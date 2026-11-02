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02.11.2026 14:34:43
MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Ölpreisrückgang stützt
DOW JONES--Zum Start in die neue Woche zeichnet sich an den US-Börsen eine Gegenbewegung auf die deutlichen Verluste vom Freitag ab. Vor allem Technologiewerte waren heftig abverkauft worden, nachdem neue Zweifel an der Tragfähigkeit der massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) aufgekommen waren. Der S&P-Future tendiert vorbörslich 0,5 Prozent höher, der Nasdaq-Future gewinnt 0,9 Prozent. Unterstützung kommt vom Ölpreis, der am Montag deutlich nachgibt. Das Barrel Brentöl verbilligt sich mit Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg um 4,4 Prozent auf 108,48 Dollar. Das lindert Inflations- und Zinserhöhungserwartungen, worauf wiederum am langen Ende des Anleihemarkts die Renditen fallen. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 4,92 Prozent. Der Dollar tendiert knapp behauptet. Der Euro legt zum Greenback um 0,5 Prozent zu auf etwa 1,1215 Dollar.
Zentrales Thema sind die anstehenden "Midterm"-Wahlen in den USA am Dienstag. Sollten die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit erreichen, wäre dies negativ für Aktien mit KI-Bezug, heisst es unter Verweis auf Skepsis der Wähler gegenüber Datenzentren.
Konjunkturseitig stehen Einkaufsmanagerindizes von S&P Global und von ISM für das verarbeitende Gewerbe im Oktober auf der Agenda. Überdies werden die Bauausgaben aus dem September veröffentlicht.
Die Bilanzsaison legt am Montag eine Pause ein. Zahlen kommen eher aus der zweiten Reihe. Erst nach Börsenschluss werden Apple und Palantir ihre Drittquartalszahlen vorlegen. Der Quartalsausweis des Schwergewichts Apple ist der erste unter dem neuen CEO John Ternus. Anleger warten gespannt auf etwaige Aussagen zu schnelleren Produkteinführungen, Preiserhöhungen und zum Thema KI.
Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen dürften weiter von dem massiven Cyberdiebstahl bei der nicht börsennotierten Kryptobörse Binance belastet werden. Anleger zogen nach Bekanntwerden des Zwischenfalls 3,6 Milliarden Dollar von Binance ab. Coinbase büssen nach dem Kurseinbruch von 10 Prozent am Freitag vorbörslich weitere 1,8 Prozent ein.
Nach einem überzeugenden Quartalsbericht legt die Aktie der Hotelkette Marriott um 3,5 Prozent zu. Auch die Zahlen des Kosmetikkonzerns Estee Lauder (+2,5%) kommen gut an.
Derweil hat Marvell Technology die Übernahme von Lumentum bestätigt, über die in der vergangenen Woche die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet hatte. Lumentum fallen um 5,6 Prozent, Marvel geben um 3,8 Prozent nach.
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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,61 +0,03 4,61 4,58
5 Jahre 4,73 +0,00 4,75 4,70
10 Jahre 4,92 -0,01 4,96 4,90
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:08 Uhr
EUR/USD 1,1213 +0,5 0,0055 1,1158 1,1169
EUR/JPY 177,07 +0,7 1,2400 175,83 175,8000
EUR/CHF 0,9186 -0,2 -0,0020 0,9206 0,9188
EUR/GBP 0,8357 +0,3 0,0024 0,8333 0,8334
USD/JPY 157,9 +0,2 0,3700 157,53 157,3900
GBP/USD 1,3415 +0,2 0,0024 1,3391 1,3400
USD/CNY 6,648 -0,1 -0,0058 6,6538 6,6538
USD/CNH 6,6459 -0,1 -0,0069 6,6528 6,6521
AUS/USD 0,7001 -0,4 -0,0029 0,703 0,7035
Bitcoin/USD 77.602,35 -0,3 -206,91 77.809,26 77.432,29
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 99,82 -4,1 -4,30 104,12
Brent/ICE 108,48 -4,4 -4,95 113,43
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 3.906,63 +0,8 31,61 3.875,02
Silber 50,11 +2,0 1,01 49,10
Platin 1.430,35 -0,1 -0,87 1.431,22
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 02, 2026 08:35 ET (13:35 GMT)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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