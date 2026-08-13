Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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13.08.2026 14:53:39
MÄRKTE USA/Aktien nach erneut günstigen Preisdaten behauptet erwartet
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--An den US-Börsen deutet sich ein behaupteter Start in den Donnerstaghandel an. Für Unterstützung sorgen Preisdaten, die Anzeichen einer sich abkühlenden US-Inflation zeigen. Dies könnte es der US-Notenbank ermöglichen, die Zinsen nicht zu erhöhen. Nach den Verbraucherpreisen am Mittwoch sind nun die Erzeugerpreise für Juli günstig ausgefallen. In der Kernrate stiegen sie zum Vormonat um 0,2 Prozent, einen Tick weniger als von Ökonomen geschätzt.
Rückenwind, auch für die Hoffnung auf eine ausbleibende Zinserhöhung, kommt von den Ölpreisen. Sie geben um rund 2 Prozent nach, ungeachtet der weiter unklaren Situation in der Strasse von Hormus. US-Präsident Trump erklärte die Strasse von Hormus zwar für offen und dass die USA die Kontrolle darüber hätten; dessen ungeachtet passieren aber weiter nur wenige Schiffe die wichtige Wasserstrasse. Dazu will der Iran weiter Gebühren für Passagen erheben.
Preisdrückend könnte ein schwächerer Nachfrageausblick wirken, sowohl seitens der Internationalen Energieagentur wie auch der Opec. Gleichwohl bleibt die Entwicklung um die Strasse von Hormus der massgebliche Faktor für die Ölpreise.
Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen nach den Inflationsdaten am Mittwoch, aktuell geht es für die Zehnjahresrendite um weitere 3 Basispunkte nach unten auf 4,66 Prozent. Beim US-Dollar tut sich wenig, der Euro wird mit 1,1531 Dollar gehandelt.
Unter den Einzelwerten geht es für Cisco Systems vorbörslich auf Nasdaq.com um 7 Prozent nach unten. Der Netzwerkausrüster wies für das vierte Geschäftsquartal einen höheren Gewinn und Umsatz aus als erwartet und bestätigte die Prognose. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits um 60 Prozent zugelegt. Hier könnten Anleger die guten Zahlen für Gewinnmitnahmen nutzen.
Cerebras Systems knicken um 15,8 Prozent ein. Der Entwickler von KI-Prozessoren und Supercomputersystemen verzeichnete im zweiten Quartal einen Verlust, hob aber dennoch die Jahresprognose an. Allerdings rechnet Cerebras weiter mit einer negativen Kernmarge.
Stubhub Holdings konnte den sprunghaften Umsatzanstieg durch die Fussball-Weltmeisterschaft im zweiten Quartal nicht in einen Gewinn umwandeln. Die Aktie des Ticketvermarktes verliert über 20 Prozent. Für Enersys geht es dagegen um 12,5 Prozent nach oben, angetrieben von stark ausgefallen Quartalszahlen des Anbieters von Energiespeicherlösungen.
Birkenstock hat vielversprechende Umsatztrends gemeldet, die nach Einschätzung der Analysten von Bernstein als Zeichen einer gesunden Markendynamik zu werten sind. Der deutsche Sandalenhersteller erzielte im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 15 Prozent und übertraf damit die Erwartung. Die Aktie legt um 12 Prozent zu.
Home Depot liegen 0,7 Prozent höher trotz der Nachricht, dass der Unternehmenschef des Baumarktkonzerns eine temporäre krankheitsbedingte Auszeit nimmt.
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,17 -0,03 4,20 4,16
5 Jahre 4,34 -0,04 4,37 4,33
10 Jahre 4,66 -0,03 4,69 4,66
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:15 Uhr
EUR/USD 1,1531 +0,1 0,0007 1,1524 1,1541
EUR/JPY 183,68 -0,0 -0,0500 183,73 183,7500
EUR/CHF 0,9369 -0,1 -0,0005 0,9374 0,9364
EUR/GBP 0,8543 +0,1 0,0004 0,8539 0,8542
USD/JPY 159,29 -0,1 -0,1200 159,41 159,2000
GBP/USD 1,3495 +0,0 0,0003 1,3492 1,3507
USD/CNY 6,7427 -0,0 -0,0006 6,7433 6,7420
USD/CNH 6,7437 -0,0 -0,0024 6,7461 6,7446
AUS/USD 0,7055 -0,1 -0,0005 0,706 0,7074
Bitcoin/USD 63.534,82 0,0 -3,14 63.537,96 63.448,69
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 81,31 -2,4 -1,96 83,27
Brent/ICE 87,03 -2,2 -1,95 88,98
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.391,54 -0,4 -15,52 4.407,06
Silber 65,05 -0,4 -0,25 65,30
Platin 1.731,36 -1,4 -25,39 1.756,75
(Angaben ohne Gewähr)
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/uxd
(END) Dow Jones Newswires
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