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09.06.2026 18:43:40

MÄRKTE USA/Börse dreht ins Minus - Nervosität vor SpaceX-IPO

Nuvalen a
97.60 CHF 37.55%
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DOW JONES--Die US-Börsen geben im Verlauf des Dienstagshandels ihre Gewinne ab und drehen deutlich ins Minus. Der Dow-Jones-Index sinkt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,6 Prozent auf 50.497 Punkte. Der S&P-500 verliert 1,6 Prozent. Der Nasdaq-Composite gibt 2,7 Prozent ab, weil wieder Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms aufgekommen sind, wie Händler sagen. Vor dem Börsengang von SpaceX am Freitag wachse überdies die Nervosität der Anleger. Dieser ziehe Liquidität aus dem Markt und sei mit einem knapp 90-fachen des Umsatzes extrem ambitioniert bewertet. Und nicht zuletzt dürfte die am Mittwoch anstehende Veröffentlichung der Verbraucherpreise die Anleger zur Zurückhaltung veranlassen.

Im Iran-Krieg hat sich die Lage derweil vorerst entspannt, nachdem sowohl der Iran als auch Israel ihre wechselseitigen Angriffe eingestellt haben. Darauf kommen die Ölpreise weiter zurück. Aktuell verbilligt sich das Barrel Brentöl um 4,7 Prozent auf 89,79 Dollar.

Der Dollar wertet nach dem kräftigen Anstieg am Freitag im Sog steigender Marktzinsen etwas ab. Der Euro steigt auf etwa 1,1545 Dollar. Der Dollar sei als sicherer Hafen momentan nicht gefragt, dazu dürfte die EZB am Donnerstag die Zinsen erhöhen, heisst es. Am Anleihemarkt kommen die Renditen zurück; die Zehnjahresrendite sinkt um 3 Basispunkte auf 4,52 Prozent. Konjunktursorgen verschafften den Anleihen etwas Zulauf, sagen Beobachter und verweisen auf eine Umfrage, der zufolge sich die Stimmung unter Kleinunternehmen in den USA eingetrübt hat aufgrund der höheren Kraftstoffpreise. Der Goldpreis fällt um 1,5 Prozent auf 4.265 Dollar je Feinunze.

Derweil war das Handelsbilanzdefizit im April etwas geringer als von Analysten erwartet. Das im März verzeichnete Defizit fiel in zweiter Lesung niedriger aus als vorläufig gemeldet.

Unter den Einzelwerten springen Nuvalent um rund 40 Prozent auf 123,46 Dollar nach oben. Der britische Pharmakonzern GSK kauft das Biotechnologieunternehmen für 10,6 Milliarden Dollar bzw. 124 Dollar je Aktie.

Der Chipsektor gerät mit den wiedererwachten KI-Sorgen unter Druck. Intel verbilligen sich um 7,8 Prozent. AMD sacken um 9 Prozent ab, Nvidia verlieren rund 4 Prozent. Der Kurs von Broadcom - der enttäuschende Ausblick des Unternehmens war mit Auslöser der heftigen Kursverluste im Sektor - fällt um 5,5 Prozent.

Eine Gewinnwarnung drückt den Kurs von Vail Resorts um 4,4 Prozent. Schwacher Schneefall und ein geringeres Besucheraufkommen haben dem Betreiber von Ski-Resorts den Umsatz verhagelt. Der Lebensmittelkonzern J.M. Smucker hat für sein viertes Geschäftsquartal überraschend gute Zahlen vorgelegt, für das laufende Geschäftsjahr aber einen Umsatzrückgang in Aussicht gestellt. Die Aktie verbessert sich um fast 12 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.497,16 -0,6 -288,85 50.786,01

S&P-500 7.289,34 -1,6 -116,39 7.405,73

NASDAQ Comp 25.226,00 -2,7 -703,67 25.929,66

NASDAQ 100 28.513,20 -3,1 -901,06 29.414,26

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,12 -0,04 4,17 4,11

5 Jahre 4,25 -0,03 4,30 4,24

10 Jahre 4,52 -0,03 4,58 4,52

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20

EUR/USD 1,1544 +0,1 0,0010 1,1534 1,1544

EUR/JPY 185,11 +0,2 0,3900 184,72 184,7900

EUR/CHF 0,9211 +0,1 0,0011 0,9200 0,9198

EUR/GBP 0,8631 -0,2 -0,0014 0,8645 0,8649

USD/JPY 160,32 +0,1 0,1500 160,17 160,0500

GBP/USD 1,3375 +0,3 0,0037 1,3338 1,3345

USD/CNY 6,7722 -0,2 -0,0110 6,7832 6,7825

USD/CNH 6,777 -0,1 -0,0069 6,7839 6,7831

AUS/USD 0,7021 -0,3 -0,0024 0,7045 0,7059

Bitcoin/USD 61.030,45 -3,9 -2.442,25 63.472,70 64.197,30

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,39 -5,4 -4,91 91,3

Brent/ICE 89,79 -4,7 -4,46 94,25

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.265,09 -1,5 -63,50 4.328,59

Silber 65,28 -4,2 -2,89 68,17

Platin 1.711,59 -2,4 -42,91 1.754,50

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mpt

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2026 12:43 ET (16:43 GMT)

In eigener Sache

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Short 14’274.18 13.66 SYMBIU
Short 14’792.47 8.94 SEBBCU
SMI-Kurs: 13’356.31 09.06.2026 17:30:06
Long 12’902.29 19.88 SE2BZU
Long 12’596.43 13.73 SQ6BJU
Long 12’056.98 8.88 SM6BBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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