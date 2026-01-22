MÄRKTE USA/Börse freundlich erwartet - Konjunkturdaten dürften stützen

DOW JONES--An den US-Börsen zeichnet sich ein freundlicher Start in den Handel am Donnerstag ab. Schon am Mittwoch hatten die Aktienkurse kräftig zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump im Streit um Grönland eingelenkt hatte. Anders als zunächst angekündigt will er nun doch keine Strafzölle auf Einfuhren aus jenen europäischen Nato-Mitgliedsstaaten erheben, die als Zeichen der Solidarität Soldaten auf die zu Dänemark gehörende Insel entsandt hatten, die Trump gerne den USA zuschlagen würde. Er habe sich mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte auf ein Rahmenabkommen zu einem künftigen "Deal" für Grönland geeinigt, bekundete Trump nun, ohne Details zu nennen.

Der Dollar gibt daraufhin leicht nach. Am US-Anleihemarkt ziehen die Renditen etwas an, im Zehnjahresbereich um 1 Basispunkt auf 4,26 Prozent. Der Goldpreis legt nach seinem jüngsten Höhenflug eine Pause ein und tendiert knapp behauptet. Die Ölpreise geben deutlicher nach, nachdem die Internationale Energieagentur für dieses Jahr ein Überangebot an Öl prognostiziert hat. Im Tagesverlauf wird die staatliche Energy Information Administration Daten zu den Ölvorräten der USA veröffentlichen.

Unter den Konjunkturdaten des Tages wurde für das Bruttoinlandsprodukt des dritten Quartals 2025 in dritter Lesung ein etwas stärkerer Anstieg gemeldet als prognostiziert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der Vorwoche etwas weniger deutlich als angenommen. Etwas später folgen noch Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben aus dem November. Hier gilt das Interesse vor allem dem PCE-Preisindex, der als bevorzugtes Inflationsmass der US-Notenbank gilt.

Die Aktien von GE Aerospace tendieren vorbörslich 3,2 Prozent schwächer, obwohl das Unternehmen starke Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben hat. Hier könnten Anleger Gewinne mitnehmen, nachdem die Aktie im zurückliegenden Jahr 70 Prozent zugelegt hat.

Procter & Gamble fallen um 0,5 Prozent. Das Unternehmen hat zwar in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet, doch verfehlte der Umsatz die Konsensschätzung von Analysten. Wegen höherer Restrukturierungskosten senkte der Konsumgüterkonzern seine Jahresgewinnprognose, bestätigte aber das Gewinnziel auf bereinigter Basis.

Abbott Laboratories hat mit Umsatz und Gewinn im Schlussquartal die Erwartungen verfehlt. Die Aktie verliert 7 Prozent. Nach der Schlussglocke werden Intel und Alcoa über den Verlauf des vierten Quartals berichten.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1717 +0,3% 1,1686 1,1703 -0,5%

EUR/JPY 185,89 +0,5% 184,99 185,06 +0,5%

EUR/CHF 0,9282 -0,2% 0,9299 0,9288 -0,2%

EUR/GBP 0,8728 +0,3% 0,8700 0,8711 -0,2%

USD/JPY 158,66 +0,2% 158,31 158,13 +1,0%

GBP/USD 1,3424 -0,1% 1,3431 1,3435 -0,3%

USD/CNY 7,0042 +0,1% 6,9990 6,9984 -0,4%

USD/CNH 6,9719 +0,2% 6,9591 6,9595 -0,2%

AUS/USD 0,6812 +0,8% 0,6758 0,6768 +1,3%

Bitcoin/USD 89.730,50 -0,0% 89.744,50 89.492,70 +1,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,34 60,39 -1,7% -1,05 +5,7%

Brent/ICE 64,16 65,24 -1,7% -1,08 +7,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.821,50 4.831,30 -0,2% -9,81 +11,8%

Silber 93,32 93,11 +0,2% 0,22 +30,6%

Platin 2.156,16 2.127,32 +1,4% 28,84 +21,3%

Kupfer 5,73 5,77 -0,7% -0,04 +1,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

January 22, 2026 08:48 ET (13:48 GMT)