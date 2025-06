MÄRKTE USA/Börse vor Fed-Entscheid etwas fester

DOW JONES--Nach den Verlusten des Vortages legen die US-Börsen im Verlauf des Mittwochshandels leicht zu. Gegen Mittag (Ortszeit New York) gewinnt der Dow-Jones-Index 0,4 Prozent auf 42.399 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite rücken um 0,4 und 0,6 Prozent vor. Händler sprechen von einer abwartenden Haltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank im Sitzungsverlauf. Von der Fed wird am Abend keine Zinsänderung erwartet. Spannend könnten aber Aussagen zur Nahost-Entwicklung werden. Denn einerseits treibt der jüngste Ölpreisanstieg die Inflation, andererseits dämpft er aber auch die Konjunktur - Argumente für und wider künftige Zinssenkungen. Und nicht zuletzt bleiben die US-Börsen am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen. Den Freitag dürften viele Händler als Brückentag für ein verlängertes Wochenende nutzen - auch das dürfte zur Zurückhaltung beitragen.

Der Nahostkrieg liefert ein zwiespältiges Bild für die Börse. Zwar verschärfte US-Präsident Donald Trump zuletzt mit der Forderung nach einer Kapitulation des Irans den Ton, was Teheran umgehend zurückwies und kategorisch ausschloss. Damit drückt weiterhin der Krieg zwischen Israel und dem Iran auf die Stimmung. Doch die für die Märkte bedeutsame Frage, ob die USA in den Krieg eintreten, ist weiter unklar. Auch planen die USA nicht, den obersten iranischen Führer Ali Khamenei zu töten - jedenfalls derzeit nicht, wie Trump ausführte. Anleger tun sich mit der Interpretation der Trump'schen Aussagen schwer, setzen aber weiterhin darauf, dass sich die USA nicht direkt am Krieg beteiligen.

Ölpreise kommen zurück - Iran will angeblich Delegation nach Washington senden

Die Nachrichtenlage rund um den Nahostkonflikt bewegt die Ölpreise. Aktuell fallen sie wieder zurück, belastet von der Aussage des US-Präsidenten, der Iran wolle eine Delegation zu Verhandlungen nach Washington senden. Dass die US-Rohölbestände in der vergangenen Woche überraschend deutlich gesunken sind, stützt nicht.

Bei Gold tut sich wenig. Den Handel in einer engen Spanne dürfte erst der Zinsausblick der Fed auflösen, heisst es. Die leicht positive Stimmung wird untermauert durch ein Nachgeben des als "Angstbarometer" bekannten Volatilitätsindex VIX.

Am Rentenmarkt fallen die Renditen vor der Fed-Entscheidung, die zehnjähriger US-Staatsanleihen um 4 Basispunkte auf 4,35 Prozent. Schwache Baubeginne für Mai stützen die Spekulation auf im zweiten Halbjahr sinkende Leitzinsen, die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten fielen in etwa wie gedacht aus und liefern damit kaum Argumentationshilfen für den künftigen Zinspfad.

Der Dollar-Index büsst nach dem Anstieg vom Dienstag nun 0,3 Prozent ein. Sollten die USA sich in den Nahostkrieg hineinziehen lassen, könnte der Greenback weiter nachgeben, urteilt die MUFG Bank. Jede Beteiligung der USA könnte potenziell das Ende des Konflikts beschleunigen und den Anreiz des Irans, eine Unterbrechung der Rohölversorgung zu verursachen, einschränken, heisst es weiter. Denn dies könnte eine Korrektur der Ölpreise nach unten zur Folge haben und den Dollar damit belasten.

Hasbro zeigen sich 1,5 Prozent fester. Der Spielzeuganbieter baut 3 Prozent seiner globalen Belegschaft ab, um Kosten wegen der Zollpolitik einzusparen. Circle Internet steigen um 16,5 Prozent, die Stablecoin-Gesellschaft könnte von regulatorischen Erleichterungen profitieren. Zoetis sinken um 2,8 Prozent nach einer Abstufung durch Stifel. Nach Geschäftszahlen mit Licht und Schatten liegen La-Z-Boy 0,2 Prozent im Plus.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.399,10 +0,4% 183,30 -0,8%

S&P-500 6.008,08 +0,4% 25,36 +1,7%

NASDAQ Comp 19.631,09 +0,6% 109,99 +1,1%

NASDAQ 100 21.821,71 +0,5% 102,63 +3,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1518 +0,3% 1,1482 1,1533 +10,9%

EUR/JPY 166,51 -0,2% 166,76 167,33 +2,4%

EUR/CHF 0,9412 +0,4% 0,9375 0,9395 -0,1%

EUR/GBP 0,8552 -0,0% 0,8553 0,8533 +3,3%

USD/JPY 144,56 -0,5% 145,23 145,09 -7,6%

GBP/USD 1,3468 +0,3% 1,3425 1,3515 +7,3%

USD/CNY 7,1812 +0,0% 7,1794 7,1783 -0,4%

USD/CNH 7,1911 -0,0% 7,1916 7,1859 -2,0%

AUS/USD 0,6521 +0,7% 0,6477 0,6512 +4,7%

Bitcoin/USD 104.691,60 +0,1% 104.594,05 104.649,00 +10,5%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,10 75,12 -1,4% -1,02 -1,1%

Brent/ICE 75,52 77,19 -2,2% -1,67 +2,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.390,82 3.390,23 +0,0% 0,60 +29,0%

Silber 32,08 32,28 -0,6% -0,20 +16,4%

Platin 1.141,61 1.103,88 +3,4% 37,73 +26,1%

Kupfer 4,85 4,81 +0,8% 0,04 +17,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

===

