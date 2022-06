MÄRKTE EUROPA/Zinssorgen dominieren - Stimmungsdämpfer für Adidas

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem starken Wochenstart sind Europas Börsen am Dienstag mit Abgaben in den Handel gestartet. Der DAX verliert 0,7 Prozent auf 14.547, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent auf 3.815 nach unten. Mit der näher rückenden Zinsentscheidung der EZB und neuen Inflationsdaten am Freitag aus den USA steht das Thema Inflation und Zinsen weiter im Fokus. In Australien hat die Notenbank die Zinsen überraschend deutlich um 50 Basispunkte angehoben und zugleich signalisiert, dass weitere Straffungen bevorstehen.

"Das passt nicht ins Bild der Freunde vom angeblichen 'inflation peak'", kommentiert ein Händler. In den USA war es am Vorabend zu einem kräftigen Anstieg der 5- bis 20-jährigen Renditen über die 3-Prozent-Marke gekommen. Den Startschuss für die jüngste Zinsrally gab der stärker als gedacht ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Am Markt dämpft das Hoffnungen stark, dass nach den beiden bereits avisierten Zinserhöhungen um 50 Basispunkte in den USA kleinere Zinsschritte oder gar eine Zinspause zu erwarten sein dürften.

Insbesondere zinsempfindliche Aktien wie die oft hoch bewerteten Technikwerte leiden unter steigenden Marktzinsen. Der entsprechende Stoxx-Subindex liegt mit einem Minus von 0,9 Prozent ganz am Ende.

Ein Dämpfer kommt auch von den deutschen Auftragseingängen. Sie sind im April deutlich schlechter ausgefallen als gedacht und zum Vormonat gesunken und nicht etwa leicht gestiegen. Schwach lesen sich auch neue Einzelhandelsumsätze aus Grossbritannien. Der Stoxx-Index der Einzelhandelswerte verliert 0,8 Prozent.

Adidas-Aktie steigt aus Stoxx-50-Index ab

Leichten Druck auf Adidas (-1%) sehen Händler nach dem Rauswurf aus dem Stoxx-50-Index. Der Sportartikler muss nach der Regel des sogenannten Fast Entry dem Rohstoffhändler Glencore (+0,5%) weichen.Die Kurse beider UNternehmen hatten sich zuletzt extrem gegenläufig entwickelt. "Das dürfte aber mehr das Sentiment belasten, als dass echtes Volumen dahinter steht", sagt ein Händler. Denn an den Stoxx-50 seien weniger Indexprodukte gebunden als an den populäreren Euro-Stoxx-50.

SGL Carbon schiessen um rund 10 Prozent nach oben, angetrieben von einem erhöhten Ausblick. Die Erhöhung der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2022 sei sehr überraschend gekommen, heisst es im Handel. Für Entspannung sorge der Hinweis von SGL, dass die Kosteninflation an die Kunden weitergereicht werden konnte.

Mediaset Espana (+2,9%) profitieren davon, dass MFE-Mediaforeurope (-3,3%) das Angebot zur Übernahme aller verbleibenden Anteile an der spanischen Tochtergesellschaft erhöht. MFE erhöht den Baranteil von zuvor 1,86 Euro auf 2,16 Euro pro Aktie, um die Kontrolle über die verbleibenden rund 44 Prozent der Anteile zu übernehmen, die das Unternehmen noch nicht besitzt.

Pfund fällt zurück - Johnson nach Misstrauensvotum angeschlagen

Am Devisenmarkt gibt das Pfund seine Gewinne vom Vortag zum grossen Teil wieder ab, nachdem der britische Premier Boris Johnson am späten Vorabend ein Misstrauensvotum seiner Fraktion gegen sich nur knapp überstanden hat und nun als stark angeschlagen gilt. Das Pfund leide nun unter dem Fehlen internationalen Anlegervertrauens in Grossbritannien - sowohl ökonomisch wie politisch, sagt Victoria Scholar, Anlageexpertin bei Interactive Investor.

Beim Währungspaar Euro/Dollar tut sich wenig, der Euro verteidigt die Gewinne vom Vortag. Er wird gestützt von der Erwartung, dass die EZB am Donnerstag Zinserhöhungen zumindest auf den Weg bringen wird.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.815,26 -0,6% -23,16 -11,2%

Stoxx-50 3.665,97 -0,3% -12,22 -4,0%

DAX 14.547,71 -0,7% -106,10 -8,4%

MDAX 30.378,95 -0,5% -163,43 -13,5%

TecDAX 3.170,82 -0,9% -28,35 -19,1%

SDAX 13.859,16 -0,9% -128,06 -15,6%

FTSE 7.605,12 -0,0% -3,10 +3,0%

CAC 6.513,92 -0,5% -34,86 -8,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,31 -0,00 +1,49

US-Zehnjahresrendite 3,03 -0,02 +1,52

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:44 Mo, 17:37 % YTD

EUR/USD 1,0687 -0,1% chter - 1,0690 -6,0%

EUR/JPY 141,86 +0,6% 141,86 140,66 +8,4%

EUR/CHF 1,0414 +0,3% 1,0414 1,0358 +0,4%

EUR/GBP 0,8565 +0,4% 0,8565 0,8531 +1,9%

USD/JPY 132,76 +0,6% 132,75 131,58 +15,3%

GBP/USD 1,2477 -0,4% 1,2477 1,2530 -7,8%

USD/CNH (Offshore) 6,6714 +0,2% 6,6715 6,6573 +5,0%

Bitcoin

BTC/USD 29.537,65 -6,2% 29.546,90 31.298,10 -36,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 118,93 118,50 +0,4% 0,43 +63,4%

Brent/ICE 119,98 119,51 +0,4% 0,47 +59,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.844,20 1.841,47 +0,1% +2,73 +0,8%

Silber (Spot) 21,95 22,08 -0,6% -0,13 -5,9%

Platin (Spot) 1.006,55 1.022,00 -1,5% -15,45 +3,7%

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2022 04:00 ET (08:00 GMT)