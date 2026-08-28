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28.08.2026 15:52:41

MÄRKTE USA/Alles wartet auf Warsh

Gap
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die US-Börsen zeigen sich am Freitag zum Start wie erwartet wenig verändert, in einer Art Wartestellung. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,2 Prozent, der S&P-500 um 0,1 Prozent. Die Nasdaq-Indizes geben um bis zu 0,3 Prozent nach.

Die Richtung für den Tag und möglicherweise auch die Tage danach dürfte der Auftritt des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole vorgeben. Warsh hält seine Rede um 16.00 Uhr MESZ. Das Hauptaugenmerk liegt auf seiner Position zur Frage, ob die Inflation wegen einmaliger Schocks wie Zöllen und einem Krieg zu hoch ist oder ob die Wirtschaft zu heiss läuft. Dazu kommt die Frage, wie die Fed auf die jüngst angekündigten Massnahmen des Finanzministeriums am Anleihemarkt zur Senkung der langfristigen Renditen reagieren wird.

Am Eröffnungstag des Symposiums am Donnerstag warnten einige Fed-Mitglieder vor den Risiken einer anhaltend hohen Inflation und deuteten auf die mögliche Notwendigkeit hin, die Zinsen in den kommenden Monaten anzuheben.

Warsh dürfte versuchen, das Vertrauen in das Engagement der Fed zur Eindämmung der Inflation wiederherzustellen, Bedenken hinsichtlich fiskalischer Dominanz zu zerstreuen, die Märkte davon zu überzeugen, dass weniger Abhängigkeit von der "Forward Guidance" die Stabilität nicht untergräbt, und Vertrauen in die von ihm installierten Arbeitsgruppen der Fed aufzubauen, erwarten die Ökonomen der Commonwealth Bank of Australia. Dies seien ambitionierte Ziele und angesichts von Warshs Abneigung gegenüber einer Forward Guidance bestehe ein Risiko, dass die Märkte seine Kommentare als nicht ausreichend entschlossen wahrnehmen könnten.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen ganz leicht, die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 4,68 Prozent. Der Dollar tendiert gut behauptet, der Euro kostet 1,1641 Dollar. Am Ölmarkt tut sich wenig, das Barrel Brentöl kostet 89,10 Dollar, 0,7 Prozent weniger als am Vortag. Auch beim Gold tut sich wenig, die Feinunze kostet 4.603 Dollar.

Konjunkturdaten dürften angesichts der Warsh-Rede eher wenig Beachtung finden. Auf der Agenda stehen der August-Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und der von der Uni Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung in zweiter Lesung. Zudem werden die vorläufigen Ergebnisse einer Revision des Referenzwertes der Beschäftigtenzahlen für April 2025 bis März 2026.

Unternehmensseitig hat der Chipdesigner Marvell mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick die Erwartungen des Markts zwar leicht übertroffen, die "Flüsterschätzungen" hätten aber höher gelegen, zumal nachdem Nvidia am Vortag die Latte sehr hoch gelegt habe, heisst es im Handel. Die Marvell-Aktie gibt um 6,2 Prozent nach. Nvidia bewegen sich kaum. Am Donnerstag war der Kurs in Reaktion auf die starken Zahlen und einen beeindruckenden Ausblick um 8,7 Prozent gestiegen.

Paypal sacken um gut 12 Prozent ab. Einem Bericht von Bloomberg zufolge hat eine Gruppe, zu der das Zahlungsunternehmen Stripe und das Private-Equity-Unternehmen Advent International gehören, ihre Bemühungen um eine Übernahme des Fintech-Unternehmens aufgegeben.

Für Gap geht es um über 18 Prozent aufwärts. Der Textilkonzern hat mit Michael Francis, ehemals Marketingchef beim Einzelhändler Target, einen erfahrenen Manager verpflichtet, der die schwächelnde Marke Old Navy wieder in die Spur bringen soll.

Sehr gut kommen auch die Zahlen von Affirm Holdings an. Das Unternehmen, das "Jetzt kaufen und später bezahlen" anbietet, hat die Erwartungen übertroffen, vor allem beim Gewinn. Der Kurs steigt um 13,6 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.657,10 +0,2 +87,66 53.569,44

S&P-500 7.737,42 +0,1 +6,43 7.730,99

NASDAQ Comp 26.534,78 -0,0 -6,57 26.541,35

NASDAQ 100 29.548,45 -0,3 -93,11 29.641,56

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,24 +0,01 4,25 4,22

5 Jahre 4,40 +0,01 4,42 4,39

10 Jahre 4,68 +0,01 4,70 4,67

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1641 -0,1 -0,0010 1,1651 1,1651

EUR/JPY 185,85 +0,1 0,1300 185,72 185,6100

EUR/CHF 0,9363 -0,1 -0,0007 0,9370 0,9361

EUR/GBP 0,8573 +0,0 0,0001 0,8572 0,8574

USD/JPY 159,64 +0,2 0,2500 159,39 159,3000

GBP/USD 1,3577 -0,1 -0,0015 1,3592 1,3587

USD/CNY 6,7207 +0,0 0,0009 6,7198 6,7198

USD/CNH 6,7219 +0,1 0,0034 6,7185 6,7181

AUS/USD 0,7196 +0,0 0,0002 0,7194 0,7193

Bitcoin/USD 79.347,83 -0,9 -743,45 80.091,28 80.684,34

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,61 -1,1 -0,92 83,53

Brent/ICE 89,18 -0,6 -0,52 89,70

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.605,10 +0,1 4,10 4.601,00

Silber 70,71 +2,1 1,45 69,26

Platin 1.886,78 +2,2 40,37 1.846,41

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 09:53 ET (13:53 GMT)

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Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.63 STBJYU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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