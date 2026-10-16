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16.10.2026 15:52:42

MÄRKTE USA/Aktien starten uneinheitlich - Stimmung für KI-Aktien weiter fragil

J.B. Hunt Transportation Services
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach dem wechselhaften Handel am Donnerstag, geprägt von einem scharfen Rückgang der Marktzinsen und sich im Tagesverlauf erholenden Aktienindizes, geht es am Freitag zum Start an der Wall Street uneinheitlich zu. Die Verluste im frühen Vortageshandel waren Sorgen über hohe Kreditkosten zur Finanzierung des KI-Booms geschuldet. Diese sind mit dem Rückgang der Zinsen zwar etwas abgeebbt, Aktien mit KI-Fantasie werden aber zunächst weiter als anfällig betrachtet.

Das hohe Zinsniveau dürfte zwangsläufig zu geringeren bzw. langsameren Investitionen führen - zum Vorteil jener Unternehmen, die den Grossteil ihrer Rechenzentrumspläne aus dem operativen Cashflow finanzierten, so die Analysten von Vital Knowledge.

Der Dow-Jones-Index legt um 0,6 Prozent zu, der breite S&P-500 kommt um 0,1 Prozent voran. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes geben um bis zu 0,6 Prozent nach. Der Dollar kommt noch etwas weiter zurück, nach dem Zinsrücksetzer. Der Euro steigt auf 1,1244 Dollar. Beim Gold tut sich wenig.

Jüngste Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh werden positiv aufgenommen. "Die Märkte werteten das Ausbleiben eines restriktiven Tons als gute Nachricht, woraufhin die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Oktober zurückgingen", sagen die Analysten der Deutschen Bank. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung am 28. Oktober liegt nur noch bei 15 Prozent.

Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen zieht wieder etwas an auf 5,13 Prozent, sie liegt damit aber noch 22 Basispunkte unter dem jüngsten Vieljahreshoch. Zum Anstieg könnten neue Konjunkturdaten beitragen. Die US-Importpreise sind im September höher ausgefallen als gedacht, und die US-Industrieproduktion legte stärker zu als prognostiziert.

Im KI-Sektor neigen Coreweave erneut zu Schwäche mit Bedenken, wie sich höhere Zinsen auf das hochverschuldete Cloud-Computing-Unternehmen auswirken werden. Der Kurs fällt um gut 6 Prozent, womit sich die Erholung vom Vortag als nur von kurzer Dauer erweist. AMD werden 3,1 Prozent tiefer gesehen, Marvell 3,3 Prozent, Nvidia geben um 0,8 Prozent nach.

Tesla steigen um 1,5 Prozent, nachdem am Vortag der lang erwartete Roadster der zweiten Generation des Elektroautobauers vorgestellt wurde. Tesla beschreibt ihn als das weltweit erste fliegende Auto. Auch SpaceX ziehen an und zwar um 0,6 Prozent.

Netflix büssen 1,8 Prozent ein, nachdem der Videostreaming-Dienst einen Austausch des Chief Content Officers mitgeteilt hat. Netflix hat Schwierigkeiten, Sorgen über rückläufiges Nutzerinteresse zu zerstreuen.

Der Logistiker J.B. Hunt meldete zwar gute Quartalsgewinne und -umsätze, warnte jedoch, dass höhere Kraftstoffpreise und andere Kosten das Geschäft belasten. Die Aktie fällt um 1,7 Prozent. Alcoa gewinnen 5,8 Prozent. Der Aluminiumproduzent berichtete höhere Gewinne und Umsätze.

Travelers hat bei einem nahezu stagnierenden Umsatz einen höheren Quartalsgewinn ausgewiesen, was auf Gewinne aus Kapitalanlagen zurückzuführen ist. Die Analysten von JP Morgan sprechen aber von einer Kostenquote, die weiter über dem ausgegeben Ziel liege. Die Aktie des Versicherungskonzerns fällt um 0,3 Prozent.

Exxonmobil verbessern sich um 0,6 Prozent. Höhere Raffineriemargen haben die Gewinne im dritten Quartal angetrieben.

Eli Lilly zeigen sich 0,9 Prozent höher. Das Abnehmmedikament Foundayo des Unternehmens steht vor der EU-Zulassung.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.494,70 +0,6 +317,01 52.177,69

S&P-500 7.749,36 +0,1 +5,30 7.744,06

NASDAQ Comp 26.588,97 -0,5 -124,06 26.713,03

NASDAQ 100 29.741,69 -0,6 -193,91 29.935,60

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,75 +0,00 4,78 4,73

5 Jahre 4,92 +0,02 4,94 4,88

10 Jahre 5,11 +0,03 5,13 5,07

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:50

EUR/USD 1,1248 +0,3 0,0030 1,1218 1,1205

EUR/JPY 177,66 +0,2 0,4300 177,23 177,2000

EUR/CHF 0,9263 -0,1 -0,0011 0,9274 0,9294

EUR/GBP 0,8427 -0,3 -0,0022 0,8449 0,8453

USD/JPY 157,94 -0,0 -0,0400 157,98 158,1500

GBP/USD 1,3345 +0,5 0,0072 1,3273 1,3251

USD/CNY 6,6861 -0,1 -0,0048 6,6909 6,6909

USD/CNH 6,6849 -0,1 -0,0045 6,6894 6,6902

AUS/USD 0,6952 +0,5 0,0033 0,6919 0,6915

Bitcoin/USD 81.924,43 -0,1 -75,27 81.999,70 82.400,11

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,07 +0,1 0,10 97,97

Brent/ICE 105,96 +0,0 0,04 105,92

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.174,08 +0,1 3,83 4.170,25

Silber 57,58 +0,3 0,14 57,44

Platin 1.643,95 +1,1 18,24 1.625,71

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 09:53 ET (13:53 GMT)

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