DOW JONES--Die Euphorie über den Börsengang von Anthropic ist an der Wall Street am Donnerstag im Verlauf schon wieder verflogen. Das als falkenhaft interpretierte Fed-Protokoll der Oktobersitzung scheint ein wenig negativ nachzuwirken, auch wenn die Renditen am Anleihemarkt von ihren Tageshochs zurückkommen. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit dreht der Dow-Jones-Index 1,6 Prozent auf 49.422 Punkte ins Minus, S&P-500 und Nasdaq-Composite geben 1,1 bzw. 1,0 Prozent ab.

Beim Börsendebüt von Anthropic an der Nasdaq schnellte der erste Kurs zunächst um 34 Prozent auf 111,50 US-Dollar gegenüber dem Ausgabepreis von 83 Dollar nach oben. Mittlerweile liegt der Kurs nur noch knapp 22 Prozent im Plus. Die Aktien liegen weiterhin über der Marke von 100 Dollar, aber Halbleiterwerte, Anbieter von KI-Infrastruktur und sogar bevorzugte Banken von KI-Unternehmen wie Goldman Sachs geraten unter Druck. Einige Marktbeobachter sprechen von Kapitalabzug zugunsten der Anthropic-Aktie.

"Das Interessante am heutigen Börsengang von Anthropic ist, dass er die Bedeutung von KI unterstreicht. Die Wachstumsrate ist atemberaubend. Wir haben in so kurzer Zeit noch nie eine derart grosse Wertschöpfung gesehen", sagt Marktstratege Jonathan Cohen von Robocap. Dem KI-Unternehmen ist der grösste Börsengang der Geschichte gelungen. Der Claude-Entwickler und grösste Konkurrent von OpenAI mit deren ChatGPT hat mehr Aktien als geplant zu einem höheren Preis als erwartet platziert.

Anthropic brachte 980 Millionen Aktien zu je 83 Dollar am Markt unter, das Unternehmen hatte zunächst 825 Millionen Papiere in einer Spanne von 70 bis 78 Dollar angeboten. Die Gesellschaft nimmt damit 81,34 Milliarden Dollar ein und wird insgesamt mit 1,5 Billionen Dollar bewertet. Das Unternehmen plant zudem, bei einer Privatplatzierung von Aktien zusätzliche 26 Milliarden Dollar einzunehmen.

In dieser Hinsicht könnte der Börsengang jenem von SpaceX im Juni folgen, als die Aktie an ihrem ersten Handelstag um 19 Prozent in die Höhe geschossen war. Dieses Beispiel liefert Investoren von Anthropic jedoch zugleich ein mahnendes Beispiel. Obwohl SpaceX weiterhin über dem Ausgabepreis notieren, liegt der Kurs derzeit weit unter seinem Höchststand. Elon Musks SpaceX hatte vor Anthropic den Rekord mit 75 Milliarden Dollar beim Börsengang inne gehabt.

Im Technologiesektor fallen die Kurse im Verlauf deutlich unter ihre Tageshochs, drehen vielfach ins Minus. Nvidia verlieren 0,8 Prozent, Alphabet halten sich 0,6 Prozent im Plus. Beide Unternehmen wollen an der Privatplatzierung von Anthropic-Aktien teilnehmen. Alphabet hat zudem einen neuen KI-Agenten (Gemini 4 Neon) vorgestellt. Im Halbleiterbereich ziehen Intel um 3,8 Prozent an, AMD stürzen nach ersten Aufschlägen nun um 8 Prozent ab.

Am Rentenmarkt drehen die Renditen nach schwachen Daten ins Minus. Sowohl die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten als auch der Philadelphia-Fed-Index sind schlechter als gedacht ausgefallen. Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen mit 5,06 Prozent nun 1 Basispunkt weniger ab. Der Dollar erholt sich trotz der sinkenden Marktzinsen und notiert nun nur noch knapp im Minus. Händler verweisen auf die Preiskomponente des Philadelphia-Fed-Index, die nach oben geschossen sei. Der Greenback hält sich damit in der Nähe des jüngst erreichten 19-Monatshochs. Zinserhöhungsspekulationen dürften den Dollar weiter stützen, befindet MUFG.

Die Goldpreise geben mit den Zinsspekulationen und der Preiskomponente im Philly-Fed nach, die Feinunze verbilligt sich um 1 Prozent. Laut UBS bleibt der Ausblick für Gold weiterhin positiv, doch sei Geduld erforderlich. Die Ölpreise steigen indes, das Fass Brent um 1,0 Prozent. Laut iranischen Angaben sind erneut zwei Supertanker in der Meerenge von Hormus auf Seeminen gelaufen. Gleichwohl rechnet die Internationale Energie-Agentur damit, dass der globale Ölmarkt im vierten Quartal einen Überschuss verzeichnen wird, der sich im nächsten Jahr ausweiten dürfte, da sich die Produktion im Nahen Osten schneller erhole als die Nachfrage.

Am Aktienmarkt sinken Walmart um 1,0 Prozent nach Vorlage von Drittquartalszahlen. Der Einzelhandelsriese verbuchte gestiegene Umsätze und Gewinne im E-Commerce, im Werbegeschäft und in weiteren neueren Geschäftsbereichen. Die Erlöse im stationären Handel ermässigten sich jedoch weiter. Palo Alto Networks schiessen um 6,2 Prozent nach oben - nach einer angehobenen Gewinnprognose sowie der Übernahme des KI-Startups Applied Compute.

Daten von Tausenden Kunden von Visa (-2,8%), Mastercard (-2,2%) und JP Morgan Chase (-1,1%) sind von einer Ransomware-Gruppe geleakt worden. Take Two Interactive profitieren nicht vom Start des mit Spannung erwarteten Videospiels "GTA 6" - der Kurs gibt 1,6 Prozent nach. Kritische Stimmen verweisen auf hohe Kosten für die Entwicklung der neuen Version.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.422,43 -1,6 -775,74 50.198,17

S&P-500 7.240,84 -1,1 -82,79 7.323,63

NASDAQ Comp 24.175,25 -1,0 -254,64 24.429,89

NASDAQ 100 26.805,78 -1,1 -310,48 27.116,26

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,79 -0,01 4,85 4,77

5 Jahre 4,87 -0,01 4,93 4,86

10 Jahre 5,06 -0,01 5,11 5,05

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:41

EUR/USD 1,0981 +0,1 0,0008 1,0973 1,0960

EUR/JPY 175,46 +0,4 0,6200 174,84 174,6100

EUR/CHF 0,926 +0,1 0,0007 0,9253 0,9245

EUR/GBP 0,8375 +0,4 0,0032 0,8343 0,8341

USD/JPY 159,75 +0,3 0,4200 159,33 159,3000

GBP/USD 1,3109 -0,3 -0,0038 1,3147 1,3135

USD/CNY 6,6665 -0,0 -0,0011 6,6676 6,6676

USD/CNH 6,6931 +0,4 0,0249 6,6682 6,6693

AUS/USD 0,6674 -0,6 -0,0043 0,6717 0,6706

Bitcoin/USD 62.858,29 +0,9 583,32 62.274,97 62.297,79

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,25 +1,2 0,99 83,26

Brent/ICE 92,85 +1,0 0,90 91,95

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.683,61 -1,0 -38,79 3.722,40

Silber 44,58 -1,0 -0,45 45,02

Platin 1.357,45 -1,0 -13,80 1.371,25

(Angaben ohne Gewähr)

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November 19, 2026 13:08 ET (18:08 GMT)