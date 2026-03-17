MÄRKTE USA/Börse setzt Erholung fort - Anleger ignorieren Ölpreisanstieg

DOW JONES--Die Erholung der US-Börsen setzt sich zum Start in den Dienstagshandel fort. Der Dow-Jones-Index gewinnt 1,0 Prozent auf 47.400 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,7 Prozent zu und der Nasdaq-Composite um ebenfalls 0,7 Prozent. Der Wiederanstieg der Ölpreise belastet zunächst nicht, zumal diese von ihren Tageshochs etwas zurückkommen. Hier dürfte auch ein Gewöhnungseffekt im Spiel sein. Brent- Öl wird aktuell mit etwa 102 Dollar gehandelt, rund 2 Prozent höher als am Vortag. Der Appell von US-Präsident Trump an die Verbündeten, die Strasse von Hormus mitzusichern, stiess auf taube Ohren. Zum anderen beginnt die US-Notenbank am Berichtstag ihre zweitägigen Beratungen, die am Mittwoch mit der Verkündung der Zinsentscheidung enden. Bis dahin dürften Anleger eher vorsichtig agieren.

Eine Zinsänderung wird allgemein nicht erwartet. Zuletzt wurden aber Zinssenkungshoffnungen immer mehr ausgepreist angesichts der Gefahr einer wieder anziehenden Inflation vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise. Laut LSEG-Daten wird derzeit nur noch eine Zinssenkung um 25 Basispunkte eingepreist, und diese erst zum Jahresende. Vor dem Krieg hatten die Märkte für 2026 noch mit zwei Senkungen gerechnet.

Die US-Notenbank gerät damit in ein Dilemma, denn auf schwache Konjunkturdaten müsste sie eigentlich mit einer lockeren Geldpolitik reagieren. Der Fokus der Marktteilnehmer dürfte vor allem auf dem Ausblick liegen und auf Aussagen der Notenbanker dazu, wie stark sie die Gefahr eines Inflationsanstiegs bewerten.

Die Renditen am Anleihemarkt zeigen sich aktuell leicht niedriger. Am Vortag hatten sie die jüngste Aufwärtstendenz unterbrochen und waren deutlicher gesunken. Die Zehnjahresrendite sinkt nun um 2 Basispunkte auf 4,20 Prozent. Der Dollar tendiert knapp behauptet.

Aktienseitig geht es für Uber um 5,3 Prozent nach oben. Uber und Nvidia haben mitgeteilt, ihre Partnerschaft im Bereich selbstfahrende Fahrzeuge auszubauen. Nvidia gewinnen 0,6 Prozent. Die Aktie war am Vortag nach Präsentation neuer Produkte und Bekanntgabe neuer Partnerschaften - unter anderem mit den Autoherstellern Hyundai Motor, Kia, Nissan Motor, Isuzu Motors und Geely Automotive - um 1,6 Prozent gestiegen.

Occidental Petroleum verbessern sich mit den hohen Ölpreisen um 0,2 Prozent, obwohl ein Gasfeld in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das gemeinsam mit der Abu Dhabi National Oil Co. entwickelt wurde, von einem Drohnenangriff getroffen wurde.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 47.399,73 +1,0 +453,32 46.946,41

S&P-500 6.747,52 +0,7 +48,14 6.699,38

NASDAQ Comp 22.528,09 +0,7 +153,91 22.374,18

NASDAQ 100 24.835,94 +0,7 +180,60 24.655,34

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,67 -0,01 3,70 3,66

5 Jahre 3,79 -0,02 3,83 3,78

10 Jahre 4,21 -0,01 4,25 4,20

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:04

EUR/USD 1,1534 +0,3 0,0031 1,1503 1,1491

EUR/JPY 183,17 +0,1 0,2200 182,95 182,9800

EUR/CHF 0,9067 +0,1 0,0007 0,9060 0,9061

EUR/GBP 0,8639 +0,1 0,0004 0,8635 0,8632

USD/JPY 158,79 -0,2 -0,2700 159,06 159,2300

GBP/USD 1,335 +0,3 0,0034 1,3316 1,3307

USD/CNY 6,8863 -0,1 -0,0092 6,8955 6,8955

USD/CNH 6,88 -0,1 -0,0069 6,8869 6,8926

AUS/USD 0,7115 +0,7 0,0046 0,7069 0,7055

Bitcoin/USD 74.116,42 -0,2 -119,44 74.235,86 73.309,72

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,42 +1,0 0,92 93,5

Brent/ICE 102,11 +1,9 1,90 100,21

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.027,73 +0,4 22,48 5.005,25

Silber 81,30 +0,7 0,53 80,77

Platin 2.156,08 +2,0 41,87 2.114,21

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March 17, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)