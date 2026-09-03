MÄRKTE USA/Börse seitwärts erwartet - Rückgang der Marktzinsen dürfte stützen

DOW JONES--Die US-Börsen dürften am Donnerstag wenig verändert in den Handel starten. Die Futures auf die grossen Aktienindizes treten vorbörslich mehr oder weniger auf der Stelle. Stützend wirken die wieder leicht gesunkenen Marktzinsen. Auf der anderen Seite dämpfen jedoch weiter gestiegene Ölpreise die Kauflust der Anleger. Die meisten dürften sich auch in Erwartung des offiziellen Arbeitsmarktberichts für August am Freitag zurückhalten. Der am Mittwoch veröffentlichte Arbeitsmarktbericht des privaten Anbieters ADP hatte einen schwächeren Beschäftigungsaufbau im vergangenen Monat gezeigt als angenommen.

Am Donnerstag wurde zunächst die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Diese stieg im Vergleich zur Vorwoche nur geringfügig und ungefähr im Rahmen der Erwartungen, wobei sich die Gesamtzahl der Anträge noch immer auf vergleichsweise niedrigem Niveau bewegte. Das Handelsbilanzdefizit war im Juli in zweiter Lesung geringer als von Volkswirten prognostiziert. Die Produktivität ausserhalb der Landwirtschaft stieg im zweiten Quartal in zweiter Lesung im erwarteten Rahmen. Etwas später folgen der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index, jeweils für das nicht-verarbeitende Gewerbe im August.

Auch einige Unternehmenszahlen müssen verarbeitet werden. So hat Broadcom überraschend starke Zahlen zum dritten Geschäftsquartal veröffentlicht und einen ermutigenden Ausblick gegeben. Vor allem die Unternehmensprognose des KI-Umsatzes für das Jahr 2028 habe die hohen Erwartungen erfüllt, kommentiert Bernstein. Den Anlegern reicht das aber offenbar nicht; die Aktie fällt vorbörslich um 3,1 Prozent.

Auch Hewlett Packard Enterprise (-4,2%) hat dank starker KI-bezogener Nachfrage besser als erwartet abgeschnitten und die langfristigen Ziele erhöht. Hier bemängeln Beobachter jedoch die Unternehmensprognose eines sich verlangsamenden Umsatzwachstums in der Cloud- und KI-Sparte und knapperer Margen im kommenden Jahr.

Snowflake hat derweil im zweiten Geschäftsquartal den Verlust verringert und die Erwartungen des Markts übertroffen. Überdies erhöhte der Anbieter von Unternehmenssoftware die Umsatzprognose für das laufende Quartal und das Geschäftsjahr. Die Aktie springt um fast 25 Prozent nach oben.

Der Dessoushersteller Victoria's Secret hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet und den Ausblick angehoben. Die Aktie stürzt gleichwohl um fast 15 Prozent ab. Der Umsatz im Quartal habe die Konsensschätzung knapp verfehlt, heisst es dazu aus dem Handel.

Mit der Aktie von Campbell's geht es um 6,2 Prozent abwärts. Der Suppenhersteller ist im vierten Geschäftsquartal in die roten Zahlen gerutscht.

Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite aktuell um 3 Basispunkte auf 4,77 Prozent. Der US-Dollar tendiert etwas leichter. Von den niedrigeren Marktzinsen und dem schwächeren Dollar profitiert wiederum der Goldpreis. Die Feinunze verteuert sich um 1,9 Prozent auf 4.468 Dollar. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt derweil um 0,7 Prozent auf 96,28 Dollar.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,37 -0,02 4,38 4,35

5 Jahre 4,53 -0,03 4,54 4,51

10 Jahre 4,77 -0,03 4,79 4,76

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:17

EUR/USD 1,1620 +0,3 0,0033 1,1587 1,1592

EUR/JPY 180,9 -1,6 -3,0200 183,92 184,1200

EUR/CHF 0,9388 -0,3 -0,0030 0,9418 0,9422

EUR/GBP 0,8603 +0,2 0,0014 0,8589 0,8584

USD/JPY 155,66 -1,9 -3,0400 158,7 158,8100

GBP/USD 1,3506 +0,2 0,0022 1,3484 1,3501

USD/CNY 6,7183 -0,0 -0,0007 6,7190 6,7190

USD/CNH 6,717 -0,0 -0,0008 6,7178 6,7178

AUS/USD 0,7198 +0,4 0,0030 0,7168 0,7168

Bitcoin/USD 78.230,91 +1,1 825,56 77.405,35 77.333,82

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,37 +1,5 1,36 91,01

Brent/ICE 96,28 +0,7 0,65 95,63

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.467,66 +1,9 81,37 4.386,29

Silber 66,18 +1,3 0,86 65,32

Platin 1.781,29 +1,2 21,38 1.759,91

(Angaben ohne Gewähr)

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September 03, 2026 08:53 ET (12:53 GMT)