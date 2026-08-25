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25.08.2026 14:38:40

MÄRKTE USA/Aktien freundlich erwartet - Anleihemarkt weiter entspannt

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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Für den Start am Dienstag an den US-Börsen deutet sich eine freundliche Tendenz an. Rückenwind kommt vom Anleihemarkt, wo sich die Entspannung vom Vortag fortsetzt - die Renditen sinken also weiter. Im Zehnjahresbereich geht es um 4 Basispunkte auf 4,66 Prozent nach unten, nachdem die Rendite zuletzt mehrfach beim Niveau um 4,73 bzw. 4,74 Prozent wieder den Rückzug angetreten hatte.

Dazu trägt ein CNBC-Bericht bei, wonach Finanzminister Bessent die fast 1 Billion Dollar umfassenden staatlichen Liquiditätsreserven anzapfen könnte, um gerade erst angekündigte erweiterte Rückkäufe von Staatsanleihen zu finanzieren.

Derweil fallen die Ölpreise deutlicher. Das dämpft Sorgen vor einer steigenden Inflation und damit auch vor steigenden Leitzinsen und dürfte ebenfalls auf die Renditen drücken. Brent-Öl verbilligt sich um 3,2 Prozent auf knapp über 89 Dollar.

Möglicherweise spekuliert der Markt hier darauf, dass sich bei der weiter kaum passierbaren Strasse von Hormus etwas tun wird, nachdem die USA einen globalen Sanktionsplan gegen den Iran gestartet haben, um diesen in die Knie zu zwingen. Bessent sprach am Vortag von einem "wirtschaftlichen Angriff auf Irans weltweite Finanzverbindungen", der Teherans "Ermöglicher" daran hindern solle, das Regime am Leben zu erhalten. Das Weisse Haus hat dazu ausserdem einen Zeitplan veröffentlicht, nach dem Länder ihre Aktivitäten mit dem Iran herunterfahren sollen.

Die Frage ist, ob sich beispielsweise China als grosser Abnehmer iranischen Öls davon beeindrucken lässt und was das für die US-chinesischen Beziehungen bedeutet, falls nicht.

Konjunkturseitig dürften am Berichtstag grössere Impulse ausbleiben. Während des frühen Handels wird der Index des Verbrauchervertrauens für August veröffentlicht, und Daten zu den Neubauverkäufen. Spannender dürfte es am Mittwoch werden, wenn die Inflationsdaten zu den persönlichen Konsumausgaben für Juli auf dem Programm stehen. Sie gelten als wichtiger Indikator für die US-Notenbank.

Ab Donnerstag dürften viele Blicke dann Richtung Jackson Hole gerichtet sein, wo das jährliche Symposium der Notenbanker stattfindet. Am Freitag steht dort die Rede des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf der Agenda. Von ihr erhofft sich der Markt Aufschluss über den zukünftigen Zinspfad. Aktuell wird am Zinsterminmarkt bis zum Jahresende eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte eingepreist.

Die Nvidia-Aktie könnte ihre längste Verlustserie seit 2022 beenden. Im vorbörslichen Handel liegt sie 1,3 Prozent im Plus im Vorfeld des wie üblich mit Spannung erwarteten Quartalsberichts am Mittwoch nach dem Handelsende. Der Ausblick des Chipherstellers wird genau beobachtet werden, um zu sehen, ob die massiven Ausgaben für die Infrastruktur der künstlichen Intelligenz weiterhin gerechtfertigt sind.

Aber auch in der Breite sind anziehende Kurse bei Aktien mit KI-Fantasie zu beobachten. Sowohl Analysten von JP Morgan wie der UBS haben sich zuversichtlich über die Nachhaltigkeit von KI-Investitionen geäussert. Aktien wie AMD, Broadcom, Intel oder Marvell gewinnen bis zu 3,6 Prozent.

Ein Kursdebakel zeichnet sich bei Dick's Sporting Goods ab. Nach einer Senkung der Gewinnprognose knickt der Kurs auf Nasdq.com um 18 Prozent ein. Nike verlieren 3,0 Prozent, Under Armour liegen 1,5 Prozent im Minus.

Leichter tendieren vorbörslich die zuletzt gesuchten Aktien von Unternehmen mit Handelsplattformen für Kryptowährungen im Sog des zulegenden Bitcoin-Kurses. Strategy, Coinbase und American Bitcoin geben bis 2,2 Prozent nach, Trump Media & Technology sind gut behauptet.

Der Bitcoin gibt minimal nach auf knapp 79.000 Dollar, wurde zuvor aber auch schon erstmals seit drei Monaten wieder über 80.000 Dollar gesehen. Hintergrund für den jüngsten Anstieg ist die Initiative von US-Präsident Donald Trump zum Beschluss eines Kryptogesetzes, das Regeln und Zuständigkeiten für den Umgang mit Kryptowährungen schaffen und damit die bisherige Rechtsunsicherheit verringern soll. Als Treiber neben der kryptofreundlichen Trump-Politik sehen Marktakteure aber auch die zuletzt gewachsenen Sorgen um die fiskalische Gesundheit der USA. Diese wurden zusätzlich angefacht durch Pläne des Finanzministeriums, das Tempo der Anleiherückkäufe zu verdoppeln, um den Anstieg der Renditen einzudämmen.

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,21 -0,02 4,25 4,21

5 Jahre 4,37 -0,03 4,42 4,36

10 Jahre 4,66 -0,04 4,72 4,66

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:48

EUR/USD 1,1662 NULL 0,0000 1,1662 1,1667

EUR/JPY 185,72 +0,1 0,1800 185,54 185,6900

EUR/CHF 0,936 +0,0 0,0003 0,9357 0,9359

EUR/GBP 0,8553 -0,0 -0,0001 0,8554 0,8556

USD/JPY 159,24 +0,1 0,1600 159,08 159,1400

GBP/USD 1,3634 +0,0 0,0004 1,363 1,3632

USD/CNY 6,7195 -0,0 -0,0024 6,7219 6,7219

USD/CNH 6,7193 -0,0 -0,0011 6,7204 6,7219

AUS/USD 0,7152 +0,0 0,0003 0,7149 0,7151

Bitcoin/USD 78.914,43 -0,0 -8,26 78.922,69 79.343,66

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,41 -3,1 -2,60 85,01

Brent/ICE 89,06 -3,4 -3,11 92,17

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.635,05 -0,3 -16,22 4.651,27

Silber 67,99 -1,4 -0,95 68,94

Platin 1.844,72 -1,7 -31,28 1.876,00

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

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