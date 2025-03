MÄRKTE USA/Börse dürfte Aufschläge vom Wochenschluss ausbauen

DOW JONES--Nach den Aufschlägen zum Wochenschluss scheint die Wall Street am Montag noch etwas weiterzulaufen - mit nachlassender Dynamik allerdings. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt schliessen. Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Importzölle gegen Kanada, Mexiko und China sollen zwar am Dienstag in Kraft treten, doch die Höhe scheint weiter unklar zu sein, nachdem zunächst 25 Prozent angekündigt worden waren. Doch auch Spekulationen über eine erneute Verschiebung der Zölle machen die Runde am Markt. Diese Hoffnung steigert die Zuversicht am Markt und stützt die Kurse. Präsident Donald Trump wird am Dienstag vor dem Kongress über den Haushalt sprechen. Spätestens dann hoffen Anleger auf Gewissheit in der Zollfrage. "Wir müssen alle auf der Hut sein. Die Dinge kommen schnell und heftig", charakterisiert Präsident Joseph Amato von Neuberger Berman die Sprunghaftigkeit Trumps.

Etwas positiver Schwung kommt indes auch aus Europa. Denn die Rally an den europäischen Aktienmärkten basiert zwar überwiegend auf lokalen Themen, aber die positive Börsenstimmung auf dem alten Kontinent bleibt in den USA nicht ohne Wirkung. Zum einen hat die EU die CO2-Vorgaben für den Automobilsektor aufgeweicht, zum anderen haussieren europäische Wehrtechnikwerte in Europa, nachdem Trump noch einmal klar gemacht hatte, dass sich Europa nicht mehr auf den Nato-Schutz der USA verlassen dürfe.

Rüstung läuft auch in den USA

Da die Rüstungskapazitäten in Europa begrenzt sind, dürften die Europäer auch in den USA zukaufen, heisst es. Lockheed Martin steigen vorbörslich um 1,30 Prozent, Northrop Grumman um 1,3 Prozent. Coinbase ziehen um 9,5 Prozent und Microstrategy um 13 Prozent an. Die Handelsplattformen für Kryptowährungen steigen, weil Trump eine strategische Reserve in Kryptowährung angekündigt hat.

Die Renditen in den USA ziehen leicht an, vor allem aber in Europa springen die Rentenrenditen deutlich nach oben. Grund ist die Erwartung vermehrter Schuldenaufnahme der europäischen Staaten zur Finanzierung der Aufrüstung. Dies treibt den Euro nach oben, weil die Schritte inflationär wirken und den Spielraum der EZB für Zinssenkungen massiv einschränken. In Folge des festen Euro fällt der US-Dollar, der Dollarindex büsst 0,7 Prozent ein. Bitcoin zeigt sich mit den Trump-Aussagen zunächst sehr fest, kommt am Montag aber wieder zurück.

Positive Daten aus China stützen indes die Erdölpreise. "Ein Friedensabkommen scheint weiter entfernt zu sein als noch vor einer Woche", erläutern die ING-Analysten darüber hinaus die Aufschläge mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Dieser Umstand verändere die Hoffnungen des Energiemarktes auf eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland.

Der Goldpreis profitiert vom schwachen Dollar. Aber auch die Aussicht auf ein massives Ansteigen der europäisches Staatsverschuldung hilft dem Edellmetall als klassischer Inflationsschutz - trotz in Europa steigender Renditen.

===

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Do, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,0472 +0,7% 1,0403 1,0451 +0,2%

EUR/JPY 158,0595 +0,8% 156,7875 157,6940 -4,0%

EUR/CHF 0,9421 +0,4% 0,9385 0,9415 +0,3%

EUR/GBP 0,8260 -0,0% 0,8262 0,8260 -0,2%

USD/JPY 150,9300 +0,1% 150,7120 150,8970 -4,3%

GBP/USD 1,2678 +0,7% 1,2591 1,2652 +0,4%

USD/CNY 7,1782 -0,1% 7,1830 7,1799 -0,4%

USD/CNH 7,2992 +0,1% 7,2911 7,3007 -0,5%

AUS/USD 0,6233 +0,4% 0,6210 0,6223 +0,3%

Bitcoin USD 93.438,95 -1,0% 94.377,55 92.489,65 -9,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,22 69,76 +0,7% 0,46 -0,5%

Brent/ICE 73,29 73,08 +0,3% 0,21 -2,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.872,19 2.857,60 +0,5% 14,59 +8,9%

Silber (Spot) 30,24 29,94 +1,0% 0,30 +7,5%

Platin (Spot) 916,65 914,14 +0,3% 2,51 +4,7%

===

