Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’563 0.2%  SPI 20’558 0.3%  Dow 52’274 -0.2%  DAX 25’450 0.2%  Euro 0.9241 -0.1%  EStoxx50 6’130 0.2%  Gold 4’026 0.3%  Bitcoin 66’273 0.0%  Dollar 0.8291 0.2%  Öl 115.0 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526ABB1222171Holcim1221405Partners Group2460882Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
RWE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen
SpaceX-Aktie im Fokus: Warum der Anthropic-Börsengang Chance und Risiko zugleich ist
Schub für Meta-Aktie? - Milliarden-Kapitalspritze für KI-Ausbau - NVIDIA wird Investor
Sherwin-Williams-Aktie fällt deutlich: Farbenproduzent engt Gewinnziel ein
Suche...
ETF Sparplan

Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2026 10:22:39

MÄRKTE EUROPA/Wenig bewegt - Mercedes-Benz unter Druck

Porsche vz.
39.63 CHF 3.31%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Nach den Kursgewinnen zu Wochenbeginn sind die europäischen Börsen am Dienstag mit leichten Abgaben gestartet. Im Handel ist von Zurückhaltung die Rede. Mit geldpolitischen Entscheidungen von Bank of Japan, US-Notenbank sowie EZB sowie Geschäftszahlen von Amazon, Alphabet und Microsoft habe die laufende Woche viel zu bieten. Die Geschäftszahlen der Technologie-Giganten werden vor allem mit Blick auf die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms an der Börse geprüft werden. Auch die israelischen Parlamentswahlen könnten mit Blick auf die weitere Iran-Politik von Relevanz für die Märkte werden, heisst es.

Der DAX stagniert bei 25.400 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent nach unten. An den Anleihemärkten ist es am Morgen ruhig. Der Brent-Ölpreis zieht leicht an auf 116,67 Dollar das Fass und bleibt damit auf einem für die Börsen sehr hohen Niveau.

Angesichts der anhaltend hohen Energiepreise und der wachsenden Inflationsrisiken werden Anleger jedes Wort der Notenbanker auf die Goldwaage legen. "Die entscheidende Frage lautet, wie weit die Währungshüter bei der Inflationsbekämpfung gehen müssen, ohne die ohnehin fragile Konjunktur zusätzlich zu belasten", heisst es bei CMC. Es wird erwartet, dass sowohl die Fed als auch die EZB die Leitzinsen bestätigen werden, im Fokus wird daher der Ausblick stehen.

Das organische Umsatzwachstum bei Beiersdorf hat die Erwartungen im dritten Quartal verfehlt. Die Geschäftszahlen von Beiersdorf zeigten, wie stark die Konsumzurückhaltung inzwischen auf die Unternehmen durchschlage, heisst es bei CMC. Der ausbleibende organische Umsatzanstieg sei ein Warnsignal für die gesamte Konsumgüterbranche. Beiersdorf verlieren 4,1 Prozent, für das Henkel-Papier geht es im Gefolge um 1,7 Prozent nach unten.

Mercedes-Benz kassiert wegen eines zunehmend schwierigeren Marktumfeldes in China und höherer Kosten im Schlussquartal den Margenausblick für dieses Jahr. Mercedes-Benz Cars erwartet nun eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent. Bisher hatte der DAX-Konzern 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. Das EBIT der Mercedes-Benz Group werde nun auf dem Niveau des Vorjahres erwartet - bisher hatten die Stuttgarter einen Wert deutlich über dem Niveau des Vorjahres in Aussicht gestellt. Der Kurs stürzt um 5,4 Prozent ab.

Besser läuft es offenbar bei Porsche AG (+2,2%). Der Sportwagenbauer hat nach Einschätzung von JP Morgan solide Drittquartalszahlen vorgelegt. Preissetzung und Produktmix untermauerten die Ertragsstärke. Porsche habe die Gesamtjahresprognose in einem herausfordernden Marktumfeld bekräftigt - wobei die Prognose für die Netto-Cashflow-Marge im Segment Automotive nach dem Verkauf der Anteile an Bugatti/Rimac im September angehoben worden sei.

Im Technologiebereich erholen sich Siemens Energy weiter mit Aufschlägen von 1,6 Prozent, Infineon gewinnen 1 Prozent und SAP 0,9 Prozent. Dagegen brechen Suss nach einer Gewinnwarnung um 11,4 Prozent ein. Ursächlich sind eine Verlagerung der Fertigung in Garching sowie Umsatzverschiebungen. Der Anlagenbauer der Halbleiterindustrie rechnet nun für 2026 mit einem Umsatz von 405 bis 425 Millionen Euro sowie einer EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent und bleibt damit klar unter den Markterwartungen.

Cancom hat - aus Sicht der Deutschen Bank überraschend - den Mittelwert der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 um 6 Prozent gesenkt. Dies spiegele im Wesentlichen längere Entscheidungsprozesse der Kunden sowie Projektverzögerungen wider, während die Zielmarken für das EBITDA und EBITA unverändert aufrechterhalten worden seien. Cancom verlieren 4,4 Prozent.

Der Finanzdienstleister Hypoport (+3,8%) hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 dank eines soliden dritten Quartals bei Rohertrag und operativem Ergebnis zulegen können. Das EBIT kletterte im Zeitraum Januar bis September um rund 27,5 Prozent auf 30,1 Millionen Euro nach 23,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Ceconomy, die Muttergesellschaft von Media Markt und Saturn, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 das angepeilte Ziel eines bereinigten operativen Gewinns (bereinigtes EBIT) von 500 Millionen Euro leicht übertroffen. Die Aktie verliert 0,2 Prozent.

Barclays spricht mit Blick auf die Geschäftszahlen der HSBC von einem durchwachsenen Quartal. Der Fokus dürfte auf den verfehlten Markterwartungen beim Zinsüberschuss im Bankgeschäft und im Wealth-Bereich liegen sowie auf der nur bestätigten Prognose, die eine schwächere Run-Rate für den Zinsüberschuss bis ins Jahr 2027 impliziere. Die Aktie bricht in London um 7 Prozent ein.

Die Drittquartalszahlen von Novartis (+1,7%) sind besser als erwartet ausgefallen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag laut JP Morgan mit 2,46 Dollar rund 7 Prozent über der Konsenserwartung, während der Umsatz den Markterwartungen entsprach. Die daraus resultierende Bruttomarge habe mit 83,7 Prozent die Erwartung der Analysten um 70 Basispunkte geschlagen.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.112,39 -0,1 -3,84 6.116,23 5,6

Stoxx-50 5.344,23 -0,2 -9,84 5.354,07 8,7

DAX 25.399,90 -0,0 -10,94 25.410,84 3,7

MDAX 30.157,08 -0,4 -130,60 27.039,42 -1,5

TecDAX 4.063,49 +0,2 7,02 3.091,28 12,2

SDAX 18.286,06 -0,3 -46,71 13.062,07 6,5

FTSE 10.687,52 -0,7 -79,81 10.767,33 7,6

CAC 7.846,85 -0,0 -0,47 7.847,32 -3,7

SMI 14.560,82 +0,2 21,87 14.538,95 9,7

ATX 6.351,50 +1,3 81,24 6.270,26 19,2

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:48

EUR/USD 1,1140 -0,3 -0,0032 1,1172 1,1191

EUR/JPY 175,77 -0,1 -0,2100 175,98 176,1900

EUR/CHF 0,9235 -0,1 -0,0010 0,9245 0,9251

EUR/GBP 0,8365 -0,1 -0,0009 0,8374 0,8379

USD/JPY 157,75 +0,2 0,2500 157,5 157,4100

GBP/USD 1,3315 -0,2 -0,0024 1,3339 1,3353

USD/CNY 6,6675 -0,0 -0,0025 6,6700 6,6700

USD/CNH 6,6673 0,0 -0,0003 6,6676 6,6675

AUS/USD 0,7024 +0,1 0,0008 0,7016 0,7022

Bitcoin/USD 79.709,09 -0,1 -37,32 79.746,41 80.077,46

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,04 +0,3 0,28 101,76

Brent/ICE 115,81 0,0 0,00 115,81

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.997,92 -0,5 -18,39 4.016,31

Silber 53,17 -1,4 -0,76 53,93

Platin 1.501,85 -1,6 -25,12 1.526,97

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 05:23 ET (09:23 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:33 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:06 Porsche vz. Buy UBS AG
09:59 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:49 Rückversicherer als Profiteure der Klimaanpassung
09:43 Marktüberblick: Bayer, Fraport und flatexDEGIRO gesucht
09:29 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
09:26 SMI startet freundlich in die neue Woche
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Positiver Wochenstart
26.10.26 Logo WHS Meta: 26 % mehr Umsatz – warum stürzt die Aktie trotzdem ab?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’160.41 19.65 S4BTCU
Short 15’468.22 13.91 S5B72U
Short 16’049.97 8.92 SYDBKU
SMI-Kurs: 14’563.24 27.10.2026 14:46:48
Long 13’949.67 19.39 SRVNBU
Long 13’640.43 13.72 SFBNWU
Long 13’063.79 8.92 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gefragt
UBS-Aktie freundlich: Chef Ermotti stellt sich parlamentarischer Befragung zur „Lex UBS“
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Erste Schätzungen: Plug Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Infineon-Aktie im Plus: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach
EUREX/Bund-Futures ziehen an

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.