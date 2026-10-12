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12.10.2026 14:51:40

MÄRKTE USA/Aktien zum Columbus Day wenig bewegt erwartet - Anleihehandel ruht

IREN
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Für den Aktienhandel an der Wall Street am Montag zeichnet sich zunächst wenig Bewegung ab - zumindest in der Breite. In den USA wird der "Columbus Day" begangen. Weil deswegen der Anleihehandel pausiert, könnten auch am Aktienmarkt einige Akteure den Feiertag für ein verlängertes Wochenende nutzen.

Etwas bremsend dürften die Ölpreise wirken. Brent-Öl verteuert sich um gut 1 Prozent auf 105,94 Dollar. Dass US-Präsident Trump mit Russland eine Vereinbarung getroffen hat, wonach Russland grosse Mengen Diesel an die USA und die Weltmärkte liefern solle im Gegenzug für die Lockerung von Sanktionen, sorgt für keine Entspannung. Auch, weil von Iran unterstützte Huthi-Milizen am Wochenende Angriffe auf den wichtigsten Flughafen Saudi-Arabiens verübten.

Allerdings lassen sich die Börsen in Europa vom Ölpreisanstieg nicht beirren und tendieren etwas fester. Dazu herrscht dort nach der jüngsten leichten Entspannung relative Ruhe bei den Marktzinsen, sie bewegen sich seitwärts. Unterdessen hat Goldman Sachs Goldman für einen Zeitraum von drei Monaten wieder eine Übergewichten-Position für Aktien eingenommen vor dem Hintergrund gesunkener Bewertungen und zugleich Anleihen für zwölf Monate auf Übergewichten hochgestuft.

Der Tageskalender gibt an Impulsgebern nichts her. Das ändert sich am Dienstag, wenn der Startschuss für die Berichtssaison der US-Unternehmen gegeben wird, wie üblich von den Banken. Konkret öffnen dann Goldman Sachs, die Citigroup, JP Morgan Chase und Wells Fargo die Bücher. Daneben berichten der Pharmariese Johnson & Johnson und der Krankenversicherer Unitedhealth. Die grossen Banken setzten oft den Ton, weil aus ihren Zahlen abzulesen ist, wie es der Wirtschaft gehe, sagen die Strategen von Bellwether Wealth.

Im Blick haben die Akteure daneben auch schon den Mittwoch mit neuen wichtigen Inflationsdaten. Ob sie die Zinsspekulation für das Treffen der US-Notenbanker am 28. Oktober doch noch einmal bewegen, bleibt abzuwarten. Aktuell wird eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit dafür in den Marktzinsen eingepreist, dass die Zinsen stabil gehalten werden. Im Dezember könnte es dann aber soweit sein mit einer Zinserhöhung; hierfür wird die Wahrscheinlichkeit bei rund 85 Prozent gesehen.

Amazon tendieren vorbörslich auf Nasdaq.com knapp behauptet. Der Konzern befindet sich laut einem Bericht des "Wall Street Journal" in Gesprächen über den Kauf von Decart, einem KI-Software-Startup, das Entwicklern hilft, zwischen verschiedenen KI-Chips zu wechseln. In dem Deal könnte Decart mit rund 7 Milliarden Dollar bewertet werden. Daneben soll Nvidia Interesse an Reflection AI zeigen. Die Nachrichten unterstrichen, dass der KI-Investitionsboom intakt sei, so Marktteilnehmer. Auch Nvidia geben leicht nach.

Iren steigen um gut 3 Prozent. Das Cloud-Computing-Unternehmen soll laut "The Information" eine Vereinbarung mit Anthropic getroffen haben.

Salesforce werden nach einer Hochstufung um zwei Stufen auf "Buy" von "Underperform" durch die Bank of America 4,2 Prozent höher gestellt. Gespräche deuteten darauf hin, dass grosse Unternehmen ihre bestehenden Plattformen kaum aufgeben dürften. KI dürfte die Bedeutung solcher Plattformen sogar noch erhöhen. Zudem biete Salesforce einen besonders umfassenden Ansatz, um KI in Unternehmen einzusetzen, so die Analysten.

RTX liegen 0,4 Prozent höher, nachdem die Tochter Raytheon einen Auftrag zur Entwicklung fortschrittlicher Zielerkennungsfähigkeiten für Marine-Radarsysteme erhalten hat.

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USD/JPY 158,6 +0,2 0,2900 158,31 158,3500

GBP/USD 1,3233 +0,0 0,0002 1,3231 1,3228

USD/CNY 6,6925 +0,0 0,0005 6,6920 6,6920

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ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,76 +2,1 1,91 91,85

Brent/ICE 106,35 +1,6 1,63 104,72

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

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Silber 60,62 -0,3 -0,19 60,81

Platin 1.687,53 +0,0 0,32 1.687,21

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

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October 12, 2026 08:51 ET (12:51 GMT)

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