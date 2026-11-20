DOW JONES--Die Talfahrt der Wall Street geht am Freitag in eine neue Runde. Wie schon an den Vortagen zu beobachten, steigt der Abgabedruck im Sitzungsverlauf merklich an. Marktbeobachter räumen ein, dass griffige Begründungen für die aktuellen Marktbewegungen schwierig seien. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit dreht der Dow-Jones-Index um 0,7 Prozent auf 48.751 Punkte ins Minus, S&P-500 und Nasdaq-Composite rutschen um 2,2 bzw. 3,6 Prozent ab. Der Ausverkauf bei Technologiewerten drückt die Nasdaq für 2026 nun ins Minus, der Technologiesektor im marktbreiten S&P-500 stellt mit Abschlägen von 3,7 Prozent eínmal mehr das Schlusslicht.

Es sehe nicht nach einer positiven Trendwende am Aktienmarkt aus, heisst es. Selbst das Argument, Anleger veräusserten Teile ihres Portfolios, um Anthropic-Aktien nach dem fulminanten Börsengang zu kaufen, verliert an Stichhaltigkeit: Die Aktie des Claude-Entwicklers stürzt um 13,1 Prozent ab und büsst damit den Löwenanteil der Vortagesaufschläge ein. Belastet wird die Aktie auch von Apple. Der iPhone-Hersteller entwickelt laut einem Bericht einen neuen KI-Agenten, der mit den Angeboten von OpenAI und Anthropic konkurrieren soll. Apple beweisen relative Stärke und verlieren "nur" 1,1 Prozent.

"Selbst die Bären hatten nach Nvidia und Anthropic mit einer Art Erholungsrally gerechnet", tut sich Marktstratege Lorenzo Di Mattia vom Hedgefonds Sibilla Global Capital mit einer Erklärung der Talfahrt schwer. Es dränge sich der Eindruck auf, dass der KI-Boom mit dem von Hybris geprägten Niedergang von Jensen Huang bei Nvidia seinen Höhepunkt erreicht habe. Huang habe ein Vakuum hinterlassen. Händler sprechen von einem breiten Ausverkauf im Technologiesektor und nicht von einer Umschichtung innerhalb des KI-Sektors. Der Markt habe schlichtweg die Hoffnung verloren, dass die KI-Ausgaben weiter so rasant wachsen könnten - insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Zinsen voraussichtlich steigen werden, heisst es im Handel.

"Anthropic ist in einer chaotischen Zeit an die Börse gegangen. Die Entwicklung der Aktie in den kommenden Tagen und Wochen könnte einer der klarsten Tests dafür sein, ob Anleger glauben, dass die enormen Summen, die in KI investiert werden, letztlich attraktive Renditen erzielen werden", sagt Marktstratege Dan Coatsworth von AJ Bell.

Der Verkaufsdruck hat zuletzt aber an Breite gewonnen und auch defensive Sektoren erfasst. Händler sprechen von einer Rückkehr der Inflations- und Zinsängste. Ein hartnäckig über den Prognosen liegender Preisdruck und falkenhafte Kommentare von US-Notenbankern haben zu einer Neubewertung der Zinserwartungen geführt. Zunehmend werden bis März nun drei Zinserhöhungen durch die US-Notenbank erwartet. Gestützt wird diese Sicht durch den innenpolitisch geschwächten US-Präsidenten Donald Trump nach dem Debakel bei den Zwischenwahlen. Er gilt als Freund niedriger Zinsen, doch sein Einfluss auf die Geldpolitik dürfte schwinden.

Am Rentenmarkt ist von Zinserhöhungsspekulationen nichts zu spüren - zumal die Verbraucherstimmung für November nach unten revidiert wurde und schwächer als erwartet ausfiel. Die Renditen stürzen auf breiter Front ab. Händler sehen in der Marktentwicklung einen Ausdruck der Risikovermeidung und Flucht in vermeintlich sichere Häfen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt um 12 Basispunkte auf 4,94 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang November.

Die deutlich sinkenden Marktzinsen drücken den Dollar, der Dollar-Index büsst 0,1 Prozent ein. Mit der Erwartung steigender Zinsen bleibt Gold weiterhin nicht attraktiv, auch ein breiter Ausverkauf bei Rohstoffen belastet - die Feinunze verbilligt sich um 2,6 Prozent. Gold und Silber fallen auf die tiefsten Stände seit über einem Jahr. Die Ölpreise geben moderat nach - Brent pro Fass um 0,3 Prozent. Laut Raymond James haben sich die Ölmärkte zunehmend an periodische Spannungen im Nahen Osten gewöhnt, solange diese nicht in einen grösseren Konflikt eskalieren.

Unter den Einzelaktien brechen AMD um weitere 11,4 Prozent ein. Im Handel wird auf einen negativen Bericht des Leerverkäufers Hunterbrook verwiesen. Die Liste der Untersuchungen gegen Nvidia und den ehemaligen CEO Jensen Huang wächst weiter, nachdem der Generalstaatsanwalt von Kalifornien eine Ermittlungsanordnung gegen das Chipunternehmen erlassen hat. Die Aktien geben 7 Prozent nach.

Intuit fallen um 8,8 Prozent, das Softwareunternehmen hat seine Umsatzprognose für 2027 gesenkt. Zudem gab das Unternehmen bekannt, Mailchimp abzugeben. Nach positiven Drittquartalszahlen liefern Gap einen Lichtblick und ziehen um 12,3 Prozent an. Der Modehändler stellt eine Führungskraft eines wachsenden Konkurrenten ein, um die schwächelnde Marke Athleta zu führen. Das Unternehmen ernannte Ashley Kechter zur Geschäftsführerin von Athleta, um die Trendwende nach mehr als einem Jahr rückläufiger Umsätze voranzutreiben. Ross Stores bestätigt ihre Prognose zum flächenbereinigten Umsatz und enttäuscht damit die Hoffnungen des Marktes, der auf mehr gesetzt hatte. Der Kurs verliert 1,9 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 48.750,90 -0,7 -346,16 49.097,06

S&P-500 7.020,18 -2,2 -155,65 7.175,83

NASDAQ Comp 23.025,14 -3,6 -854,06 23.879,20

NASDAQ 100 25.492,20 -3,9 -1024,85 26.517,05

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,64 -0,14 4,77 4,64

5 Jahre 4,73 -0,14 4,86 4,73

10 Jahre 4,94 -0,12 5,04 4,94

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04

EUR/USD 1,0980 +0,1 0,0014 1,0966 1,0973

EUR/JPY 174,23 -0,5 -0,8900 175,12 175,2300

EUR/CHF 0,9209 -0,5 -0,0046 0,9255 0,9249

EUR/GBP 0,838 +0,1 0,0004 0,8376 0,8375

USD/JPY 158,65 -0,6 -1,0200 159,67 159,6600

GBP/USD 1,31 +0,1 0,0014 1,3086 1,3101

USD/CNY 6,677 +0,2 0,0105 6,6665 6,6665

USD/CNH 6,6752 -0,3 -0,0182 6,6934 6,6940

AUS/USD 0,6628 -0,4 -0,0028 0,6656 0,6658

Bitcoin/USD 59.360,81 -3,5 -2.141,79 61.502,60 62.297,86

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,20 -0,0 -0,01 83,21

Brent/ICE 91,69 -0,3 -0,29 91,98

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.527,19 -2,6 -94,51 3.621,70

Silber 41,15 -3,7 -1,59 42,74

Platin 1.305,95 -2,8 -38,30 1.344,25

(Angaben ohne Gewähr)

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November 20, 2026 12:42 ET (17:42 GMT)