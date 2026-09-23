Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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23.09.2026 14:19:40
MÄRKTE USA/Börse knapp behauptet erwartet - Nahost-Diplomatie im Blick
DOW JONES--Die US-Börsen dürften zur Wochenmitte mit einem kleinen Minus in den Handel starten. Zentrales Thema ist der Krieg der USA gegen den Iran. Diplomaten beider Länder trafen während der UN-Vollversammlung in New York zusammen; es handelte sich um das erste Treffen seit Juni. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump verliefen die Gespräche "sehr gut". Zuvor hatte er allerdings in seiner Rede vor der Generalversammlung gesagt, ein "Deal" werde erst nach den Midterm-Wahlen in den USA im November zustandekommen.
Im Blick steht ferner der Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi in den USA, der am Mittwoch beginnt. Am Markt wird erwartet, dass Xi und Trump Themen wie KI und auch den allgemeinen Handel erörtern werden.
Konjunkturseitig stehen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe auf der Agenda.
Am Anleihemarkt ziehen die Renditen leicht an; die Zehnjahresrendite steigt um 2 Basispunkte auf 4,99 Prozent. Der Dollar wertet derweil weiter auf; für den Dollarindex geht es um 0,3 Prozent nach oben. Anleger preisen weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank in naher Zukunft ein, heisst es aus dem Handel.
Am Ölmarkt legen die Preise etwas zu. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 1 Prozent auf 100,28 Dollar. Am Vortag hatte Präsident Trump eine Abwärtsbewegung des Ölpreises gestoppt mit der Drohung, den Iran auszulöschen. Die Akteure warten nun auf die offiziellen Daten zu den Ölvorräten der USA im weiteren Tagesverlauf. Gold steht mit dem festeren Dollar und den Zinserhöhungserwartungen stärker unter Druck. Die Feinunze ermässigt sich um 0,9 Prozent auf 4.318 Dollar.
Unter den Einzelwerten könnten Broadcom von Medienberichten belastet werden, denen zufolge China derzeit den Einsatz von Broadcom-Switches in staatlichen Rechenzentren überprüft. Bei einigen staatlichen Unternehmen könnten diese Switches bis zu 90 Prozent der eingesetzten Geräte ausmachen, schreibt die Financial Times. Die Untersuchung könnte eine infomelle Empfehlung zur Folge haben, die Nutzung von Broadcom-Produkten zu reduzieren. Die Broadcom-Aktie notiert vorbörslich 1,2 Prozent niedriger.
Die Aktien des auf Eigenheime spezialisierten Bauunternehmens KB Home fallen nach einer Gewinnwarnung um 3 Prozent. Dagegen steigt die Aktie des Themenparkbetreibers Six Flags Entertainment um 1,6 Prozent. Der aktivistische Investor Jana Partners dränge auf einen Verkauf des Unternehmens, berichtete das Wall Street Journal.
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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,79 +0,01 4,79 4,75
5 Jahre 4,86 +0,02 4,86 4,81
10 Jahre 4,99 +0,02 4,99 4,93
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:20 Uhr
EUR/USD 1,1408 -0,3 -0,0039 1,1447 1,1440
EUR/JPY 180,19 +0,0 0,0200 180,17 180,0200
EUR/CHF 0,9391 +0,0 0,0001 0,9390 0,9391
EUR/GBP 0,8594 +0,2 0,0019 0,8575 0,8574
USD/JPY 157,95 +0,4 0,5800 157,37 157,3300
GBP/USD 1,3272 -0,5 -0,0067 1,3339 1,3340
USD/CNY 6,707 +0,1 0,0074 6,6996 6,6990
USD/CNH 6,7068 +0,1 0,0082 6,6986 6,6994
AUS/USD 0,7065 -0,7 -0,0047 0,7112 0,7105
Bitcoin/USD 85.464,61 -0,9 -768,33 86.232,94 86.193,66
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 90,65 +0,1 0,13 90,52
Brent/ICE 100,28 +1,0 1,03 99,25
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.316,77 -0,9 -37,97 4.354,74
Silber 65,15 -2,9 -1,92 67,08
Platin 1.779,58 -2,9 -52,93 1.832,51
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/uxd
(END) Dow Jones Newswires
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