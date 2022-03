MÄRKTE EUROPA/Weiter erholt - Banken profitieren vom Zinsanstieg

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An Europas Börsen ging es am Dienstag aufwärts. Der DAX gewann 1 Prozent auf 14.473 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zog um 1,1 Prozent auf 3.926 Punkte an. Laut Vermögensverwalter Blackrock lassen die steigenden Kurse an der Börse darauf schliessen, dass eine Mehrheit der Kapitalmarktteilnehmer eine drastische Wirtschaftsabschwächung als wenig wahrscheinlich erachtet und Teile des Marktes eine diplomatische Lösung in der Ukraine zumindest für gut möglich halten.

Falkenhafte Kommentare aus der US-Notenbank wurden am Gesamtmarkt weitgehend ausgeblendet. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Vorabend die Bereitschaft unterstrichen, bei stärkerer Inflation auch mehrfach grössere Zinsschritte als 25 Basispunkte vorzunehmen. Die US-Renditen schossen darauf weiter nach oben. Davon profitierten aber die Finanztitel, allen voran die Aktien der Banken, deren Stoxx-Branchenindex mit einem Plus von 2,5 Prozent die Gewinnerseite anführte. Der Index der Versicherungen folgte mit einem Anstieg um 2 Prozent. Daneben konnten sich auch die Autowerte nach langer Durststrecke nun erholen, ihr Index legte um 1,5 Prozent zu.

Ölwerte schlossen dagegen etwas leichter. Ihr Branchenindex fiel um 0,1 Prozent, das Plus seit der Jahreswende beläuft sich damit aber immer noch auf 12 Prozent. Damit stellen die Ölwerte die zweitstärkste Branche nach den rohstoffnahen Basic Resources, die ihr Plus am Dienstag um weitere 0,7 Prozent ausbauten.

Am deutschen Markt gewannen Deutsche Bank 5,1 Prozent, Commerzbank stiegen um 3,6 Prozent und Deutsche Pfandbriefbank um 5 Prozent. Auch die Versicherer profitierten, so Hannover Rück mit einem Plus von weiteren 2 Prozent und Munich Re mit einem Anstieg um 1,9 Prozent.

Unter den Autoaktien legten BMW um 2,1 Prozent zu. Auf der Verliererseite gaben Daimler Truck um 1 Prozent nach und Merck KGaA um 0,9 Prozent. Delivery Hero fielen um weitere 0,4 Prozent. In der dritten Reihe brachen Morphosys um 9,3 Prozent ein: "Die steigenden Renditen machen Unternehmen ohne nachhaltige Gewinne zu schaffen", so ein Händler.

Adidas nach Nike gesucht - Nemetschek nach Zahlen

Adidas gewannen 1,5 Prozent und Puma 3,2 Prozent - nach einer Steilvorlage von Nike. Diese gewannen in New York nach guten Geschäftszahlen zum Börsenschluss in Europa gut 3 Prozent.

Positiv kam im Handel die Jahresprognose von Nemetschek (+10%) an. "Immer schön von jemandem zu hören, der nicht unter Ukrainekrise und Inflation leidet", sagte ein Händler. Solche Aktien dürften von Umschichtungen und erhöhten Bewertungen profitieren. Nemetschek könne die Ausgabenfreude im boomenden Bausektor voll mitnehmen, zudem werde die Inflation von einem Margenanstieg gekontert. Für 2022 erwartet Nemetschek ein Umsatzplus um 12 bis 14 Prozent.

Die Aktien der Conti-Abspaltung Vitesco stiegen um 9,8 Prozent auf 35,20 Euro. Nach dem jüngsten Rücksetzer raten Analysten zum Einstieg: Die Citigroup empfiehlt die Aktien mit einem Kursziel von 72 Euro zum Kauf. Salzgitter stiegen nach dem Plus vom Wochenauftakt um weitere 4,3 Prozent.

Die Pandemie sorgt nach wie vor für Hochkonjunktur bei Hornbach. Die Baumarkt-Aktie gewann 2,4 Prozent. Dagegen brachen Kingfisher um 6,3 Prozent ein. Zwar klingt der Ausblick laut Händlern zuversichtlich. Auf vergleichbarer Basis ist der Umsatz im ersten Quartal aber um 8,1 Prozent geschrumpft.

Air Liquide mit Kapitalmarkttag etwas leichter

Mit 0,3 Prozent im Minus schlossen die Aktien von Air Liquide in Paris. Die bisherigen Aussagen und Prognosen vom Kapitalmarkttag wurden als konservativ bezeichnet. Die neuen Mittelfristziele sehen ein Wachstum von 5 bis 6 Prozent pro Jahr bis 2025 vor. Die operative Marge des Industriegaseherstellers soll in dieser Zeit um 160 Basispunkte steigen. Von Jefferies hiess es dazu, man habe mit rund 6 Prozent Wachstum per anno gerechnet, bei der Marge mit rund 180 Basispunkten. Einige Investoren könnten davon enttäuscht sein, dass kein grosser Aktienrückkauf angekündigt worden sei.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.926,12 +44,32 +1,1% -8,7%

Stoxx-50 3.708,45 +34,65 +0,9% -2,9%

Stoxx-600 458,65 +3,86 +0,8% -6,0%

XETRA-DAX 14.473,20 +146,23 +1,0% -8,9%

FTSE-100 London 7.463,64 +21,25 +0,3% +0,8%

CAC-40 Paris 6.659,41 +77,08 +1,2% -6,9%

AEX Amsterdam 728,27 +9,90 +1,4% -8,7%

ATHEX-20 Athen 2.093,65 +24,07 +1,2% -2,3%

BEL-20 Bruessel 4.168,85 +39,30 +1,0% -3,3%

BUX Budapest 44.338,45 +81,75 +0,2% -12,6%

OMXH-25 Helsinki 4.961,06 +15,32 +0,3% -11,2%

ISE NAT. 30 Istanbul 2.442,94 +6,46 +0,3% +20,6%

OMXC-20 Kopenhagen 1.751,79 -12,68 -0,7% -6,0%

PSI 20 Lissabon 5.696,41 +124,70 +2,2% +4,5%

IBEX-35 Madrid 8.487,20 +98,00 +1,2% -2,6%

FTSE-MIB Mailand 24.533,84 +239,13 +1,0% -11,2%

RTS Moskau 0,00 0,00 0,0% -41,3%

OBX Oslo 1.144,99 +5,22 +0,5% +7,2%

PX Prag 1.355,22 +17,00 +1,3% -5,0%

OMXS-30 Stockholm 2.182,78 +1,73 +0,1% -9,8%

WIG-20 Warschau 2.121,52 +28,48 +1,4% -6,4%

ATX Wien 3.405,49 +54,99 +1,6% -12,8%

SMI Zuerich 12.202,62 +31,34 +0,3% -5,2%

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Uhr Mo, 17:13 % YTD

EUR/USD 1,1017 -0,0% 1,0968 1,1049 -3,1%

EUR/JPY 132,94 +1,0% 132,05 131,63 +1,6%

EUR/CHF 1,0279 -0,1% 1,0273 1,0275 -0,9%

EUR/GBP 0,8312 -0,7% 0,8351 0,8367 -1,1%

USD/JPY 120,68 +1,0% 120,42 119,14 +4,8%

GBP/USD 1,3253 +0,6% 1,3133 1,3205 -2,1%

USD/CNH (Offshore) 6,3765 +0,1% 6,3718 6,3663 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 42.528,13 +3,4% 42.311,74 41.129,53 -8,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,20 112,12 -1,7% -1,92 +48,0%

Brent/ICE 114,29 115,62 -1,2% -1,33 +48,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.919,87 1.936,23 -0,8% -16,37 +4,9%

Silber (Spot) 24,76 25,23 -1,9% -0,47 +6,2%

Platin (Spot) 1.022,00 1.040,96 -1,8% -18,96 +5,3%

Kupfer-Future 4,68 4,70 -0,4% -0,02 +5,0%

===

