MÄRKTE USA/Abwärts - Wall Street preist grossen Zinsschritt aus

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street hat den Freitag mit Verlusten beendet. Der kurze Traum einer grossen Zinssenkung fand ein abruptes Ende. Kursierten am Donnerstag noch Spekulationen über einen Schritt nach unten um 50 statt nur 25 Basispunkte, wurden die Teilnehmer am Freitag ernüchtert. Ein Sprecher der Fed von New York wies die Interpretation zurück, sein Chef habe sich in einer Rede für einen solchen "grossen" Zinsschritt Ende Juli starkgemacht.

Das "Wall Street Journal" brachte im späten Verlauf einen ausführlichen Bericht, in dem es die Aussagen von Fed-Vertretern bündelte, die für eine "kleine" Zinssenkung sprechen. Dementsprechend sanken auch die Erwartungen an einen grossen Zinsschritt rapide ab - auf nur noch 22,5 Prozent nach 69 Prozent am späten Donnerstag, wie die Fed-Fund-Futures auswiesen.

Zusätzlich kam von politischer Seite Belastendes. Denn der Iran hat einen britischen Tanker in der Strasse von Hormus festgesetzt.

Der Dow-Jones-Index verlor 0,3 Prozent auf 27.154 Punkte. Der S&P-500 fiel um 0,6 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,7 Prozent. Dabei wurden 1.314 (Donnerstag: 1.546) Kursgewinner und 1.621 (1.417) -verlierer gesehen, unverändert schlossen 108 (84) Titel.

Auch am Devisenmarkt schraubten die Akteure ihre Zinserwartungen wieder zurück, denn der Dollar erholte sich von zwischenzeitlichen Verlusten. Der Euro, der im Zuge der Spekulation auf einen grossen Fed-Zinsschritt auf 1,1280 Dollar gestiegen war, notierte nun mit 1,1218 auf dem Niveau, auf dem er sich vor den Williams-Aussagen bewegte.

Verschärfte Irankrise treibt Ölpreise

Neue Entwicklungen im Irankonflikt trieben die Ölpreise wieder nach oben. Die iranischen Revolutionsgarden haben einen britischen Tanker in der Strasse von Hormus festgesetzt. Der Tanker habe gegen "internationale maritime Regeln" verstossen, hiess es auf der offiziellen Website der Revolutionsgarden. Am Donnerstag hatten die USA hatten den Abschuss einer iranischen Drohne über der Strasse von Hormus gemeldet. Teheran bestritt dies allerdings. Iran habe keine Drohne verloren, sagte Vize-Aussenminister Abbas Araghschi. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI gewann im späten Geschäft 1,5 Prozent auf 56,13 Dollar. Brent stieg um 2,0 Prozent auf 63,19 Dollar.

Beim Gold , das am Vortag von den Zinssenkungsspekulationen profitiert hatte, kam es nun zu Gewinnmitnahmen. Die Feinunze ermässigte sich um 1,5 Prozent auf 1.425 Dollar.

Auch am Anleihemarkt nahmen die Anleger mit den weniger taubenhaften Zinserwartungen die Gewinne des Vortags mit. Sinkende Notierungen liessen die Zehnjahresrendite um 2,6 Basispunkte auf 2,05 Prozent steigen.

Microsoft nach Zahlen leicht im Plus

Der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan blieb unter den Erwartungen. Das eigentliche Interesse galt aber der laufenden Bilanzsaison.

Hier hat Microsoft nach Börsenschluss am Vortag positiv überrascht. Der Softwarekonzern hat in seinem vierten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz verzeichnet und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie legte 0,2 Prozent zu, nachdem sie zunächst allerdings deutlich stärker gewonnen hatte.

Um 4,5 Prozent ging es für die Boeing-Aktie nach oben. Der Flugzeugbauer muss zwar wegen des Flugverbots für die 737 Max im zweiten Quartal eine milliardenschwere Belastung stemmen, hofft aber, dass die betroffenen Maschinen bis zum Herbst wieder für den Flugverkehr zugelassen werden.

Die am Freitagmorgen (Ortszeit) veröffentlichten Zahlen der Kreditkartengesellschaft American Express kamen nicht gut an. Die Aktie fiel um 2,8 Prozent. Das Unternehmen hat zwar im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet, die Jahresprognose aber nur bestätigt.

Beim Ölfelddienstleister Schlumberger übertraf zwar der Umsatz die Analystenschätzungen, der Gewinn lag aber nur im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie tendierte 0,2 Prozent niedriger.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 27.154,20 -0,25 -68,77 16,40

S&P-500 2.976,61 -0,62 -18,50 18,74

Nasdaq-Comp. 8.146,49 -0,74 -60,75 22,78

Nasdaq-100 7.834,90 -0,88 -69,24 23,77

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,81 6,2 1,75 60,8

5 Jahre 1,81 4,5 1,76 -11,8

7 Jahre 1,92 3,9 1,88 -32,7

10 Jahre 2,05 2,6 2,02 -39,6

30 Jahre 2,58 1,3 2,56 -49,0

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:41 Uhr Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1218 -0,51% 1,1257 1,1222 -2,1%

EUR/JPY 120,86 -0,09% 121,16 120,99 -3,9%

EUR/CHF 1,1018 -0,44% 1,1076 1,1074 -2,1%

EUR/GBP 0,8973 -0,14% 0,8983 0,8987 -0,3%

USD/JPY 107,73 +0,43% 107,64 107,81 -1,8%

GBP/USD 1,2502 -0,37% 1,2532 1,2488 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 10.419,50 -1,69% 10.452,50 10.406,81 +180,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,13 55,30 +1,5% 0,83 +17,9%

Brent/ICE 63,19 61,93 +2,0% 1,26 +14,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.424,89 1.446,40 -1,5% -21,52 +11,1%

Silber (Spot) 16,20 16,35 -0,9% -0,15 +4,5%

Platin (Spot) 848,25 854,50 -0,7% -6,25 +6,5%

Kupfer-Future 2,74 2,71 +1,3% +0,03 +3,8%

