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15.05.2026 14:47:41

MÄRKTE USA/Abgaben nach Treffen Trump/Xi - Nvidia und Intel unter Druck

NVIDIA
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DOW JONES--Mit einem deutlichen Minus dürfte die Wall Street zum Wochenausklang in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich um 1,2 Prozent. Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping hat nicht den erhofften Durchbruch gebracht. Zu den Themen Iran-Krieg, technologische Vorherrschaft und Taiwan habe es keine Fortschritte gegeben, so UBS-Volkswirt Paul Donovan. Auch zur Strasse von Hormus zeichnet sich weiterhin keine Lösung ab. Die Ölpreise quittieren dies mit einem kräftigen Plus. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt um 2,4 Prozent auf 108,20 US-Dollar.

Dazu kommen die kräftig steigenden Renditen an den Anleihemärkten. Auslöser sind die jüngsten Preisdaten, die eine noch höhere Inflation zeigen als ohnehin wegen des Energiepreisschocks in Folge des Iran-Kriegs schon erwartet. In den USA waren zuletzt die Verbraucher-, Erzeuger- und Importpreise höher als prognostiziert ausgefallen. Dies schürt weitere Spekulationen um mögliche Zinserhöhungen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen erhöht sich um 10 Basispunkte auf 4,56 Prozent.

Der Dollar steigt - der Dollar-Index legt um 0,4 Prozent zu. Die anhaltenden Spannungen mit dem Iran und jüngste, unerwartet hohe Preisdaten schüren die Spekulation, dass die US-Notenbank zu Zinserhöhungen übergehen könnte. Der Markt preist eine Zinserhöhung bis März 2027 vollständig ein, wie Daten von LSEG zeigen.

Der Goldpreis gibt deutlicher nach. Die Feinunze reduziert sich um 2,1 Prozent auf 4.551 Dollar. Die Aussicht auf steigende Zinsen und der feste Dollar belasten.

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Grossraum New York ist im Mai wider Erwarten gestiegen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 19,6. Das ist der höchste Stand seit über vier Jahren. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf plus 7,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 11,0 gelegen. Kurz vor der Eröffnung folgt noch die Industrieproduktion für April.

Bei den Einzeltiteln zeigen sich vor allem die Werte aus dem Technologie-Sektor mit kräftigen Abgaben. Die hohen Erwartungen im Vorfeld des Trump/Xi-Treffens seien nicht erfüllt worden, heisst es. China hat nach Aussage von US-Präsident Trump trotz der Freigabe durch die USA keine H200-Chips von Nvidia gekauft. "Sie wollen versuchen, ihre eigenen zu entwickeln", so Trump. Die Erwartungen an einen Durchbruch waren gestiegen, nachdem sich Nvidia-Chef Jensen Huang einer Delegation hochkarätiger CEOs nach Peking angeschlossen hatte. Mit den Aktien von Nvidia geht es vorbörslich um 2,8 Prozent abwärts. Intel büssen 5 Prozent ein.

Der US-Investor Bill Ackman hat über seinen Hedgefonds Pershing Square eine Beteiligung an Microsoft aufgebaut. Damit wettet Ackman darauf, dass die massiven Investitionen des Softwaregiganten in Künstliche Intelligenz im derzeit schwächelnden Aktienkurs noch nicht angemessen berücksichtigt sind. Die Microsoft-Aktie steigt um 0,4 Prozent.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,07 +0,07 4,07 4,02

5 Jahre 4,22 +0,10 4,22 4,16

10 Jahre 4,56 +0,10 4,56 4,49

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:05

EUR/USD 1,1623 -0,4 -0,0045 1,1668 1,1709

EUR/JPY 184,27 -0,3 -0,5300 184,8 184,8400

EUR/CHF 0,9141 -0,0 -0,0003 0,9144 0,9161

EUR/GBP 0,8708 +0,0 0,0001 0,8707 0,8662

USD/JPY 158,52 +0,1 0,1700 158,35 157,8600

GBP/USD 1,3343 -0,4 -0,0056 1,3399 1,3514

USD/CNY 6,8092 +0,4 0,0241 6,7851 6,7908

USD/CNH 6,809 +0,3 0,0226 6,7864 6,7876

AUS/USD 0,7145 -1,0 -0,0075 0,722 0,7256

Bitcoin/USD 80.448,32 -1,1 -931,50 81.379,82 79.780,76

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 104,43 +3,2 3,26 101,17

Brent/ICE 108,2 +2,4 2,48 105,72

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.551,24 -2,1 -98,24 4.649,48

Silber 77,78 -6,8 -5,70 83,48

Platin 1.978,20 -3,8 -77,48 2.055,68

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/uxd

(END) Dow Jones Newswires

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’043.42 13.91 SAIB4U
Short 14’581.16 8.87 SY9BBU
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Long 12’676.70 19.43 S6DBXU
Long 12’403.42 13.84 BSUYSU
Long 11’884.93 8.99 SSKBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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