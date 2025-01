MÄRKTE USA/Bericht über Zollpläne und Inflationsdaten stützen

DOW JONES--Nach einem freundlichen Start sieht es am Dienstag an den US-Börsen aus. Die Futures auf die US-Indizes liegen bis zu 0,6 Prozent im Plus. Unterstützung kommt von einem Bloomberg-Bericht, wonach ein Beraterteam des designierten US-Präsidenten Donald Trump unter anderem mit Blick auf Inflationsgefahren für eher moderate Strafzölle plädieren soll. Demnach sollen diese monatlich um 2 bis 5 Prozent steigen, um Verhandlungsdruck aufzubauen.

Zur Entspannung dürften auch günstige Inflationsdaten beitragen. Die Erzeugerpreise sind im Dezember in der Gesamtrate weniger stark gestiegen als erwartet, in der Kernrate wurde wider Erwarten eine Stagnation verzeichnet. Allerdings folgen am Mittwoch die vom Markt mehr beachteten Verbraucherpreise.

Günstig für die Stimmung ist daneben, dass Israel und die Hamas offenbar kurz vor einem Waffenstillstandsabkommen stehen. In der ersten Phase des diskutierten Abkommens würde die Hamas bis zu 33 Geiseln freilassen, wenn Israel im Gegenzug palästinensische Gefangene frei lässt und die Kämpfe einstellt, heisst es. Das könnte bei dem ein oder anderen Teilnehmer Sorgen vor Ölförderausfällen in der Region beruhigen. Die Ölpreise kommen nach dem jüngsten starken Anstieg leicht zurück.

Etwas gebremst werden könnte die Erholung des Aktienmarkts von den Anleiherenditen, die sich trotz der günstigen Inflationsdaten von ihren Tagestiefs erholen.

Eine Erholungsbewegung zeichnet sich insbesondere bei Aktien aus dem Technologiesegment ab, nachdem Nvidia & Co am Vortag mit der Nachricht über US-Restriktionen auf den Export bestimmter KI-Produkte unter Druck geraten waren. Vorbörslich liegen Nvidia 2,2 Prozent höher, Broadcom 1,1 und AMD 1,2 Prozent. Apple tendieren behauptet.

Angi verteuern sich um knapp 15 Prozent, nachdem die Medien- und Internet-Holding IAC angekündigt hat, ihre Beteiligung an Angi, einem Anbieter von Haushaltsdienstleistungen, auszugliedern

Staffing 360 Solutions explodieren regelrecht um über 60 Prozent. Das Personalunternehmen hat aktualisierte Details seiner Fusionsvereinbarung mit Atlantic International und einer seiner Tochtergesellschaften, A36 Merger Sub, vorgelegt.

Signet brechen vorbörslich um rund 18 Prozent ein, nachdem die Juwelierkette ihre Prognosen für das vierte Quartal gesenkt hat. Die Kunden hätten zu Weihnachten verstärkt billigeren Schmuck nachgefragt, erklärte das Unternehmen.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,38 -0,8 4,39 13,7

5 Jahre 4,59 -1,2 4,60 20,9

7 Jahre 4,69 -1,1 4,70 21,3

10 Jahre 4,78 -0,2 4,78 21,1

30 Jahre 4,97 +2,1 4,95 19,3

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:04 Mo, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,0258 -0,1% 1,0260 1,0199 -1,0%

EUR/JPY 161,72 +0,2% 161,44 160,73 -0,7%

EUR/CHF 0,9394 -0,1% 0,9388 0,9378 +0,1%

EUR/GBP 0,8435 +0,6% 0,8396 0,8392 +1,9%

USD/JPY 157,70 +0,2% 157,36 157,59 +0,2%

GBP/USD 1,2163 -0,6% 1,2221 1,2153 -2,8%

USD/CNH (Offshore) 7,3479 +0,1% 7,3465 7,3518 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 96.332,70 +2,1% 95.020,05 91.837,65 +1,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,18 78,82 -0,8% -0,64 +9,0%

Brent/ICE 80,37 81,01 -0,8% -0,64 +7,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 47,35 48,25 -1,9% -0,90 -4,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.663,96 2.663,08 +0,0% +0,88 +1,5%

Silber (Spot) 29,75 29,62 +0,5% +0,13 +3,0%

Platin (Spot) 947,48 955,45 -0,8% -7,98 +4,5%

Kupfer-Future 4,32 4,30 +0,4% +0,02 +7,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2025 08:54 ET (13:54 GMT)