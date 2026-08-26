MÄRKTE USA/Aktien nach Preisdaten nah an Erwartung knapp behauptet erwartet

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach nah an den Prognosen liegenden neuen Inflationsdaten sieht es am Mittwoch nach einem knapp behaupteten Start an der Wall Street aus. Der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (Kern-PCE-Deflator) für Juli - ein von der US-Notenbank präferiertes Preismass - ist exakt wie erwartet zum Vormonat um 0,2 und zum Vorjahr um 3,3 Prozent gestiegen. Bei den Gesamtraten fiel der jeweilige Anstieg minimal höher aus als geschätzt. Die Daten dürften somit kaum für stärkere Impulse sorgen, auch wenn der Preisanstieg weiter deutlich über dem Zielwert der US-Notenbank von 2 Prozent liegt. Gespannt warten die Akteure nun auf den ersten Auftritt des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag und wie er sich dort zur Inflationsbekämpfung auslassen wird.

Derweil ist die Nachfrage nach langlebigen Gütern in den USA im Juli stärker als erwartet gestiegen, während das BIP-Wachstum im zweiten Quartal in zweiter Lesung annualisiert mit 1,5 Prozent bestätigt wurde.

Nach dem Rückgang der Renditen am Anleihemarkt an den beiden Vortagen tut sich dort aktuell kaum etwas, die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 4,65 Prozent.

Dass die Ölpreise erneut deutlich nachgeben, wird wohlwollend zur Kenntnis genommen, bewegt die Renditen aber nicht. Brent- Öl verbilligt sich um 2,7 Prozent auf gut 86 Dollar. Mit sinkenden Ölpreisen gehen gemeinhin nachlassende Inflationssorgen einher. Für Druck auf die Ölpreise sorgen Hoffnungen auf Fortschritte bei diplomatischen Bemühungen zur Freigabe der Strasse von Hormus. Unter anderem sollen sich der Iran und Oman auf eine neue temporäre Route durch die Strasse von Hormus geeinigt haben. Daneben kursieren Berichte über eine neue Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran.

Beim Dollar tut sich erneut wenig, der Euro wird mit 1,1662 Dollar kaum verändert gehandelt. Der Goldpreis gibt um knapp 1 Prozent nach auf 4.620 Dollar je Unze.

Als weiteres wichtiges Ereignis des Tages gilt der Quartalsbericht von Nvidia. Das KI-Flaggschiff wird die Zahlen aber erst nach dem Handelsende präsentieren, sie können also erst am Donnerstag den Markt bewegen. Die zentrale Frage ist, ob sich aus Zahlen und Ausblick ablesen lassen wird, wie nachhaltig und rentabel die aktuell immensen KI-Investitionen weltweit sind. Vorbörslich tendiert die Nvidia-Aktie knapp behauptet.

Intuit sacken um über 10 Prozent ab. Der Experte für Steuer- und Buchhaltungssoftware hat für das kommende Jahr ein langsameres Umsatzwachstum in Aussicht gestellt. Zoom Communications werden rund 6 Prozent tiefer gestellt. Der Umsatz des Videokonferenzunternehmens stieg im zweiten Quartal zwar, allerdings verfehlt der Ausblick für das laufende Quartal die Erwartungen.

Meta Platforms hat derweil laut einem Bloomberg-Bericht mit mehreren Generalstaatsanwälten von US-Bundesstaaten über eine mögliche Einigung verhandelt. Dabei geht es um ein Verfahren, in dem Meta vorgeworfen wird, Facebook und Instagram für junge Nutzer süchtig machend gestaltet zu haben. Meta liegen knapp 2 Prozent im Plus.

J.M. Smucker hat einen über Erwarten liegenden Umsatz und Gewinn gemeldet und die Prognosen erhöht. Die Aktie des Lebensmittel- und Getränkekonzerns zieht vorbörslich um 3,6 Prozent an.

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,21 +0,01 4,22 4,17

5 Jahre 4,36 +0,01 4,37 4,33

10 Jahre 4,65 +0,01 4,65 4,62

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 19:00

EUR/USD 1,1664 -0,1 -0,0010 1,1674 1,1671

EUR/JPY 185,67 -0,1 -0,1600 185,83 185,9100

EUR/CHF 0,938 +0,3 0,0027 0,9353 0,9365

EUR/GBP 0,8566 +0,2 0,0014 0,8552 0,8559

USD/JPY 159,17 +0,0 0,0100 159,16 159,2700

GBP/USD 1,3614 -0,3 -0,0035 1,3649 1,3631

USD/CNY 6,7206 0,0 0,0003 6,7203 6,7203

USD/CNH 6,7199 +0,1 0,0032 6,7167 6,7179

AUS/USD 0,718 +0,3 0,0020 0,716 0,7153

Bitcoin/USD 78.352,66 +0,2 140,48 78.212,18 79.117,76

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,25 -2,6 -2,11 82,36

Brent/ICE 86,21 -2,7 -2,37 88,58

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.623,71 -0,7 -32,88 4.656,59

Silber 68,73 +0,1 0,09 68,64

Platin 1.855,70 -0,1 -1,90 1.857,60

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 09:06 ET (13:06 GMT)