für März.

Dollar etwas fester - Renditen steigen

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas fester. Der Dollar-Index notiert 0,2 Prozent höher.

Die Ölpreise notieren wenig verändert. Der Markt konzentriere sich auf das Opec+-Treffen zur Wochenmitte, heisst es. Erwartet werde, dass das Ölkartell an seinen Fördermengenkürzungen festhalten wird.

Am Anleihemarkt legen die Renditen zu. Die Rendite 10-jähriger Papier steigt um 6,8 Basispunkte auf 4,27 Prozent.

Der Goldpreis profitiert indessen von Spekulationen auf Zinssenkungen der US-Notenbank. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,8 Prozent.

AT&T mit Abschlägen

Unter den Einzelwerten geben AT&T 1,9 Prozent nach. Der Telekomkonzern hat persönliche Informationen von etwa 7,6 Millionen aktuellen und mehr als 65 Millionen ehemaligen Kunden im Rahmen einer Datenpanne im Dark Web aufgespürt. Der Datensatz tauchte vor etwa zwei Wochen im Dark Web auf, scheint aber aus dem Jahr 2019 oder früher zu stammen, so das Unternehmen am Freitag.

Der Logistikkonzern UPS (-0,4%) hat einen bedeutenden Luftfrachtvertrag mit dem U.S. Postal Service (USPS) abgeschlossen, der die bestehenden Beziehungen weiter ausbaut. Der Wettbewerber Fedex hatte hingegen das Nachsehen. Die Fedex-Aktie gibt 1,6 Prozent ab.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.792,68 -0,0% -14,69 +5,6%

S&P-500 5.261,19 +0,1% 6,84 +10,3%

Nasdaq-Comp. 16.441,91 +0,4% 62,45 +9,5%

Nasdaq-100 18.333,89 +0,4% 79,20 +9,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,65 +2,4 4,62 22,7

5 Jahre 4,27 +4,4 4,22 26,5

7 Jahre 4,27 +5,9 4,21 30,0

10 Jahre 4,27 +6,8 4,20 38,9

30 Jahre 4,42 +7,9 4,34 45,2

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:04 Mi, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0778 -0,1% 1,0817 1,0822 -2,4%

EUR/JPY 163,32 +0,0% 163,71 163,81 +5,0%

EUR/CHF 0,9733 -0,0% 0,9798 0,9796 +4,9%

EUR/GBP 0,8552 +0,1% 0,8568 0,8571 -1,4%

USD/JPY 151,52 +0,1% 151,36 151,36 +7,6%

GBP/USD 1,2604 -0,2% 1,2624 1,2627 -0,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2539 -0,0% 7,2539 7,2546 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 69.893,19 -1,3% 70.291,50 69.076,48 +60,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,17 83,17 0,0% 0 +14,5%

Brent/ICE 87,06 87,00 +0,1% +0,06 +13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.252,75 2.234,24 +0,8% +18,51 +9,2%

Silber (Spot) 25,32 25,03 +1,2% +0,29 +6,5%

Platin (Spot) 904,11 912,05 -0,9% -7,94 -8,9%

Kupfer-Future 4,08 4,01 +1,7% +0,07 +4,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

