MÄRKTE USA/Börse gut behauptet erwartet - Biogen schwach

NEW YORK (Dow Jones)--Gut behauptet dürfte die Wall Street in ihren vorletzten Handelstag des Jahres starten. Gestützt werden die Kurse von der Annahme, dass die jüngste Pandemie-Welle mit der aktuell grassierenden Omikron-Variante des Coronavirus der Wirtschaft weniger schaden wird als frühere Wellen. Gleichzeitig dürfte das Geschäft wegen des bevorstehenden Jahreswechsels und der urlaubsbedingten Abwesenheit vieler Marktteilnehmer extrem ruhig verlaufen. Nicht zuletzt dürfte der Umstand, dass sich viele Aktien auf oder in der Nähe von Rekordständen befinden, Anleger zögern lassen, die Kurse noch weiter nach oben zu treiben. Auch die Konjunkturdaten des Tages dürften nicht das Potenzial haben, den Markt stärker zu bewegen. Veröffentlicht wurde zunächst die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Diese ging in der Vorwoche überraschend zurück. Etwas später folgt der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago.

Biogen mit Dementi schwach

Unter den Einzelwerten fallen Biogen vorbörslich um 6,7 Prozent, nachdem die südkoreanische Samsung Biologics ein Übernahmeinteresse an Biogen dementiert hat. Am Mittwoch hatte ein Bericht, wonach die Südkoreaner Biogen für 42 Milliarden Dollar kaufen wollten, die Aktie um 9 Prozent nach oben getrieben.

Der Dollar legt bei dünnen Umsätzen leicht zu; der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent. Sollten die Bedenken der Anleger wegen der jüngsten Pandemie-Welle jedoch weiter abnehmen und die Investoren sich verstärkt aus defensiven Investments zurückziehen, dürfte auch der als Fluchtwährung beliebte Dollar mit nach unten gezogen werden, warnt Analyst Jeffrey Halley von Oanda.

Befürchtungen, dass die chinesische Nachfrage zurückgehen könnte, belasten derweil die Ölpreise. China hat Daten zu den für 2022 geplanten Importquoten veröffentlicht. Diese liegen 11 Prozent unter denen des vergleichbaren Vorjahreszeitraums.

Am Anleihemarkt kommen die am Vortag deutlich gestiegenen Renditen etwas zurück. Auch hier wollen Marktteilnehmer den Bewegungen aufgrund des dünnen Handels keine Bedeutung beimessen.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,75 0,0 0,75 62,9

5 Jahre 1,28 -1,3 1,30 92,3

7 Jahre 1,45 -1,3 1,46 80,3

10 Jahre 1,54 -1,8 1,55 61,9

30 Jahre 1,94 -2,0 1,96 29,5

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:55 Uhr Mi,17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1333 -0,1% 1,1316 1,1348 -7,2%

EUR/JPY 130,48 -0,0% 130,30 130,44 +3,5%

EUR/CHF 1,0370 -0,1% 1,0377 1,0369 -4,1%

EUR/GBP 0,8393 -0,2% 0,8399 0,8419 -6,0%

USD/JPY 115,13 +0,1% 115,16 114,94 +11,5%

GBP/USD 1,3502 +0,1% 1,3474 1,3480 -1,2%

USD/CNH (Offshore) 6,3753 +0,1% 6,3697 6,3716 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 47.525,16 +0,4% 46.910,25 47.819,77 +63,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,40 76,56 -0,2% -0,16 +61,5%

Brent/ICE 79,04 79,23 -0,2% -0,19 +57,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.802,41 1.804,71 -0,1% -2,31 -5,0%

Silber (Spot) 22,96 22,80 +0,7% +0,16 -13,0%

Platin (Spot) 967,50 970,53 -0,3% -3,03 -9,6%

Kupfer-Future 4,42 4,41 +0,1% +0,01 +25,5%

