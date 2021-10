MÄRKTE USA/Anleger setzen auf gute Quartalsberichte - Tesla sehr fest

NEW YORK (Dow Jones)--Der Start der Wall Street in eine Woche, die gespickt ist mit Quartalsberichten wichtiger US-Technologieunternehmen, fällt verhalten positiv aus. Der Aufwärtstrend der Vorwoche mit teils neuen Rekorden bei den Indizes setzt sich damit zunächst fort. Dazu tragen gute Ergebnisse der Banken und von Unternehmen aus der Konsumgüterbranche aus der Vorwoche bei, die Sorgen dämpften, dass hohe Inflation und Arbeitskräftemangel die Gewinne erodieren.

Es sei bemerkenswert, wie es den Unternehmen gelungen sei, Preiserhöhungen an die Kunden weiterzugeben, ohne Umsatzeinbussen zu erleiden, bemerkt CMC-Marktexperte Michael Hewson.

Der Dow-Jones-Index liegt kurz nach dem Handelsstart knapp behauptet bei 35.660 Punkten, auch der S&P-500 bewegt sich kaum. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes kommen um bis zu 0,2 Prozent voran.

Nach Börsenschluss wird Facebook (-1,3%) seine Bücher öffnen, am Dienstag sind Microsoft, Twitter und Alphabet an der Reihe und im späteren Wochenverlauf Apple und Amazon.

Dass sich der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) weiter abgeschwächt hat geht im Optimismus für die Quartalszahlen unter. Zudem indiziert der CFNAI aber auch weiter eine expandierende US-Wirtschaft.

Weiter Thema ist, wie die Notenbanken weltweit auf die steigenden Preise reagieren werden. Dazu könnten im Wochenverlauf neue Signale von der EZB und der japanischen Notenbank kommen, nachdem die US-Notenbank für das kommende Jahr bereits eine mögliche Zinserhöhung in den Raum gestellt hat. Die US-Zehnjahresrendite liegt aktuell mit 1,64 Prozent auf dem zuletzt deutlich erhöhten Niveau.

Im Blick haben die Marktteilnehmer auch, wie es mit dem im US-Kongress weiter diskutierten umfangreichen Ausgabenpaket von US-Präsident Joe Biden weitergeht. Ausgaben dieses Ausmasses würden das Wachstum weiter stützen, sagt Anlageexpertin Esty Dwek von Flowbank. "Die Frage ist aber nun, wie es um die Steuern bestellt ist und wie das alles finanziert werden soll", fügt sie hinzu.

Gold mit Inflationssorgen auf Sechswochenhoch

Gold (+0,8%) ist so teuer wie seit sechs Wochen nicht. Selbst die hohen Marktzinsen und der festere Dollar bremsen nicht, weil viele Anleger wegen der hohen Inflation das Edelmetall als Inflationsschutz kaufen.

Auf Siebenjahreshochs liegen die Ölpreise (WTI: +1,4%), was die Kurse der Ölaktien weiter stützen dürfte. Im Handel verweist man auf Aussagen aus Saudi-Arabien, wonach die Opec+ einen vorsichtigen Ansatz auf der Angebotsseite verfolgen solle wegen des Risikos, dass die Nachfrage pandemiebedingt wieder nachlassen könnte. Zum Preisanstieg trage aber auch die Umstellung von Gas auf Öl bei vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Gaspreise, heisst es. Aktuell ziehen die Gaspreise deutlich an, wozu Marktexperten auf Prognosen einer kühleren Witterung verweisen, aber auch den Verfall von Optionskontrakten am Dienstag.

Paypal und Tesla sehr fest - Pinterest-Kurs knickt ein

Unter den Einzelwerten geht es für Paypal um fast 5 Prozent nach oben. Der US-Zahlungsdienstleister plant derzeit keine Übernahme der Social-Media-Plattform Pinterest und trat damit anderslautenden Marktgerüchten entgegen, die die Aktie zuletzt unter Druck gebracht hatten. Umgekehrtes Bild bei Pinterest: Der Kurs knickt nach dem jüngsten Anstieg um 12 Prozent ein.

Tesla gewinnen 6,4 Prozent. Der US-Autovermieter Hertz hat nach Abschluss seines Konkursverfahrens eine Bestellung von 100.000 Tesla-Fahrzeugen aufgegeben. Zur guten Stimmung trägt auch bei, dass der Tesla-Zulieferer Panasonic eine grössere Lithium-Ionen-Batterie mit einer fünffachen Kapazität vorgestellt hat.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.663,86 -0,0% -13,16 +16,5%

S&P-500 4.543,54 -0,0% -1,36 +21,0%

Nasdaq-Comp. 15.102,00 +0,1% 11,80 +17,2%

Nasdaq-100 15.371,74 +0,1% 16,68 +19,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,43 -2,8 0,45 30,8

5 Jahre 1,18 -2,1 1,20 81,5

7 Jahre 1,46 -1,1 1,47 81,4

10 Jahre 1,64 0,1 1,63 71,8

30 Jahre 2,09 1,5 2,07 43,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Uhr Fr, 17:41 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1611 -0,2% 1,1654 1,1626 -4,9%

EUR/JPY 131,91 -0,2% 132,36 132,24 +4,6%

EUR/CHF 1,0661 -0,1% 1,0675 1,0667 -1,4%

EUR/GBP 0,8436 -0,3% 0,8463 0,8447 -5,5%

USD/JPY 113,61 +0,0% 113,57 113,70 +10,0%

GBP/USD 1,3763 +0,1% 1,3772 1,3766 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3857 +0,0% 6,3765 6,3869 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 63.045,01 +3,4% 61.933,76 60.852,76 +117,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,07 83,76 +1,6% 1,31 +78,4%

Brent/ICE 86,35 85,53 +1,0% 0,82 +70,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.805,89 1.792,36 +0,8% +13,54 -4,9%

Silber (Spot) 24,45 24,32 +0,6% +0,14 -7,4%

Platin (Spot) 1.053,65 1.044,30 +0,9% +9,35 -1,6%

Kupfer-Future 4,53 4,50 +0,6% +0,03 +28,4%

===

