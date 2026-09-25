MÄRKTE USA/Börse dürfte etwas Boden gutmachen - Akamai haussieren

DOW JONES--Die US-Börsen dürften am Freitag einen kleinen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen. Der S&P-Future notiert vorbörslich 0,3 Prozent höher, der Nasdaq-Future gewinnt 0,6 Prozent. Etwas Unterstützung kommt vom Ölpreis, der nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag nachgibt. Medienberichten zufolge gibt es neue diplomatische Bemühungen um eine Lösung im Nahostkonflikt. Demnach hat der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi gesagt, dass sein Land dem Weissen Haus einen neuen Plan zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus innerhalb einer Woche vorgelegt habe. Das Barrel Brentöl ermässigt sich um 1,3 Prozent auf 105,20 Dollar. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen jedoch erneut leicht an, was die Kauflaune dämpfen dürfte. Die Zehnjahresrendite steigt um 3 Basispunkt auf 5,19 Prozent.

An Konjunkturdaten wurde der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem August veröffentlicht. Er stagnierte, während Volkswirte im Konsens einen Rückgang um 0,3 Prozent zum Vormonat vorhergesagt hatten. Etwas später folgt der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan.

Unter den Einzelwerten an der Börse machen Akamai vorbörslich einen Satz von gut 15 Prozent. Anthropic wird Akamai über einen Zeitraum von sieben Jahren hinweg 11,6 Milliarden Dollar für Cloud-Services zahlen.

Costco Wholesale tendieren etwas leichter. Die auf Mitgliedschaften basierende Grosshandelskette hat mit Umsatz und Gewinn ihres vierten Geschäftsquartals die Erwartungen übertroffen. Die Analysten der UBS bemängeln allerdings, dass die Einnahmen aus Mitgliedsgebühren langsamer gewachsen sind und die Konsensschätzung verfehlt hätten.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,90 +0,01 4,91 4,87

5 Jahre 5,04 +0,01 5,05 5,01

10 Jahre 5,19 +0,03 5,20 5,15

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1404 +0,2 0,0025 1,1379 1,1365

EUR/JPY 179,88 -0,5 -0,8600 180,74 180,6800

EUR/CHF 0,9442 +0,3 0,0024 0,9418 0,9426

EUR/GBP 0,8604 -0,0 -0,0003 0,8607 0,8601

USD/JPY 157,72 -0,7 -1,1100 158,83 158,9800

GBP/USD 1,3249 +0,3 0,0034 1,3215 1,3211

USD/CNY 6,7128 +0,0 0,0017 6,7128 6,7125

USD/CNH 6,7224 +0,1 0,0067 6,7157 6,7166

AUS/USD 0,7027 +0,2 0,0017 0,701 0,7011

Bitcoin/USD 84.338,67 -0,0 -10,36 84.349,03 83.863,73

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,86 -1,9 -1,75 94,61

Brent/ICE 105,36 -1,2 -1,24 106,60

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.299,49 +0,5 21,51 4.277,98

Silber 64,74 +1,3 0,84 63,91

Platin 1.779,12 +1,8 30,62 1.748,50

(Angaben ohne Gewähr)

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September 25, 2026 08:44 ET (12:44 GMT)