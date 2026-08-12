Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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12.08.2026 14:49:41
MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Verbraucherpreise wie erwartet
DOW JONES--Die Rückkehr des KI-Optimismus dürfte den US-Börsen zu einem positiven Start in den Mittwochshandel verhelfen. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,3 Prozent im Plus. Der Nasdaq-Future gewinnt 0,7 Prozent. Händler verweisen auf überraschend starke Zahlen von Coreweave und Super Micro Computer. Beide Unternehmen berichteten von einer starken KI-bezogenen Nachfrage und gaben optimistische Ausblicke. Coreweave legen vorbörslich um fast 21 Prozent zu, Super Micro Computer steigen um rund 10 Prozent.
Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten für Juli decken sich exakt mit den Konsensprognosen von Ökonomen und liefern somit kein Störfeuer. Sie stiegen zum Vormonat in der Gesamtrate um 0,1 Prozent und in der Kernrate um 0,2 Prozent. Die jeweiligen Jahresraten betrugen 3,4 und 2,5 Prozent. Damit hat sich die monatliche Preisentwicklung erwartungsgemäss wieder beschleunigt, nachdem im Juni in der Gesamtrate ein Rückgang um 0,4 Prozent und in der Kernrate eine Stagnation verzeichnet worden war. Die Mehrheit der Beobachter erwartet bei der nächsten Zinssitzung der US-Notenbank im September noch keine Zinserhöhung. Die hohen Ölpreise, ein geringeres Energieangebot und die ungebrochen starke Nachfrage der Verbraucher sprächen aber dafür, die Zinsen im weiteren Jahresverlauf anzuheben.
Etwas Unterstützung erhält die Börse von sinkenden Anleiherenditen. Die Zehnjahresrendite fällt nach den Preisdaten um 3 Basispunkte auf 4,66 Prozent. Der Dollar tendiert kaum verändert. Am Ölmarkt warten die Akteure auf die wöchentlichen Daten zu den Ölvorräten der USA, die im Handelsverlauf veröffentlicht werden. Zum Iran-Krieg und der Strasse von Hormus gibt es keine Neuigkeiten. Eine Einigung ist noch immer nicht in Sicht. Der Preis für das Barrel Brentöl steigt um 0,4 Prozent auf 89,29 Dollar. Der Goldpreis profitiert von den nachgebenden Marktzinsen. Die Feinunze verteuert sich um 1,4 Prozent.
Unter den Einzelwerten an der Börse legen H&R Block vorbörslich um rund 13 Prozent zu. Das Steuerberatungsunternehmen hat mit Geschäftszahlen und Ausblick positiv überrascht. Positiv werden auch die jeweiligen Zahlen von Lumentum (+9%) und Nebius (+16,5%) aufgenommen.
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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,18 -0,04 4,22 4,17
5 Jahre 4,35 -0,03 4,40 4,35
10 Jahre 4,66 -0,03 4,70 4,65
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr
EUR/USD 1,1556 +0,1 0,0016 1,1540 1,1540
EUR/JPY 183,46 -0,2 -0,3700 183,83 183,7600
EUR/CHF 0,9364 +0,1 0,0008 0,9356 0,9359
EUR/GBP 0,8537 -0,1 -0,0007 0,8544 0,8541
USD/JPY 158,73 -0,3 -0,5400 159,27 159,2300
GBP/USD 1,3535 +0,2 0,0031 1,3504 1,3508
USD/CNY 6,7422 -0,0 -0,0028 6,7450 6,7450
USD/CNH 6,7436 -0,0 -0,0026 6,7462 6,7461
AUS/USD 0,7085 +0,4 0,0025 0,706 0,7059
Bitcoin/USD 64.052,41 +0,6 352,28 63.700,13 63.785,32
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 83,57 +0,4 0,37 83,2
Brent/ICE 89,29 +0,4 0,38 88,91
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.428,68 +1,4 61,84 4.366,84
Silber 66,57 +2,9 1,90 64,68
Platin 1.783,10 +2,2 38,85 1.744,25
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/hab
(END) Dow Jones Newswires
August 12, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)
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