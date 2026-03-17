NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.03.2026 14:47:41
MÄRKTE USA/Börse setzt Erholung fort - Anleger ignorieren Ölpreisanstieg
DOW JONES--Die Erholung der US-Börsen setzt sich zum Start in den Dienstagshandel fort. Der Dow-Jones-Index gewinnt 1,0 Prozent auf 47.400 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,7 Prozent zu und der Nasdaq-Composite um ebenfalls 0,7 Prozent. Der Wiederanstieg der Ölpreise belastet zunächst nicht, zumal diese von ihren Tageshochs etwas zurückkommen. Hier dürfte auch ein Gewöhnungseffekt im Spiel sein. Brent-Öl wird aktuell mit etwa 102 Dollar gehandelt, rund 2 Prozent höher als am Vortag. Der Appell von US-Präsident Trump an die Verbündeten, die Strasse von Hormus mitzusichern, stiess auf taube Ohren. Zum anderen beginnt die US-Notenbank am Berichtstag ihre zweitägigen Beratungen, die am Mittwoch mit der Verkündung der Zinsentscheidung enden. Bis dahin dürften Anleger eher vorsichtig agieren.
Eine Zinsänderung wird allgemein nicht erwartet. Zuletzt wurden aber Zinssenkungshoffnungen immer mehr ausgepreist angesichts der Gefahr einer wieder anziehenden Inflation vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise. Laut LSEG-Daten wird derzeit nur noch eine Zinssenkung um 25 Basispunkte eingepreist, und diese erst zum Jahresende. Vor dem Krieg hatten die Märkte für 2026 noch mit zwei Senkungen gerechnet.
Die US-Notenbank gerät damit in ein Dilemma, denn auf schwache Konjunkturdaten müsste sie eigentlich mit einer lockeren Geldpolitik reagieren. Der Fokus der Marktteilnehmer dürfte vor allem auf dem Ausblick liegen und auf Aussagen der Notenbanker dazu, wie stark sie die Gefahr eines Inflationsanstiegs bewerten.
Die Renditen am Anleihemarkt zeigen sich aktuell leicht niedriger. Am Vortag hatten sie die jüngste Aufwärtstendenz unterbrochen und waren deutlicher gesunken. Die Zehnjahresrendite sinkt nun um 2 Basispunkte auf 4,20 Prozent. Der Dollar tendiert knapp behauptet.
Aktienseitig geht es für Uber um 5,3 Prozent nach oben. Uber und Nvidia haben mitgeteilt, ihre Partnerschaft im Bereich selbstfahrende Fahrzeuge auszubauen. Nvidia gewinnen 0,6 Prozent. Die Aktie war am Vortag nach Präsentation neuer Produkte und Bekanntgabe neuer Partnerschaften - unter anderem mit den Autoherstellern Hyundai Motor, Kia, Nissan Motor, Isuzu Motors und Geely Automotive - um 1,6 Prozent gestiegen.
Occidental Petroleum verbessern sich mit den hohen Ölpreisen um 0,2 Prozent, obwohl ein Gasfeld in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das gemeinsam mit der Abu Dhabi National Oil Co. entwickelt wurde, von einem Drohnenangriff getroffen wurde.
===
INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
DJIA 47.399,73 +1,0 +453,32 46.946,41
S&P-500 6.747,52 +0,7 +48,14 6.699,38
NASDAQ Comp 22.528,09 +0,7 +153,91 22.374,18
NASDAQ 100 24.835,94 +0,7 +180,60 24.655,34
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 3,67 -0,01 3,70 3,66
5 Jahre 3,79 -0,02 3,83 3,78
10 Jahre 4,21 -0,01 4,25 4,20
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:04
EUR/USD 1,1534 +0,3 0,0031 1,1503 1,1491
EUR/JPY 183,17 +0,1 0,2200 182,95 182,9800
EUR/CHF 0,9067 +0,1 0,0007 0,9060 0,9061
EUR/GBP 0,8639 +0,1 0,0004 0,8635 0,8632
USD/JPY 158,79 -0,2 -0,2700 159,06 159,2300
GBP/USD 1,335 +0,3 0,0034 1,3316 1,3307
USD/CNY 6,8863 -0,1 -0,0092 6,8955 6,8955
USD/CNH 6,88 -0,1 -0,0069 6,8869 6,8926
AUS/USD 0,7115 +0,7 0,0046 0,7069 0,7055
Bitcoin/USD 74.116,42 -0,2 -119,44 74.235,86 73.309,72
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 94,42 +1,0 0,92 93,5
Brent/ICE 102,11 +1,9 1,90 100,21
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 5.027,73 +0,4 22,48 5.005,25
Silber 81,30 +0,7 0,53 80,77
Platin 2.156,08 +2,0 41,87 2.114,21
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 17, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
14:34
|Roche-Aktie profitiert: Pharmariese erweitert KI-Infrastruktur mit NVIDIA-Technologie (AWP)
|
12:05
|NVIDIA-Aktie unbeeindruckt: Konzernchef Huang sieht genug Nachfrage für Billionen-Geschäft (AWP)
|
09:37
|Nvidia will eine Billion Dollar mit KI-Chips umsetzen (Spiegel Online)
|
16.03.26
|Roboter-Revolution: NVIDIA und Texas Instruments bündeln Kräfte für humanoide KI (finanzen.ch)
|
16.03.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16.03.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
16.03.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|08:24
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen wieder: SMI auf grünem Terrain -- DAX mit Gewinnen -- Dow fester -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt sind am Dienstag Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt dreht ins Plus. Die US-Börsen dürften knapp behauptet starten. Die Börsen in Fernost geben am Dienstag mehrheitlich nach.