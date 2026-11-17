DOW JONES--Nach dem Vortagesabsturz bleibt die Wall Street am Dienstag auf Talfahrt und baut die Abgaben im Verlauf der Sitzung aus. Die nach Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlen von Nvidia lassen keine Kauflaune aufkommen. Nach der jüngsten Führungskrise und der Frage nach der künftigen Strategie kommt den Drittquartalszahlen, vor allem aber möglichen Aussagen von Interims-CEO Colette Kress besondere Bedeutung zu, weil sie Hinweise auf die Zukunft des Unternehmens enthalten könnten. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit verliert der Dow-Jones-Index 1,2 Prozent auf 51.005 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büssen 0,8 bzw. 0,7 Prozent ein. Im marktbreiten S&P-500 stellt der Technologiesektor mit einem Abschlag von 1,8 Prozent das Schlusslicht.

Es wird erwartet, dass Nvidia erneut ein Quartal mit starkem Umsatzwachstum melden wird. Interimschefin Kress soll Nvidias aggressive Übernahmepolitik zügeln - eine Praxis, die bislang die breitere KI-Wirtschaft gestützt hat. "Investoren wollen zudem wissen, wie lange der Superzyklus bei den Investitionsausgaben der Hyperscaler das Umsatzwachstum von Nvidia noch stützen wird, und ob das Unternehmen auf Kurs ist, in den kommenden Jahren einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar zu erreichen", merkt Analystin Kathleen Brooks von XTB an. Der Chipkonzern könnte zudem versuchen, die Aktionäre mit einem weiteren grossen Aktienrückkaufprogramm oder mit Dividenden zu erfreuen.

Dass der abgesetzte Ex-CEO Jensen Huang an die Spitze von Nvidia zurückkehrt, scheint indes ausgeschlossen. Das Board erwägt laut Kreisen nicht, den Mitgründer wieder als CEO einzusetzen. Nvidia hat unterdessen einen Ausschuss zur Überwachung der nationalen Sicherheit und für Exportkontrollen eingerichtet. Der Schritt steht im Zusammenhang mit den Vorkommnissen um Nvidia-Gründer Huang. Die Aktien verlieren 1,4 Prozent. Intel büssen 2,4 Prozent ein. Nvidia hat die Beteiligung an dem Halbleiterkonzern reduziert.

Wie bereits am Vortag bremsen auch neue US-Vorschriften den Markt und besonders den Technologiesektor. Diese sollen Chinas Zugriff auf fortschrittliche KI-Rechenleistung, einschliesslich der KI-Chips von Nvidia, über Remote-Rechenzentren eindämmen. "Dies ist eine bedeutsame Eskalation, da die Beschränkungen über die Frage hinausgehen, wer fortschrittliche Chips kaufen kann, hin zu der Frage, wer aus der Ferne auf deren Rechenleistung zugreifen kann", sagt Chef-Anlagestrategin Charu Chanana von Saxo Markets.

Die Einzelhandelsumsätze für Oktober überraschen positiv, die Importpreise für den gleichen Monat fallen höher als gedacht aus. Damit liefern die Daten Argumente für Zinserhöhungen. Die US-Industrieproduktion ist allerdings wider Erwarten im Oktober gesunken.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen mit den Einzelhandels- und Inflationsdaten zunächst, doch die schwache Industrieproduktion drückt die Renditen wieder. Die 10-jährige Rendite bei US-Staatsanleihen sinkt um 2 Basispunkte auf 5,10 Prozent. Die wird Ende 2027 voraussichtlich bei einem gewichteten Durchschnitt von 4,9 Prozent liegen, wie aus der globalen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America für November hervorgeht.

Gesunkene Renditen drücken den Dollar-Index um 0,1 Prozent nach unten. Die Goldpreise steigen mit den niedrigeren Marktzinsen und dem ins Plus gedrehten Dollar leicht. Die Ölpreise ziehen wegen neuer Sorgen über eine erneute Eskalation im Nahen Osten an. "Weitere Drohungen aus dem Iran werden registriert und stützen die Rohöl-Futures im frühen Handel. Allerdings scheinen sie zuletzt an Einfluss zu verlieren", urteilt Analyst Dennis Kissler von BOK Financial.

Am Aktienmarkt verlieren Home Depot 2,8 Prozent. Der Baumarktkonzern hat im dritten Quartal den Umsatz um rund 5 Prozent gesteigert. Er war aber laut Analysten weniger profitabel als erhofft. Zudem wird Konzernchef Ted Decker von Richard McPhail ersetzt. Die Gesellschaft dürfte das Schlimmste hinter sich haben, doch sie habe bei ihrer Erholung noch einen weiten Weg vor sich, heisst es bei D.A. Davidson. Die Geschäftszahlen seien sehr durchwachsen ausgefallen, urteilt Analyst Michael Baker.

Die Aktie von Walt Disney steigt nach Veröffentlichung von Quartalszahlen um 1,4 Prozent. Disney hat im vierten Geschäftsquartal Umsätze und Gewinne erzielt, die die Erwartungen übertrafen. Zudem prognostiziert der Unterhaltungskonzern ein anhaltendes Wachstum im neuen Geschäftsjahr. Amer Sports ziehen um 6,8 Prozent an, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal 2026 den Umsatz gesteigert hat. Lennar gewinnen 0,4 Prozent, nachdem Berkshire ihre Beteiligung an dem Hausbauer erhöht hat.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.005,37 -1,2 -602,80 51.608,17

S&P-500 7.359,21 -0,8 -57,38 7.416,59

NASDAQ Comp 24.331,24 -0,7 -178,52 24.509,76

NASDAQ 100 26.989,16 -0,8 -208,00 27.197,15

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,80 -0,03 4,86 4,78

5 Jahre 4,91 -0,03 4,97 4,89

10 Jahre 5,10 -0,02 5,15 5,09

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:19

EUR/USD 1,1014 +0,2 0,0018 1,0996 1,1005

EUR/JPY 175,45 +0,1 0,1200 175,33 175,6000

EUR/CHF 0,9239 +0,1 0,0005 0,9234 0,9237

EUR/GBP 0,833 -0,1 -0,0009 0,8339 0,8344

USD/JPY 159,26 -0,1 -0,1500 159,41 159,5400

GBP/USD 1,322 +0,3 0,0038 1,3182 1,3184

USD/CNY 6,6659 +0,0 0,0017 6,6642 6,6642

USD/CNH 6,6655 +0,0 0,0009 6,6646 6,6646

AUS/USD 0,6742 +0,1 0,0006 0,6736 0,6749

Bitcoin/USD 63.907,82 -2,1 -1.379,46 65.287,28 64.522,35

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,28 +0,7 0,56 85,72

Brent/ICE 93,25 +0,9 0,81 92,44

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.868,82 +0,3 12,57 3.856,25

Silber 47,71 +1,5 0,70 47,01

Platin 1.433,85 -1,1 -15,60 1.449,45

(Angaben ohne Gewähr)

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November 17, 2026 12:42 ET (17:42 GMT)