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21.09.2026 14:36:42

MÄRKTE USA/Börse freundlich erwartet dank nachlassender Inflationsangst

Warner Bros. Discovery
25.20 CHF 8.12%
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DOW JONES--Die US-Börsen dürften mit freundlicher Tendenz in die neue Woche starten, nachdem Ölpreis und Marktzinsen gesunken sind. Es gebe Hinweise darauf, dass Öltanker die Strasse von Hormus passierten, berichten Marktteilnehmer, die überdies auf die Wiederaufnahme diplomatischer Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs verweisen.

In einem Interview mit Fox News hatte US-Präsident Donald Trump am Sonntag Bereitschaft zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in dieser Woche signalisiert. Allerdings bedrohen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen nach wie vor Öltransporte aus Saudi-Arabien im Roten Meer. Aktuell fällt der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent um 2,8 Prozent auf 100,98 Dollar.

Der niedrigere Ölpreis lindert Inflationssorgen und drückt am Anleihemarkt die Renditen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sinkt um 4 Basispunkte auf 4,96 Prozent. Der Dollar tendiert behauptet. Devisenhändler sehen den Greenback weiter unterstützt durch die Zinserhöhung der US-Notenbank in der vergangenen Woche.

Aktien mit KI-Bezug sind am Montag gesucht. Anleger erhoffen sich positive Ergebnisse vom Gipfeltreffen Trumps mit dem chinesischen Präsident Xi Jinping am Donnerstag, wie es heisst. Bei dem Treffen dürften auch die Themen KI und Handel erörtert werden. Im vorbörslichen Handel legen Nvidia um 0,7 Prozent zu. Intel verteuern sich um 5,7 Prozent und AMD um 3,3 Prozent. Accenture (+4,5%) profitieren von einer Zusammenarbeit mit Anthropic im Bereich KI-Sicherheit.

Warner Bros Discovery springen um 7,2 Prozent nach oben. Paramount Skydance gewinnen 5,9 Prozent. Die Titel werden von wieder erwachter Hoffnung auf ein Zustandekommen der geplanten, 81 Milliarden Dollar schweren Fusion der beiden Unternehmen getragen. Paramount verhandelt mit dem Justizministerium von Kalifornien über Zugeständnisse, darunter Investitionen von 1,5 Milliarden Dollar in dem Bundesstaat, um die Fusion durchsetzen zu können.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,72 -0,02 4,77 4,70

5 Jahre 4,82 -0,03 4,84 4,80

10 Jahre 4,96 -0,04 4,98 4,94

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04

EUR/USD 1,1488 +0,0 0,0005 1,1483 1,1478

EUR/JPY 180,76 +0,3 0,6000 180,16 178,9100

EUR/CHF 0,9437 -0,0 -0,0002 0,9439 0,9461

EUR/GBP 0,8577 +0,1 0,0004 0,8573 0,8600

USD/JPY 157,33 +0,3 0,4700 156,86 155,8400

GBP/USD 1,3392 -0,0 -0,0001 1,3393 1,3343

USD/CNY 6,6953 -0,0 -0,0022 6,6975 6,7074

USD/CNH 6,6925 -0,0 -0,0019 6,6944 6,7029

AUS/USD 0,7137 +0,3 0,0020 0,7117 0,7112

Bitcoin/USD 85.028,22 +4,9 3.950,71 81.077,51 76.744,31

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 97,67 -2,6 -2,63 100,3

Brent/ICE 100,98 -2,8 -2,89 103,87

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.355,35 -0,5 -21,56 4.376,91

Silber 66,50 +0,4 0,27 66,23

Platin 1.809,52 +0,5 9,39 1.800,13

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 08:37 ET (12:37 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

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Long 13’097.00 13.86 S5BOUU
Long 12’547.09 8.95 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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