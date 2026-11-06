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06.11.2026 14:50:42
MÄRKTE USA/Börse nach starken Payrolls leicht erholt erwartet
DOW JONES--Die US-Börsen dürften am Freitag einen kleinen Teil ihrer heftigen Kursverluste vom Vortag wettmachen, nachdem der offizielle Arbeitsmarktbericht von einem unerwartet starken Stellenaufbau im Oktober gezeugt hat. Der S&P-Future notiert vorbörslich 0,2 Prozent höher, der Nasdaq-Future gewinnt 1,5 Prozent. Im vergangenen Monat entstanden in den USA ausserhalb der Landwirtschaft 165.000 Stellen, während Volkswirte mit 59.000 gerechnet hatten. Die Arbeitslosenquote sank wider Erwarten leicht. Die gute Beschäftigungslage dürfte der US-Notenbank indessen weitere Argumente für eine Zinserhöhung im Dezember liefern. Neben den sogenannten Payrolls wird im weiteren Tagesverlauf der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan veröffentlicht.
Am Donnerstag waren vor allem Chipaktien den zweiten Tag in Folge unter die Räder geraten, belastet vom Ergebnis der US-Kongresswahl. Der deutliche Wahlsieg der Demokraten liess Anleger fürchten, dass der Ausbau von Künstlicher Intelligenz (KI) und der dazugehörigen Infrastruktur gebremst werden könnte. Während der amtierende US-Präsident Donald Trump ein Verfechter der KI ist, sehen viele US-Bürger ihre Jobs durch KI bedroht. Auch der Bau von Datenzentren wird von vielen Wählern kritisch gesehen, wovon bei der Wahl die Demokraten profitierten.
Am Anleihemarkt ziehen die Renditen an. Die Zehnjahresrendite steigt um 3 Basispunkte auf 4,87 Prozent. Am Donnerstag hatte der Markt regen Zulauf verzeichnet von Anlegern, die angesichts der heftigen Verluste am Aktienmarkt auf der Suche nach Sicherheit waren. Im Gegenzug waren die Renditen gesunken. Gold, das ebenfalls vom Sicherheitsbedürfnis der Investoren profitiert hatte, tendiert aktuell leichter. Der Preis für die Feinunze gibt um 0,9 Prozent nach auf 4.049 Dollar. Der Dollar wertet derweil etwas auf. Der Dollar-Index steigt um 0,5 Prozent. Der Euro sinkt auf etwa 1,1150 Dollar. Die Ölpreise tendieren etwas fester. Das Barrel Brentöl legt um 0,5 Prozent zu auf 98,80 Dollar.
Unter den Einzelwerten an der Börse springen Airbnb vorbörslich um 14 Prozent nach oben. Die Vermittlungsplattform für Kurzzeit- und Ferienunterkünfte hat im dritten Quartal eine Belebung der Nachfrage verzeichnet und daraufhin ihre Jahresziele erhöht. Dagegen hat der Wettanbieter Draftkings seine Prognose gesenkt. Die Aktie sackt um 26 Prozent ab.
Bei Aktien mit KI-Bezug nutzen Anleger die drastischen Rücksetzer zum Kauf. Nvidia steigen vorbörslich um 4,2 Prozent, Advanced Micro Devices um 7,6 und Intel um 4,6 Prozent. Der Kurs des Ausrüsters von Datenzentren GE Vernova rückt um 3,3 Prozent vor.
Tesla gewinnen 2 Prozent. Das Unternehmen wird wegen geringer Nachfrage die Produktion des Cybertrucks in seiner Gigafactory in Texas im kommenden Jahr herunterfahren. Mit diesem Schritt soll "Platz geschaffen werden" für eine verstärkte Produktion des selbstfahrenden Cybercabs, schrieb Chief Executive Elon Musk in einem Beitrag auf X am Freitag.
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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,52 +0,05 4,55 4,44
5 Jahre 4,65 +0,04 4,68 4,58
10 Jahre 4,87 +0,03 4,90 4,82
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:15 Uhr
EUR/USD 1,1146 -0,6 -0,0072 1,1218 1,1216
EUR/JPY 176,64 -0,1 -0,2300 176,87 177,1900
EUR/CHF 0,9142 -0,2 -0,0017 0,9159 0,9147
EUR/GBP 0,8335 -0,1 -0,0005 0,834 0,8327
USD/JPY 158,46 +0,5 0,8000 157,66 157,9600
GBP/USD 1,337 -0,6 -0,0079 1,3449 1,3463
USD/CNY 6,673 +0,1 0,0050 6,6680 6,6680
USD/CNH 6,671 +0,1 0,0062 6,6648 6,6652
AUS/USD 0,6868 -0,9 -0,0061 0,6929 0,6955
Bitcoin/USD 75.682,69 -0,1 -70,10 75.752,79 76.376,98
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 90,99 +0,5 0,47 90,52
Brent/ICE 98,8 +0,5 0,51 98,29
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.048,69 -0,9 -38,65 4.087,34
Silber 51,97 +0,4 0,22 51,75
Platin 1.526,14 +0,6 9,11 1.517,03
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2026 08:51 ET (13:51 GMT)
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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