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05.11.2026 18:27:44

MÄRKTE USA/Baisse - Anleger flüchten aus Chipwerten

Arm Holdings
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DOW JONES--Gewinnmitnahmen nach der Rally vom Vortag prägen am Donnerstag das Bild an den US-Börsen. Überdies dauert die Flucht der Anleger aus Chipwerten an. Der Dow-Jones-Index verliert gegen Mittag (Ortszeit) New York 2,5 Prozent auf 52.010 Punkte. Der S&P-500 fällt um 3,3 Prozent, die Nasdaq-Indizes sacken um bis zu 5 Prozent ab. Zuvor hatte das Ergebnis der Kongresswahl, bei der die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit erlangt hatten, den Aktienmärkten am Mittwoch zu einer fulminanten Rally verholfen. Die neuen Machtverhältnisse im Kongress dürften dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, der den Republikanern angehört, das Regieren schwerer machen.

Konjunkturseitig ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend zurück. Die Produktivität ausserhalb der Landwirtschaft erhöhte sich im dritten Quartal stärker als angenommen. Gleichzeitig sanken die Lohnstückkosten deutlicher als von Volkswirten prognostiziert. Alles in allem untermauern die Daten die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember.

Die massiven Kursverluste am Aktienmarkt treiben die Anleger in "sichere Häfen" wie den Anleihemarkt. Dort drücken steigende Kurse die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 4 Basispunkte auf 4,85 Prozent. Auch Gold verzeichnet regen Zulauf. Der Preis für die Feinunze steigt um 1,4 Prozent auf 4.118 Dollar. Der Dollar tendiert derweil kaum verändert. Der Ölpreis macht einen Teil seiner heftigen Verluste vom Mittwoch wett. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 2,2 Prozent auf 96,68 Dollar.

Zu den wenigen Sektoren, die gegen die positive Tendenz am Mittwoch unter Druck geraten waren, gehörten Aktien mit KI-Bezug. Hier werden erneut heftige Verluste verzeichnet, denn Anleger erwarten, dass sich der Ausbau von KI-Infrastruktur nun verzögern wird. Während Präsident Trump ein entschiedener Befürworter der Künstlichen Intelligenz (KI) ist, stehen viele Wähler dem Bau von Datenzentren skeptisch gegenüber - ein Faktor, von dem die Demokraten profitierten.

Überdies haben neue Geschäftszahlen aus der Branche nicht in allen Punkten überzeugt. So brechen die Aktien von Qualcomm um 11,9 Prozent ein. Das Unternehmen hat zwar in seinem vierten Geschäftsquartal mehr Chips für die Automobilindustrie verkauft, dem stand aber ein rückläufiger Absatz von Chips für Mobiltelefone gegenüber. Insgesamt übertraf der Quartalsumsatz die Erwartungen von Analysten. Der Ausblick enthielt jedoch Licht und Schatten.

Der Chiphersteller Arm hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal kräftig gesteigert und damit ebenso wie mit dem Gewinn je Aktie die Markterwartungen übertroffen. Auch die Ziele für das laufende Quartal lagen über den Konsensschätzungen. Die Aktie kann sich der schlechten Stimmung im Sektor aber nicht entziehen und fällt um 12,1 Prozent. Nvidia verbilligen sich um 7,2 und Advanced Micro Devices um 14,5 Prozent.

Positiv werden die Zahlen des Ölkonzerns Conocophilips aufgenommen, dessen Aktie um 0,5 Prozent steigt. Allerdings hatten die Titel am Mittwoch im Sog des Ölpreiseinbruchs kräftig Federn gelassen. Gut kommen auch die Zahlen des Luxusgüterkonzerns Tapestry (+6,6%) an.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.010,15 -2,5 -1345,97 53.356,12

S&P-500 7.438,82 -3,3 -249,80 7.688,62

NASDAQ Comp 24.618,67 -4,3 -1117,85 25.736,51

NASDAQ 100 27.021,84 -5,0 -1415,33 28.437,17

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,51 -0,07 4,62 4,49

5 Jahre 4,63 -0,06 4,72 4,60

10 Jahre 4,85 -0,04 4,92 4,82

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:30 Uhr

EUR/USD 1,1233 +0,1 0,0006 1,1227 1,1222

EUR/JPY 177,26 -0,3 -0,6000 177,86 177,8100

EUR/CHF 0,9155 -0,2 -0,0018 0,9173 0,9170

EUR/GBP 0,8331 -0,0 -0,0001 0,8332 0,8334

USD/JPY 157,8 -0,4 -0,6200 158,42 158,4500

GBP/USD 1,348 +0,1 0,0009 1,3471 1,3463

USD/CNY 6,668 -0,1 -0,0051 6,6731 6,6731

USD/CNH 6,6648 -0,2 -0,0099 6,6747 6,6739

AUS/USD 0,6955 -0,7 -0,0049 0,7004 0,7003

Bitcoin/USD 76.026,57 -5,2 -4.152,40 80.178,97 80.532,75

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,46 +2,7 2,34 88,12

Brent/ICE 96,68 +2,2 2,06 94,62

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.118,30 +1,4 58,56 4.059,74

Silber 52,63 +0,8 0,42 52,21

Platin 1.531,73 +2,3 34,88 1.496,84

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 12:28 ET (17:28 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 15’607.26 19.90 SCVB9U
Short 15’928.99 13.91 SZB73U
Short 16’543.07 8.89 SZBDZU
SMI-Kurs: 14’967.73 05.11.2026 17:30:28
Long 14’384.76 19.90 S1OTBU
Long 14’033.84 13.66 SMB0GU
Long 13’450.25 8.97 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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