MÄRKTE USA/Börse zweigeteilt erwartet - Chipwerte unter Druck

DOW JONES--Die US-Börsen dürften sich am Donnerstag zweigeteilt zeigen. Während es mit den Standardwerten leicht aufwärts gehen dürfte, zeichnen sich bei den Technologiewerten kleine Verluste ab. Händler sprechen von wieder erwachten Zweifeln an der Tragfähigkeit der massiven KI-Investitionen, die vor allem den Chipsektor nach unten ziehen dürften. Übergeordnet stütze aber die Hoffnung, dass die Strasse von Hormus bald wieder geöffnet wird. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge stehen der Iran und der Oman kurz vor einer Einigung über die Einrichtung zweier Schifffahrtsrouten, über die die Meerenge in beide Richtungen passiert werden könnte.

Der Brentölpreis steigt um 1,4 Prozent auf 80,55 Dollar, bewegt sich damit aber in etwa auf dem zuletzt wieder gesunkenen Niveau. Am Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,64 Prozent, steht damit jedoch etwa 10 Basispunkte tiefer als noch am Freitag vergangener Woche. Der Dollarindex tendiert gut behauptet.

Konjunkturseitig lagen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche knapp unter der Konsensschätzung von Ökonomen. Sie bewegen sich noch immer auf recht niedrigem Niveau, was von einer guten Beschäftigungslage zeugt. Die Produktivität ausserhalb der Landwirtschaft stieg im zweiten Quartal stärker als angenommen. Der Anstieg der Lohnstückkosten fiel dabei geringer aus als erwartet.

Die Aktien der Speicherchiphersteller Western Digital und Sandisk fallen im vorbörslichen Handel um 15,3 und 10 Prozent. Beide Unternehmen haben am Mittwoch nach Börsenschluss überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt. Bei Sandisk habe aber die Umsatz- und Margenprognose für das laufende Geschäftsquartal unter den Konsensschätzungen gelegen, heisst es. Der Ausblick von Western Digital werde als konservativ gelesen. Seagate werden in "Sippenhaft" genommen und verbilligen sich um 5,6 Prozent.

Der Ölkonzern Conocophillips hat derweil im Quartal dank höherer Ölpreise mehr verdient als erwartet und den Ausblick bestätigt. Die Aktie steigt vorbörslich um 1,3 Prozent. Nach der Schlussglocke folgt Airbnb.

SpaceX stehen mit dem Ende der Haltefrist für bestimmte Aktienpakete im Fokus. Am Donnerstag endet diese Frist für bis zu 911,5 Millionen Aktien, wie aus dem Prospekt zum Börsengang hervorgeht. Die Zahl entspricht 140 Prozent der unmittelbar nach dem IPO erhältlichen Aktien. SpaceX tendieren vorbörslich 2,2 Prozent höher, hatten allerdings am Mittwoch im Zuge von Gewinnmitnahmen fast 14 Prozent eingebüsst. Vor der Zahlenvorlage am späten Dienstag sei die Aktie hochgekauft worden, so Marktteilnehmer.

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August 06, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)